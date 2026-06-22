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Tisza-kormány: hamarosan megtudjuk, hogy működik majd a Vagyonvisszaszerzési Hivatal
Gazdaság

Tisza-kormány: hamarosan megtudjuk, hogy működik majd a Vagyonvisszaszerzési Hivatal

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Mozgalmas hét kezdődik az Országgyűlésben: Magyar Péter 13 órakor "eddigi egyik legfontosabb" parlamenti felszólalását tartja, majd délután 16 órakor sajtótájékoztató is lesz. A parlament napirendjén több jelentős törvényjavaslat szerepel, köztük a politikai reklámok szabályozásának módosítása, amely a gyűlöletkeltésre alkalmas hirdetéseket érintheti, valamint a közmédiára vonatkozó szabályok változtatása. Ismét napirendre kerülhet a referenciakamat-stop ügye. Eközben társadalmi egyeztetésre bocsátották azt a jogszabály-módosítást, amely lehetővé teheti a korábban a honvédség „fiatalítási” programja keretében távozó katonák visszavételét; Ruszin-Szendi Romulusz szerint számos tapasztalt katona kényszerült méltatlan körülmények között elhagyni a szolgálatot.
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Magyar Péter szerint ez lesz az eddigi legfontosabb felszólalása

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Kármán András: fontos nap lesz a mai a kamatstop szempontjából

Kármán András pénzügyminiszter szerint sűrű és több fontos gazdaságpolitikai kérdést érintő hét vár a kormányra és az Országgyűlésre. Hétfőn és kedden is plenáris ülést tart a parlament, ahol a referenciakamat-stop kérdése ismét napirendre kerülhet.

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Kármán András: fontos nap lesz a mai a kamatstop szempontjából
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Döntenek a plakátokról és a közmédiáról is

Forsthoffer Ágnes házelnök közösségi oldalán közölte, hogy hétfőn és kedden is ülésezik az Országgyűlés, amely több fontos jogszabályról is döntést hozhat a következő napokban.

A parlament napirendjén egyebek mellett a politikai reklámokra vonatkozó szabályozás módosítása szerepel. A tervek szerint az Országgyűlés olyan rendelkezésekről szavazhat, amelyek a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai hirdetéseket érintik. Emellett a közmédiára vonatkozó szabályok is napirendre kerülnek.

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Sajtótájékoztatót tart Magyar Péter

Magyar Péter 16:00 órakor sajtótájékoztatót tart.

A téma vélhetően a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozására vonatkozó javaslat, valamint a közjogi méltóságok helyzetét rendező Alaptörvény-módosítási indítvány lesz, amelyről a miniszterelnök ma beszél a Parlamentben.

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Visszaveszik a katonákat

Már társadalmi egyeztetésen van a „fiatalítás” címén eltávolított katonák visszavételét lehetővé tevő jogszabály-módosítás - írja a honvédelmi miniszter.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint sok kiváló katona kényszerült méltatlan körülmények között távozni a szolgálatból, nem azért, mert ne lett volna szükség a tudásukra, tapasztalatukra vagy elhivatottságukra.

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Magyar Péter: "fontos állomáshoz érkeztünk"

A miniszterelnök 13 órakor tesz bejelentést a Parlamentben.

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Ma fontos bejelentés érkezik az elszámoltatással kapcsolatban

Hétfőn ismertetik az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozására vonatkozó javaslatot, valamint a közjogi méltóságok helyzetét rendező Alaptörvény-módosítási indítványt. A tervek szerint a módosítások több, kiemelt közjogi szereplő státuszát és elszámoltathatóságát is érinthetik.

Járműjavító megmentése

A Dunakeszi Járműjavítóban tett látogatást Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter. A tárcavezető szerint a tavaly fizetésképtelenné vált üzemben jelenleg sorban állnak a javításra váró InterCity-kocsik, ami már a vasúti szolgáltatás működését is veszélyezteti. A miniszter közölte, hogy a MÁV vezetőivel közösen hétvégi bejárást tartottak az üzemben, és

céljuk a 780 dolgozót foglalkoztató járműjavító újraindítása.

A leállás következtében a MÁV-nak az osztrák vasúttársaságtól kellett személykocsikat bérelnie a nyári menetrend teljesítéséhez.

Új helyettes államtitkárok

Három új helyettesállamtitkár-jelöltet mutatott be Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. Tóth Kinga Dóra szociális, család- és idősügyi államtitkár mellett Bódy Éva a szociális igazgatásért, a szociális szolgáltatásokért és az idősügyért felelhet, Sziklai István a szociálpolitikáért, míg Makay Zsuzsanna a családpolitikáért lesz felelős helyettesállamtitkár-jelölt. A bejelentés részleteiről itt olvasható bővebb információ.

V4-csúcs Gödöllőn

Újraindulhat a Visegrádi Négyek együttműködése – jelentette be Magyar Péter. Kedden Gödöllőn, a Grassalkovich-kastélyban fogadja Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét.

Új ÁKK-vezér

Június 22-től Tardos Gergely vezeti az Államadósság Kezelő Központot (ÁKK) – jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Az új vezérigazgató feladata az államháztartás finanszírozásának biztosítása, valamint az államadósság és az állami likviditás kezelése lesz. A miniszter szerint az egyik legfontosabb cél a kamatkiadások csökkentése, ami hosszabb távon több forrást hagyhat az egészségügy, az oktatás, a közösségi közlekedés, az infrastruktúra-fejlesztések és a közszféra béreinek finanszírozására.

Nyíltabb tájékoztatás

A kormányzat új nyilatkozási irányelveket dolgoz ki az egészségügyi dolgozók számára. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közlése szerint a héten hivatalosan is arra utasítják a kórházak, az Országos Kórházi Főigazgatóság és az egészségügyi háttérintézmények vezetőit, hogy biztosítsanak nagyobb teret a nyíltabb, szakmailag megalapozott kommunikációnak és tájékoztatásnak.

Katonai hagyományok

Megszülettek az első eredményei a honvédségi állománnyal folytatott egyeztetéseknek – közölte Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter.

A tárcavezető szerint valamennyi alakulat azt kérte, hogy visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát. A miniszter hangsúlyozta: olyan kérdésekben, amelyek a katonák identitását, hagyományait és mindennapi szolgálatát érintik,

a döntést magukra a katonákra bízzák.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

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Tisza-kormány: Magyar Péter nagy bejelentést tett a közjogi méltóságokról és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a jövő héten mégsem terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot (mert azt előbb társadalmi egyeztetésre bocsátják), a kormány terveit azonban megismeri a nyilvánosság. A Tisza-kormány vezetője azt is elmondta, hogy hétfőn jön a közjogi tisztségek sorsát rendező Alaptörvény-módosító javaslat is. Mindeközben folytatódnak a miniszterei egyeztetések, valamint a Sulyok Tamás köztársasági elnök sorsáról és a polgármesteri illetmények csökkentéséről szóló vita is.

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Tisza-kormány: Magyar Péter nagy bejelentést tett a közjogi méltóságokról és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról

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