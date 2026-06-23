Elárulta a miniszter, mit tesznek most a közmédiával - Fejek fognak hullani

Elfogadta az Országgyűlés az új médiatörvényt, amely lehetővé teszi a korábban politikai alapon kinevezett vezetők leváltását – írta Tarr Zoltán a közösségi oldalán. A miniszter közlése szerint Grósz Judit miniszteri biztos koordinálásával áll fel a közmédiát irányító ideiglenes vezetés, és szakmai, valamint anyagi audit indul a korábbi működés feltárására. Tarr Zoltán hangsúlyozta, hogy a Fidesz-KDNP kormányzása alatt a közmédia rengeteg közpénzt használt fel, miközben nem a közt, hanem a politikai hatalmat szolgálta. A miniszter szerint a közmédiát vissza kell adni a magyar embereknek.

Elfogadta az Országgyűlés az új médiatörvényt, ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a korábban politikai alapon bebetonozott vezetőket le lehessen váltani - közölte a közösségi oldalán Tarr Zoltán.

Ezzel tehát megkezdődik a közmédia átalakítása

- teszi hozzá. A poszt szerint Grósz Judit miniszteri biztos koordinációjával áll fel a közmédiát irányító ideiglenes vezetés. Ennek keretein belül "szakmai és anyagi audit indul", amely feltárja majd a korábbi közmédia működését. Tarr Zoltán úgy véli, "a közmédia a Fidesz-KDNP alatt rengeteg közpénzt használt fel, de a közt nem, csak a politikai hatalmat szolgálta."

Vissza kell ezért adnunk a közmédiát annak, akit megillet: a magyar embereknek

- írja a miniszter.

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