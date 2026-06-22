Versenyző piacgazdaság nélkül nincs felzárkózás: a magyar modellváltás tétje a következő évtized

A magyar gazdaság Gyurcsik Attila értelmezésében valójában két részre szakadt:
- az egyik az exportvezérelt, főként a német járműiparhoz kapcsolódó, magasabb termelékenységű szektor,
- a másik pedig a hazai tulajdonú, jellemzően széttöredezett és alacsonyabb hatékonyságú kkv-világ.
Az előbbi hosszú időn át húzta a magyar gazdaságot, ám a német ipar versenyképességi problémái és a kínai autóipar előretörése miatt ez a modell meggyengült. A válasz eddig részben az volt, hogy a német működőtőkét kínai beruházásokkal kell pótolni, Gyurcsik szerint azonban ez önmagában nem jelent valódi stratégiai megoldást.
A magyar munkaerőpiac elérte a kapacitásai határát, az ország energia- és nyersanyagszegény, a zárt ázsiai értékláncokba pedig csak korlátozottan tudnak bekapcsolódni magyar beszállítók.
Az igazi kihívás az, hogy erről a modellről át kell váltani egy olyan modellre, amely egy adott emberre vetítve magasabb hozzáadott értéket tud termelni
– fogalmazott. A kérdés így nem pusztán az, hogy mennyi beruházás érkezik Magyarországra, hanem az, hogy ezekből mennyi javítja ténylegesen a magyar háztartások életszínvonalát.
A hazai vállalati szektor gyengesége Gyurcsik szerint nem egyetlen kormányzati ciklus problémája, hanem több évtizedes gazdaságpolitikai adósság. A magyar tulajdonú vállalkozások jelentős része nem vált elég termelékennyé, nem nőtt regionális szinten versenyképessé, miközben Lengyelországban, Csehországban vagy Romániában számos erős, hazai gyökerű vállalat tudott nemzetközi piacokra lépni.
Az olcsó hitelek, a támogatások, a gyenge forint és az állami beavatkozások nem tudták megteremteni azt a vállalati kultúrát és versenykörnyezetet, amelyből tartósan sikeres cégek nőhetnek ki.
Sőt, a támogatási rendszerek sok esetben torzíthatták a versenyt, és nem feltétlenül a leghatékonyabb szereplőket erősítették.
Gyurcsik úgy látja, Magyarország az elmúlt évtizedekben kipróbálta a vadkapitalizmust és a felülről épített, haverkapitalista modellt is, de a valódi versenyző piacgazdaság megteremtése elmaradt.
Most az egyszer ki kéne próbálni a versenyző piacgazdaságot is
– mondta. Ennek része lenne a korrupció visszaszorítása, a támogatási logika újragondolása, a szektoronként eltérő versenykorlátok lebontása és egy olyan adórendszer kialakítása, amely nem torzítja a piaci teljesítményt.
A modellváltás egyik legfontosabb feltétele a termelékenység növelése, amihez oktatási fordulatra, kiszámítható gazdaságpolitikára, olcsóbb és biztonságosabb energiaellátásra, valamint az euróbevezetéshez vezető hiteles pályára is szükség lehet. Gyurcsik szerint az euró önmagában nem csodaszer, de az odavezető út fegyelmezheti a gazdaságpolitikát: a költségvetési hiány csökkentése, az infláció tartós letörése és a piaci torzítások felszámolása együtt javíthatná a magyar gazdaság kondícióját. Ebben kulcsszerepe lehet annak is, hogy a verseny csökkentse az árakat, ne pedig árstopok és adminisztratív beavatkozások próbálják kezelni az inflációt.
A befektetői bizalom jelenleg jelentős esélyt adhat Magyarországnak, de ez nem korlátlan: a következő hónapokban és években a hiteles költségvetési terv, annak végrehajtása, valamint a korrupció és a különadók visszaszorítása döntheti el, hogy tartósan alacsonyabb hozamkörnyezet és új tőkebeáramlás alakulhat-e ki. Hogy mindehhez mekkora társadalmi áldozatvállalásra lesz szükség, milyen ütemben lehet kivezetni a torzító rendszereket, és valóban elegendő-e a korrupció visszaszorítása az eurókonvergenciához, azok a következő időszak legfontosabb nyitott kérdései maradnak.
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