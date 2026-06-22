URU
Uruguay 2 2 Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Vége
H csoport
NZL
Új-Zéland 1 3 Egyiptom
EGY
 Vége
G csoport
ARG
Argentína Ausztria
AUT
 Ma 19:00
J csoport
FRA
Franciaország Irak
IRQ
 Ma 23:00
I csoport
  • Megjelenítés
Tisza-kormány: Magyar Péter bejelentést tett a vagyonvisszaszerzési hivatalról, elszámoltatás kezdődik a Tisztítótűz művelettel
Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter bejelentést tett a vagyonvisszaszerzési hivatalról, elszámoltatás kezdődik a Tisztítótűz művelettel

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Indul a Tisztítótűz művelet: Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben bejelentette a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását, amelynek feladata a közvagyon sorsának feltárása és a jogellenesen megszerzett vagyon visszaszerzése lesz. A kormányfő szerint Magyarország történetének legnagyobb vagyonfeltárási és vagyonvisszaszerzési programja indul el.
Megosztás

Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tart: a vagyonvisszaszerzési hivatal a jogalap nélküli gazdagodást is vizsgálni fogja

Az Országház Vadásztermében tart sajtótájékoztatót délután 4 órakor Magyar Péter. A miniszterelnöki eseményről élőben a helyszínről tudósítunk.

Tovább a cikkhez
Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tart: a vagyonvisszaszerzési hivatal a jogalap nélküli gazdagodást is vizsgálni fogja
Megosztás

Kiderült, milyen szakértők vezetik majd a Vagyonvisszaszerzési Hivatalt

Magyar Péter miniszterelnök parlamenti viszonválaszában a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal tervezett működéséről közölt új részleteket, miközben élesen bírálta a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk politikusait. A kormányfő szerint az ellenzéki felszólalók nem a hivatal hatásköreiről és a korrupcióellenes intézkedésekről beszéltek, hanem elterelték a figyelmet a szerinte lényegi kérdésekről.

Tovább a cikkhez
Kiderült, milyen szakértők vezetik majd a Vagyonvisszaszerzési Hivatalt
Megosztás

Török Gábor: kizárnak több fideszes képviselőt, ha ezt megszavazzák

Az alkotmánymódosítás még nem került beadásra, de Magyar Péter bejelentése szerint 12 évben fogják korlátozni a parlamenti képviselőséget.

Ha ezt is úgy számolják, mint a miniszterelnök esetében (azaz nem az elfogadástól, hanem visszamenőleg 1990-től), akkor ezzel

a Fidesz frakciójának legfontosabb tagjait kizárják a parlamentből:

  • Szijjártó Péter és Lázár János 2002
  • Gulyás Gergely, Kocsis Máté és Pócs János 2010
  • Tuzson Bence pedig 2014 óta képviselő.
Megosztás

Lehet véleményezni az Alaptörvény módosítását

Az Alaptörvény tizenhetedik módosításának tervezetéről 2026. június 27. szombatig várják a magyar emberek véleményét - írják a Kormany.hu Facebook-oldalán.

Megosztás

Magyar Péter: elindul a Tisztítótűz-művelet

Magyar Péter hétfőn 13 órától tartja saját bevallása szerint eddigi talán legfontosabb parlamenti felszólalását. Beszédében két kulcstémát érint: a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását, valamint a közjogi méltóságok helyzetét rendező alaptörvény-módosítást. A beszédet tudósítjuk.

Tovább a cikkhez
Magyar Péter: elindul a Tisztítótűz-művelet
Megosztás

Magyar Péter szerint ez lesz az eddigi legfontosabb felszólalása

Megosztás

Kármán András: fontos nap lesz a mai a kamatstop szempontjából

Kármán András pénzügyminiszter szerint sűrű és több fontos gazdaságpolitikai kérdést érintő hét vár a kormányra és az Országgyűlésre. Hétfőn és kedden is plenáris ülést tart a parlament, ahol a referenciakamat-stop kérdése ismét napirendre kerülhet.

Tovább a cikkhez
Kármán András: fontos nap lesz a mai a kamatstop szempontjából
Megosztás

Döntenek a plakátokról és a közmédiáról is

Forsthoffer Ágnes házelnök közösségi oldalán közölte, hogy hétfőn és kedden is ülésezik az Országgyűlés, amely több fontos jogszabályról is döntést hozhat a következő napokban.

A parlament napirendjén egyebek mellett a politikai reklámokra vonatkozó szabályozás módosítása szerepel. A tervek szerint az Országgyűlés olyan rendelkezésekről szavazhat, amelyek a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai hirdetéseket érintik. Emellett a közmédiára vonatkozó szabályok is napirendre kerülnek.

Megosztás

Sajtótájékoztatót tart Magyar Péter

Magyar Péter 16:00 órakor sajtótájékoztatót tart.

A téma vélhetően a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozására vonatkozó javaslat, valamint a közjogi méltóságok helyzetét rendező Alaptörvény-módosítási indítvány lesz, amelyről a miniszterelnök ma beszél a Parlamentben.

Megosztás

Visszaveszik a katonákat

Már társadalmi egyeztetésen van a „fiatalítás” címén eltávolított katonák visszavételét lehetővé tevő jogszabály-módosítás - írja a honvédelmi miniszter.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint sok kiváló katona kényszerült méltatlan körülmények között távozni a szolgálatból, nem azért, mert ne lett volna szükség a tudásukra, tapasztalatukra vagy elhivatottságukra.

Megosztás

Magyar Péter: "fontos állomáshoz érkeztünk"

A miniszterelnök 13 órakor tesz bejelentést a Parlamentben.

Megosztás

Ma fontos bejelentés érkezik az elszámoltatással kapcsolatban

Hétfőn ismertetik az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozására vonatkozó javaslatot, valamint a közjogi méltóságok helyzetét rendező Alaptörvény-módosítási indítványt. A tervek szerint a módosítások több, kiemelt közjogi szereplő státuszát és elszámoltathatóságát is érinthetik.

Járműjavító megmentése

A Dunakeszi Járműjavítóban tett látogatást Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter. A tárcavezető szerint a tavaly fizetésképtelenné vált üzemben jelenleg sorban állnak a javításra váró InterCity-kocsik, ami már a vasúti szolgáltatás működését is veszélyezteti. A miniszter közölte, hogy a MÁV vezetőivel közösen hétvégi bejárást tartottak az üzemben, és

céljuk a 780 dolgozót foglalkoztató járműjavító újraindítása.

A leállás következtében a MÁV-nak az osztrák vasúttársaságtól kellett személykocsikat bérelnie a nyári menetrend teljesítéséhez.

Új helyettes államtitkárok

Három új helyettesállamtitkár-jelöltet mutatott be Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. Tóth Kinga Dóra szociális, család- és idősügyi államtitkár mellett Bódy Éva a szociális igazgatásért, a szociális szolgáltatásokért és az idősügyért felelhet, Sziklai István a szociálpolitikáért, míg Makay Zsuzsanna a családpolitikáért lesz felelős helyettesállamtitkár-jelölt. A bejelentés részleteiről itt olvasható bővebb információ.

V4-csúcs Gödöllőn

Újraindulhat a Visegrádi Négyek együttműködése – jelentette be Magyar Péter. Kedden Gödöllőn, a Grassalkovich-kastélyban fogadja Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét.

Új ÁKK-vezér

Június 22-től Tardos Gergely vezeti az Államadósság Kezelő Központot (ÁKK) – jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Az új vezérigazgató feladata az államháztartás finanszírozásának biztosítása, valamint az államadósság és az állami likviditás kezelése lesz. A miniszter szerint az egyik legfontosabb cél a kamatkiadások csökkentése, ami hosszabb távon több forrást hagyhat az egészségügy, az oktatás, a közösségi közlekedés, az infrastruktúra-fejlesztések és a közszféra béreinek finanszírozására.

Nyíltabb tájékoztatás

A kormányzat új nyilatkozási irányelveket dolgoz ki az egészségügyi dolgozók számára. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közlése szerint a héten hivatalosan is arra utasítják a kórházak, az Országos Kórházi Főigazgatóság és az egészségügyi háttérintézmények vezetőit, hogy biztosítsanak nagyobb teret a nyíltabb, szakmailag megalapozott kommunikációnak és tájékoztatásnak.

Katonai hagyományok

Megszülettek az első eredményei a honvédségi állománnyal folytatott egyeztetéseknek – közölte Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter.

A tárcavezető szerint valamennyi alakulat azt kérte, hogy visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát. A miniszter hangsúlyozta: olyan kérdésekben, amelyek a katonák identitását, hagyományait és mindennapi szolgálatát érintik,

a döntést magukra a katonákra bízzák.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

Megosztás

Tisza-kormány: Magyar Péter nagy bejelentést tett a közjogi méltóságokról és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a jövő héten mégsem terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot (mert azt előbb társadalmi egyeztetésre bocsátják), a kormány terveit azonban megismeri a nyilvánosság. A Tisza-kormány vezetője azt is elmondta, hogy hétfőn jön a közjogi tisztségek sorsát rendező Alaptörvény-módosító javaslat is. Mindeközben folytatódnak a miniszterei egyeztetések, valamint a Sulyok Tamás köztársasági elnök sorsáról és a polgármesteri illetmények csökkentéséről szóló vita is.

Tovább a cikkhez
Tisza-kormány: Magyar Péter nagy bejelentést tett a közjogi méltóságokról és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Nappallá vált az éjszaka: hatalmas robbanás rázta meg a gáztermelő óriást
Új korszak küszöbén a forint? Hamarosan kiderül
Leesett a jég Magyarországon, iszonyú az égszakadás - Videó
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility