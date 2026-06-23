Az európaiaknak meg kell tanulniuk szeretni a légkondit

Az amerikaiak és az európaiak számos kérdésben látványosan nem értenek egyet, az egészségügyi politikától kezdve a fegyverviselési etikettig. Ám minden nyáron, amikor kölcsönösen ellátogatnak egymás kontinensére, megmutatkozik egy jóval csendesebb megosztottság is. Az Amerikában utazó európaiak arra panaszkodnak, hogy az üzletek és éttermek olyan dermesztően légkondicionáltak, hogy kabátot kell felvenniük; ha pedig újra kilépnek a szabadba, azonnal bepárásodik a szemüvegük. Az Európában nyaraló jenkik ezzel szemben hűvös komfortot várnak el, és morcosak lesznek, amikor azt tapasztalják, hogy sok óvilági épületben kénytelenek egyszerűen csak izzadni és tűrni.

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Sustainable World 2026 Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.

Ez a megosztottság az éghajlatban éppúgy gyökerezik, mint a kultúrában. Jóval azelőtt, hogy a General Electric keringetett vegyi anyagokkal hűteni kezdett volna, Dél-Európa már eleve a hőség elviselésére épült. A hagyományos házakban a fehér festés és az árnyas belső udvarok tartják hűvösen a levegőt. Reggelente az ablakokat szélesre tárják, a szobákat pedig kiszellőztetik. A zsalugáterek kizárják a déli tűző napot, a szieszta pedig lehetővé teszi, hogy az ember átvészelje azokat az órákat, amikor a hőségben amúgy sem lehet sokat tenni.

A dél-európaiak úgy vélik, az elkényeztetett amerikaiak nem tudják, hogyan kell természetes módon megbirkózni a meleggel. Észak-Európát eközben többnyire megkíméli ez a probléma: a júniusi napok olykor még egy skandináv kötött pulóverhez is elég hidegek. A zord, fukar északi protestánsok pedig drága környezeti bűnnek tekintik, ha valaki az év néhány tikkasztóan forró napja miatt vásárol légkondicionálót.

Napjainkban a klímaváltozás komoly próbára teszi ezeket a szemléletmódokat.