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Tisza-kormány: rendkívüli bejelentéssel készül Magyar Péter
Gazdaság

Tisza-kormány: rendkívüli bejelentéssel készül Magyar Péter

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Hétfőn mutatják be az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot és egy kapcsolódó Alaptörvény-módosítási indítványt. A múlt héten Vitézy Dávid bejelentette a fizetésképtelenné vált Dunakeszi Járműjavító újraindítását. Magyar Péter miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja a V4-partnereket az együttműködés újraindítása céljából. Az egészségügyben új nyilatkozási irányelvek készülnek a nyíltabb tájékoztatás érdekében. A honvédségnél megkezdődött az alakulatok hagyományos neveinek és a katonai identitás visszaállítása. Emellett új ÁKK-vezérigazgatót és három helyettes államtitkárt is kineveztek.
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Visszaveszik a katonákat

Már társadalmi egyeztetésen van a „fiatalítás” címén eltávolított katonák visszavételét lehetővé tevő jogszabály-módosítás - írja a honvédelmi miniszter.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint sok kiváló katona kényszerült méltatlan körülmények között távozni a szolgálatból, nem azért, mert ne lett volna szükség a tudásukra, tapasztalatukra vagy elhivatottságukra.

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Magyar Péter: "fontos állomáshoz érkeztünk"

A miniszterelnök 13 órakor tesz bejelentést a Parlamentben.

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Ma fontos bejelentés érkezik az elszámoltatással kapcsolatban

Hétfőn ismertetik az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozására vonatkozó javaslatot, valamint a közjogi méltóságok helyzetét rendező Alaptörvény-módosítási indítványt. A tervek szerint a módosítások több, kiemelt közjogi szereplő státuszát és elszámoltathatóságát is érinthetik.

Járműjavító megmentése

A Dunakeszi Járműjavítóban tett látogatást Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter. A tárcavezető szerint a tavaly fizetésképtelenné vált üzemben jelenleg sorban állnak a javításra váró InterCity-kocsik, ami már a vasúti szolgáltatás működését is veszélyezteti. A miniszter közölte, hogy a MÁV vezetőivel közösen hétvégi bejárást tartottak az üzemben, és

céljuk a 780 dolgozót foglalkoztató járműjavító újraindítása.

A leállás következtében a MÁV-nak az osztrák vasúttársaságtól kellett személykocsikat bérelnie a nyári menetrend teljesítéséhez.

Új helyettes államtitkárok

Három új helyettesállamtitkár-jelöltet mutatott be Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. Tóth Kinga Dóra szociális, család- és idősügyi államtitkár mellett Bódy Éva a szociális igazgatásért, a szociális szolgáltatásokért és az idősügyért felelhet, Sziklai István a szociálpolitikáért, míg Makay Zsuzsanna a családpolitikáért lesz felelős helyettesállamtitkár-jelölt. A bejelentés részleteiről itt olvasható bővebb információ.

V4-csúcs Gödöllőn

Újraindulhat a Visegrádi Négyek együttműködése – jelentette be Magyar Péter. Kedden Gödöllőn, a Grassalkovich-kastélyban fogadja Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét.

Új ÁKK-vezér

Június 22-től Tardos Gergely vezeti az Államadósság Kezelő Központot (ÁKK) – jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Az új vezérigazgató feladata az államháztartás finanszírozásának biztosítása, valamint az államadósság és az állami likviditás kezelése lesz. A miniszter szerint az egyik legfontosabb cél a kamatkiadások csökkentése, ami hosszabb távon több forrást hagyhat az egészségügy, az oktatás, a közösségi közlekedés, az infrastruktúra-fejlesztések és a közszféra béreinek finanszírozására.

Nyíltabb tájékoztatás

A kormányzat új nyilatkozási irányelveket dolgoz ki az egészségügyi dolgozók számára. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közlése szerint a héten hivatalosan is arra utasítják a kórházak, az Országos Kórházi Főigazgatóság és az egészségügyi háttérintézmények vezetőit, hogy biztosítsanak nagyobb teret a nyíltabb, szakmailag megalapozott kommunikációnak és tájékoztatásnak.

Katonai hagyományok

Megszülettek az első eredményei a honvédségi állománnyal folytatott egyeztetéseknek – közölte Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter.

A tárcavezető szerint valamennyi alakulat azt kérte, hogy visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát. A miniszter hangsúlyozta: olyan kérdésekben, amelyek a katonák identitását, hagyományait és mindennapi szolgálatát érintik,

a döntést magukra a katonákra bízzák.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

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Tisza-kormány: Magyar Péter nagy bejelentést tett a közjogi méltóságokról és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a jövő héten mégsem terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot (mert azt előbb társadalmi egyeztetésre bocsátják), a kormány terveit azonban megismeri a nyilvánosság. A Tisza-kormány vezetője azt is elmondta, hogy hétfőn jön a közjogi tisztségek sorsát rendező Alaptörvény-módosító javaslat is. Mindeközben folytatódnak a miniszterei egyeztetések, valamint a Sulyok Tamás köztársasági elnök sorsáról és a polgármesteri illetmények csökkentéséről szóló vita is.

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Tisza-kormány: Magyar Péter nagy bejelentést tett a közjogi méltóságokról és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról

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