Az európaiaknak meg kell tanulniuk szeretni a légkondit

Ez a megosztottság az éghajlatban éppúgy gyökerezik, mint a kultúrában. Jóval azelőtt, hogy a General Electric keringetett vegyi anyagokkal hűteni kezdett volna, Dél-Európa már eleve a hőség elviselésére épült. A hagyományos házakban a fehér festés és az árnyas belső udvarok tartják hűvösen a levegőt. Reggelente az ablakokat szélesre tárják, a szobákat pedig kiszellőztetik. A zsalugáterek kizárják a déli tűző napot, a szieszta pedig lehetővé teszi, hogy az ember átvészelje azokat az órákat, amikor a hőségben amúgy sem lehet sokat tenni.
A dél-európaiak úgy vélik, az elkényeztetett amerikaiak nem tudják, hogyan kell természetes módon megbirkózni a meleggel. Észak-Európát eközben többnyire megkíméli ez a probléma: a júniusi napok olykor még egy skandináv kötött pulóverhez is elég hidegek. A zord, fukar északi protestánsok pedig drága környezeti bűnnek tekintik, ha valaki az év néhány tikkasztóan forró napja miatt vásárol légkondicionálót.
Napjainkban a klímaváltozás komoly próbára teszi ezeket a szemléletmódokat.
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