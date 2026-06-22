Vége a könnyű növekedésnek: súlyos figyelmeztetést kapott az egyik legfontosabb szövetségesünk

A hétfőn közzétett elemzés rámutat arra, hogy a lengyel gazdasági felzárkózás következő szakasza a korábbiaknál jóval nagyobb kihívásokat tartogat.
Az ország versenyképességét biztosító költségelőnyök ugyanis fokozatosan elolvadnak, a demográfiai nyomás pedig folyamatosan erősödik.
Így Lengyelországnak a jövőben sokkal inkább az innovációra kell támaszkodnia. A Világbank szerint kulcsfontosságú lesz a mesterséges intelligenciához kapcsolódó közvetlen külföldi tőkebefektetések vonzása, valamint a technológia nyújtotta termelékenységi előnyök hatékony kiaknázása.
A jelentés Lengyelországot nem úttörő innovátorként, hanem "alkalmas alkalmazóként" pozicionálja a mesterséges intelligencia globális térképén. A technológia gazdasági hatása nagyban függ majd attól, hogy a munkavállalók mennyire rugalmasan képesek ágazatot és munkakört váltani, illetve hogy a vállalatok mekkora összegeket hajlandók beruházni az új megoldásokba.
A Világbank arra is figyelmeztet, hogy Lengyelország szénfüggő energetikai infrastruktúrája – amely az uniós átlaghoz képest magasabb villamosenergia-árakat eredményez – komoly akadályt gördíthet a mesterséges intelligenciával kapcsolatos célok elé. Ary Naïm, a Világbank lengyelországi igazgatója hangsúlyozta, hogy nem a technológiához való hozzáférés jelenti a fő kihívást, hanem annak hatékony gyakorlati alkalmazása, amihez elengedhetetlenek az infrastruktúrába, a digitális hálózatokba, az energiaszektorba és az oktatásba történő beruházások.
A McKinsey épp a múlt héten tette közzé azt a tanulmányt, amely a magyar gazdaság lehetőségeit vizsgálja a következő években az AI-területén. Szerintük a magyar gazdaság eddigi, a foglalkoztatás bővülésére épülő növekedési modellje elérte a határait, így a jövőbeli fejlődés kulcsa a termelékenység radikális javítása. Ebben történelmi lehetőséget kínál a mesterséges intelligencia, amely 2030-ig 15 milliárd eurós, a GDP 6-7 százalékát kitevő automatizációs potenciált jelenthet. A gazdasági felzárkózás sikere azon múlik, hogy a hazai vállalatok – különösen a lemaradásban lévő kkv-szektor –, valamint az állami rendszerek milyen gyorsan és átfogóan képesek beépíteni az új technológiát a mindennapi működésükbe
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