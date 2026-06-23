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Azonnali átszervezés az Onkológiai Intézetben a betegek érdekében - A miniszter is megszólalt
Gazdaság

Azonnali átszervezés az Onkológiai Intézetben a betegek érdekében - A miniszter is megszólalt

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Az Országos Onkológiai Intézet 3-as épületében a műtői légtechnikai és klimatizációs rendszerének meghibásodása, valamint a tartós hőhullám miatt átmenetileg módosítani kellett a kórház műtéti rendjét - derült ki hétfő este. A hírre szinte azonnal reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, ezek szerint remélhetőleg holnapra elhárul a műszaki akadály.
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A műtők egy részében jelenleg nem biztosíthatók folyamatosan azok a hőmérsékleti és páratartalmi feltételek, amelyeket a szakmai, infekciókontroll- és betegbiztonsági előírások megkövetelnek. Ezért az Orvosigazgatóság a betegbiztonság elsődlegességét szem előtt tartva a 3-as épület műtőiben a tervezett műtéti tevékenység átmeneti felfüggesztéséről és a műtői kapacitás átszervezéséről döntött - jelentette be az intézmény hétfő este.

Azt is hozzátették, hogy a halaszthatatlan onkológiai műtétek biztosítása érdekében a 3/A épület műtőiben kétműszakos munkarendet vezettek be: a műtétek reggel 6 órától este 10 óráig zajlanak. "Ezzel az intézkedéssel igyekszünk a rendelkezésre álló műtői kapacitást a lehető legjobban kihasználni, és az előjegyzett, halaszthatatlan beavatkozásokat mielőbb elvégezni" - magyarázta a kórház, mely azt is hozzátette: az érintett betegeket a kórház munkatársai közvetlenül keresik meg, és egyeztetnek velük az esetleges módosításokról, illetve az új műtéti időpontokról.

Arra is kitért az Onkológiai Intézet, hogy a hűtési-fűtési rendszerrel kapcsolatos problémákat az Intézet folyamatosan jelezte és jelzi az üzemeltetésért és a karbantartásért felelős szervezet, a Központi Ellátási Főigazgatóság felé. A műszaki hiba elhárítása folyamatban van, az Intézet vezetése, a műszaki szakemberek és az érintett szervezetek folyamatosan együtt dolgoznak a mielőbbi helyreállításon.

"A helyzetet naponta több alkalommal értékeljük, és a műtéti programot mindig az aktuális betegbiztonsági, szakmai és műszaki feltételekhez igazítjuk" - hangsúlyozták.

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Tisztában vagyunk azzal, hogy egy onkológiai műtét időpontjának módosítása jelentős aggodalmat okozhat a betegek és családtagjaik számára.

Ezért minden érintettől türelmet és megértést kérünk, egyben biztosítjuk betegeinket arról, hogy döntéseinket kizárólag a biztonságos betegellátás érdekében hozzuk meg. Az Országos Onkológiai Intézet minden rendelkezésére álló eszközzel azon dolgozik, hogy a daganatos betegek ellátása a kialakult átmeneti helyzetben is szervezetten, biztonságosan és a lehető legkisebb fennakadással folytatódjon - szögezték le.

Hegedűs Zsolt a kórház Facebook-bejegyzéséhez is hozzászólást fűzött, de saját tájékoztaással is jelentkezett. Ezek szerint

holnap reggel repülővel érkeznek a speciális alkatrészek (4 db nyomástávadó),

ha minden jól alakul, akkor holnap elkezdődik a beépítése is és reméli, megoldódik a műszaki akadály.

Köszönjük az Országos Onkológiai Intézet munkatársainak a segítséget, munkát és a betegeknek, hozzátartozóknak a türelmet - írta.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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