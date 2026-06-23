Egyre rosszabb a helyzet Franciaországban, már hatodik hónapja zsugorodik a gazdaság

Hatodik egymást követő hónapban zsugorodott a francia gazdasági aktivitás júniusban, miközben az iráni háború nyomán megugró energiaárak tovább rontották a fogyasztói bizalmat és a keresletet. Bár a visszaesés üteme lassult, a legfrissebb beszerzésimenedzser-indexek szerint Európa második legnagyobb gazdasága továbbra is törékeny állapotban van.

Továbbra is nehéz helyzetben van a francia gazdaság: az S&P Global kedden közzétett adatai szerint, amelyről a Bloomberg számolt be, júniusban immár

hatodik hónapja maradt a növekedést és zsugorodást elválasztó 50 pontos küszöb alatt a kompozit beszerzésimenedzser-index (PMI).

A mutató a májusi 44,9 pontról 47,6 pontra emelkedett, ami ugyan meghaladta az elemzők által várt 46 pontot, de továbbra is a gazdasági aktivitás visszaesését jelzi.

A felmérés szerint a problémák középpontjában továbbra is a szolgáltatási szektor áll, amely ugyan javulást mutatott az előző hónaphoz képest, de továbbra is egyértelműen a zsugorodási tartományban maradt. A feldolgozóipar ezzel szemben hosszú idő után ismét az 50 pontos határ fölé tudott emelkedni.

Joe Hayes, az S&P Global Market Intelligence vezető közgazdásza szerint

az adatok továbbra is rendkívül törékeny gazdasági környezetre utalnak.

A szakértő szerint az iráni háború kezdete óta tapasztalható inflációs nyomás jelentősen rontotta a háztartások vásárlóerejét, ami közvetlenül visszafogta a keresletet és a vállalatok teljesítményét.

A francia gazdaság már a közel-keleti konfliktus előtt is gyenge állapotban volt. A munkanélküliség emelkedett, a fogyasztói bizalom romlott, miközben a gazdasági növekedés fokozatosan veszített lendületéből. A francia jegybank ugyan továbbra is arra számít, hogy az ország elkerüli a technikai recessziót,

a növekedés várhatóan mindössze 0,5-0,7 százalék között alakulhat idén, ami a pandémiás időszakot leszámítva 2012 óta a leggyengébb teljesítmény lenne.

A költségvetési helyzetet is egyre nagyobb nyomás éri. A francia pénzügyminisztérium becslése szerint a közel-keleti konfliktus legalább 6 milliárd euróval ronthatja az államháztartás egyenlegét.

A kedden közzétett adatok ráadásul egy másik figyelmeztető jelzést is tartalmaztak. A francia feldolgozóipari bizalmi index váratlanul két ponttal, 100 pontra csökkent júniusban, miután a vállalatok egyaránt pesszimistábban értékelték a korábbi termelési adatokat és a jövőbeli kilátásokat.

A francia adatok különösen kellemetlen időpontban érkeztek, mivel az eurózóna legnagyobb gazdasága, Németország szintén gyengélkedik. A német gazdaság ugyan az elmúlt hónapokban mutatott némi stabilizálódást, a feldolgozóipar és a beruházások továbbra is nyomás alatt vannak, miközben az országot az energiaárak emelkedése és a gyenge külső kereslet is hátráltatja. Mindez azt jelenti, hogy az eurózóna két legnagyobb gazdasága továbbra sem tud érdemi növekedést felmutatni, ami komoly kihívást jelenthet az egész régió számára.

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