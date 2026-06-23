Figyelem: egész Magyarországon harmadfokú hőségriasztás lép életbe!

Az országos tisztifőorvos június 26-án, péntek éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területére,
június 27-én, szombaton 0 órától június 30-án, kedd éjfélig pedig harmadfokúra emeli a riasztást.
Ahogy a közleményben írják, a következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők.
A hatóságok ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagunkra és egymásra. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, de a folyadékpótlásnak nem a szomjúságérzethez kell igazodnia, hanem megelőző jellegűnek kell lennie. Az alkohol-, a koffein- és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni.
A katasztrófavédelem és az NNGYK azt javasolja, hogy a szabadtéri programok - fesztiválok, sportesemények vagy strandolás - során készüljünk fel tudatosan a kánikulára. A legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot, és húzódjunk árnyékba vagy hűtött helyiségbe. Viseljünk világos színű, jól szellőző ruházatot, UV-védelemmel ellátott napszemüveget, valamint használjunk magas faktorszámú fényvédő készítményt és ajakápolót.
Vízparti pihenéskor felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe, lassan, fokozatosan hűtsük le szervezetünket - írták a közleményben, figyelmeztetve arra is, hogy a nagy melegben kialakulhatnak lokális zivatarok, ezért mindenki figyelje a viharjelzéseket.
Mint írták, a Balatonon lévő összesen 54 viharjelzőlámpának köszönhetően egy adott pontról legalább hármat lehet látni. A Velencei-tónál 4, a Tisza-tónál 5, a Fertő-tónál pedig 11 viharjelzőlámpa található.
A gyermekeket, házi kedvenceket soha, egyetlen percre se hagyjuk a parkoló autóban - hívták fel a figyelmet, hozzátéve, hogy ha bárki ilyet tapasztal, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot.
A közlemény arra is emlékeztet, hogy több vármegyében tűzgyújtási tilalom van érvényben, amely az erdőkre és azok kétszázméteres körzetére vonatkozik.
A hőségriasztásokkal kapcsolatos friss információk elérhetők a katasztrófavédelem által működtetett, ingyenesen letölthető VÉSZ applikáción keresztül is.
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