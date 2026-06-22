Végleg leállt a patinás magyar gyár – teljes a bizonytalanság a milliárdos kormányzati mentőakció után

Teljesen leállt az ország egyik legikonikusabb nehézipari létesítménye, a dunaújvárosi vasmű, miután nem hosszabbították meg a gyár működőképességét biztosító emberek szerződését. A szakszervezet szerint ez a tényleges felszámolás megindulását vetíti előre. A dolgozók semmilyen információval nem rendelkeznek a jövőről, a kormányzati jelentés tartalmáról és a befektetői szándékokról sem tudni semmit.

Június közepén ismét teljesen leállt a dunaújvárosi vasmű, miután nem hosszabbították meg annak a 63 dolgozónak a szerződését, akiket korábban a gyár működőképességének bemutatására alkalmaztak. A telephelyen így már csak a kritikus berendezéseket őrző, 350-400 fős magállomány maradt, ami az érdekképviselet szerint a tényleges felszámolás megindulását vetíti előre – írta meg hétfőn a Népszava.

Magyar Zoltán, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke elmondta, hogy a januárban visszahívott 63 szakember feladata a meleg- és hideghengermű, valamint a horganyzómű működőképességének bemutatása volt a lehetséges befektetők számára. Határozott idejű munkaviszonyukat kétszer is meghosszabbították, ám június közepén ez már elmaradt.

Jelenleg semmilyen termelő vagy üzemszerű tevékenység nem zajlik a gyárban, kizárólag a felügyelet nélkül nem hagyható berendezések őrzését látják el.

A dolgozók bizonytalanságát fokozza, hogy semmilyen információval nem rendelkeznek a jövőbeli forgatókönyvekről. Az utolsó hivatalos támpontot egy május végi kormányhatározat jelentette, amely az iparbiztonság és a környezetkárosodás megelőzése érdekében június 30-ig meghosszabbította a közszolgáltatási szerződést, amihez a pénzügyminiszternek egymilliárd forintos keretet kellett biztosítania. Ugyanez a határozat előírta, hogy a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak június 15-ig jelentést kell készítenie a kormánynak a tavaly október óta beérkezett befektetői érdeklődésekről és a vasmű fenntartható jövőjéről, ám ennek tartalmáról semmit sem tudni. Magyar Zoltán megpróbált tájékoztatást kérni Nagy Ervintől, a térség országgyűlési képviselőjétől és Fábián Ágnes gazdaságfejlesztési államtitkártól, de megkereséseire eddig nem kapott választ.

Az egykori Dunaferr megmentésére az elmúlt évtizedben becslések szerint több mint százmilliárd forintnyi állami forrást fordítottak, a vállalat helyzetét mégsem sikerült stabilizálni.

A leköszönt Orbán-kormányzat az agónia utolsó szakaszában a brit-indiai Liberty Steel-csoporttól várta a megoldást, de a befektető az érdemi termelés beindítása helyett további támogatásokat igényelt, és értékesítette a gyár szén-dioxid-kvótáit.

A krízis következtében tavaly nyáron mintegy 2700 embert bocsátottak el egyszerre, ami végleg megpecsételte a vállalatcsoport sorsát. Az elküldött emberek fele sem talált új munkát.

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