JOR
Jordánia 1 2 Algéria
ALG
 Vége
J csoport
POR
Portugália 5 0 Üzbegisztán
UZB
 Vége
K csoport
ENG
Anglia Ghána
GHA
 Ma 22:00
L csoport
PAN
Panama Horvátország
CRO
 Szerda 01:00
L csoport
  • Megjelenítés
Elárulta a miniszter, mit fognak tenni a közmédiával – Fejek fognak hullani
Gazdaság

Elárulta a miniszter, mit fognak tenni a közmédiával – Fejek fognak hullani

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Elfogadta az Országgyűlés az új médiatörvényt, amely lehetővé teszi a korábban politikai alapon kinevezett vezetők leváltását – jelentette be Tarr Zoltán közösségi oldalán. A miniszter közlése szerint Grósz Judit miniszteri biztos koordinálásával áll fel a közmédiát irányító ideiglenes vezetés, és szakmai, valamint anyagi audit indul a korábbi működés feltárására. Tarr Zoltán hangsúlyozta, hogy a Fidesz-KDNP kormányzása alatt a közmédia rengeteg közpénzt használt fel, miközben nem a közt, hanem a politikai hatalmat szolgálta. A miniszter szerint a közmédiát vissza kell adni a magyar embereknek.

Elfogadta az Országgyűlés az új médiatörvényt, ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a korábban politikai alapon bebetonozott vezetőket le lehessen váltani - közölte a közösségi oldalán Tarr Zoltán.

Ezzel tehát megkezdődik a közmédia átalakítása

- teszi hozzá. A poszt szerint Grósz Judit miniszteri biztos koordinációjával áll fel a közmédiát irányító ideiglenes vezetés. Ennek keretein belül "szakmai és anyagi audit indul", amely feltárja majd a korábbi közmédia működését. Tarr Zoltán úgy véli, "a közmédia a Fidesz-KDNP alatt rengeteg közpénzt használt fel, de a közt nem, csak a politikai hatalmat szolgálta."

Vissza kell ezért adnunk a közmédiát annak, akit megillet: a magyar embereknek

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: megszűnik a közmédia, ahogy eddig ismertük, és a védett üzemanyagárat is eltörölték

Véget ért a V4-ek tárgyalása, gyorsvasúttal kötné össze a visegrádi fővárosokat Magyar Péter

Megvan az első név: Óbuda volt fideszes polgármesterét is az NKA-ügy gyanúsítottjaként hallgatták ki

- írja a miniszter.

Kapcsolódó cikkünk

Véget ért a V4-ek tárgyalása, gyorsvasúttal kötné össze a visegrádi fővárosokat Magyar Péter

Megszólalt Tarr Zoltán: hat embert őrizetbe vettek a 17 milliárd forintnyi NKA-pénzek ügyében

Megvan az első név: Óbuda volt fideszes polgármesterét is az NKA-ügy gyanúsítottjaként hallgatták ki

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Nemzetközi ÁFA változások 2026 Q2

Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló

PR cikk

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Gyengült a forint Varga Mihály szavai után
Putyin nem találkozik Zelenszkijjel, Tu–160-asokkal demonstrált erőt Moszkva – Ukrajnai háborús híreink kedden
Varga Mihály üzent a kormánynak: most lehetne kivezetni az árrésstopot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility