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Fontos felmérés indul Magyarországon, amely sorsdöntő lehet az új szélerőművek számára
Gazdaság

Fontos felmérés indul Magyarországon, amely sorsdöntő lehet az új szélerőművek számára

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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) online felmérést indít a következő hetekben a szélerőművi projekteket tervező piaci szereplők és új beruházók számára. A kérdőív célja, hogy összegyűjtse a szélerőművek telepítéséhez szükséges hálózati lokációkra, betáplálási teljesítményekre és a projektek várható megvalósulási idejére vonatkozó információkat. Az érintetteknek előreláthatólag két és fél hét áll majd rendelkezésükre terveik bemutatására, a pontos kezdő időpontról a MEKH külön közleményben tájékoztat.

Azon cél érdekében, hogy új szélerőművi kapacitások csatlakozhassanak a hálózathoz, illetve bővíteni lehessen a már meglévő termelő egységek beépített teljesítményét, a

MEKH a következő hetekben online felmérést tervez indítani azon piaci szereplők és a piacra lépni szándékozó, új beruházók számára, akik szélerőművi projekteket terveznek megvalósítani - olvasható a MEKH közleményében.

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Információ és jelentkezés

Az előkészítő folyamat részeként kitölthető online kérdőív célja a szélerőművek telepítéséhez szükséges hálózati lokációk és betáplálási teljesítmények előzetes vizsgálatához szükséges információk összegyűjtése és elemzése, a tervezett projektek várható megvalósulási dátumának felmérése - írják a közleményben.

A kérdőív kitöltésének kezdő időpontjáról a MEKH külön közleményben fogja tájékoztatni a nyilvánosságot. Az érintetteknek előreláthatólag két és fél hét áll majd rendelkezésükre arra, hogy tervezett projektjeiket bemutassák a Hivatalnak.

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A kérdőívtervezetet a MEKH holnapján lehet megtekinteni.

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