Elárulta a miniszter, mit fognak tenni a közmédiával – Fejek fognak hullani

Elfogadta az Országgyűlés az új médiatörvényt, ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a korábban politikai alapon bebetonozott vezetőket le lehessen váltani - közölte a közösségi oldalán Tarr Zoltán.
Ezzel tehát megkezdődik a közmédia átalakítása
- teszi hozzá. A poszt szerint Grósz Judit miniszteri biztos koordinációjával áll fel a közmédiát irányító ideiglenes vezetés. Ennek keretein belül "szakmai és anyagi audit indul", amely feltárja majd a korábbi közmédia működését. Tarr Zoltán úgy véli, "a közmédia a Fidesz-KDNP alatt rengeteg közpénzt használt fel, de a közt nem, csak a politikai hatalmat szolgálta."
Vissza kell ezért adnunk a közmédiát annak, akit megillet: a magyar embereknek
- írja a miniszter.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd
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