Drámai térkép jelent meg: szabályosan letarolja Magyarországot a kánikula

Magyarország fölé húzódik a hőkupola: fokozódik a hőség

A Weather on Maps meteorológusainak legfrissebb bejegyzése szerint Franciaországban és Nagy-Britanniában jelenleg 35 és 40 Celsius-fok közötti csúcsértékekkel tetőzik a hőhullám, de ott már látszik a hőség vége. A hétvégén a forróságot okozó anticiklon keletebbre húzódik, a helyét pedig egy frontrendszer veszi át, amely jelentős, több fokos lehűlést hoz a nyugat-európai államokba.

Ezzel szemben a kontinens feletti időjárási blokk elmozdulása a Kárpát-medence számára kedvezőtlen változást tartogat, hiszen ahogy

a hőkupola közepe a térségünk fölé ér, az eddigi nedvesebb levegőt száraz forróság váltja fel,

miközben drasztikusan lecsökken a frissítő záporok kialakulásának esélye.

Kép forrása: Weather on Maps

Időjárás a héten

A HungaroMet időjárás-előrejelzése alapján a hét első felében még viszonylag elviselhetőnek ígérkezik a meleg. Kedden és szerdán a sok napsütés mellett gomolyfelhők is képződnek, a csúcshőmérséklet pedig 30 és 35 fok között alakul. Ekkor még elszórtan, főként a határok mentén és az ország középső részén kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar, amelyeket átmenetileg viharos széllökések is kísérhetnek. Az éjszakák egyelőre felfrissülést hoznak, hajnalra a legtöbb helyen kitisztul az ég, és a levegő általában 14 és 19 Celsius-fok közé hűl le, bár a vízparti területeken, a hegyvidékeken és a nagyobb városok központjában ennél enyhébb marad az idő.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás a hétvégén

A hétvégéhez közeledve azonban a csapadék esélye teljesen megszűnik, és zavartalan, száraz napsütés veszi át az uralmat. Péntektől kezdve tovább fokozódik a kánikula, aznap már 32 és 37 fok között tetőzik a hőség,

szombaton és vasárnap pedig már 33 és 38 Celsius-fok közötti maximumokra kell számítani a HungaroMet előrejelzése szerint.

Kép forrása: HungaroMet

A perzselő nappalokat követően fokozatosan az éjszakák is egyre melegebbé válnak, így vasárnap hajnalban helyenként már 23 Celsius-fok alá sem süllyed a hőmérséklet.

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