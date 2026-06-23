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Hatalmas fordulat a jegybanknál, sokkal kisebb lehet az infláció idén, mint korábban gondolták
Gazdaság

Hatalmas fordulat a jegybanknál, sokkal kisebb lehet az infláció idén, mint korábban gondolták

Portfolio
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Néhány hónap alatt teljesen átalakult a jegybank képe a hazai inflációs folyamatokról: míg márciusban még 3,8 százalékos átlagos inflációra számítottak az idei évre, jelenleg csupán 1,8 százalékos drágulást várnak. Mindemellett a növekedési kilátások is javultak a Magyar Nemzeti Bank szerint, így tehát összességében sokkal kedvezőbben látják a hazai gazdaság helyzetét. Mindez pedig a további kamatvágásoknak is megágyazhat.

A Magyar Nemzeti Bank június 23-án, kedden mutatja be a háromhavonta megjelenő, Inflációs jelentés néven futó átfogó gazdasági értékelését. Azonban a mai, az egyhangú elemzői várakozásoknak megfelelően lazítást hozó kamatdöntő ülés után már a szokásoknak megfelelően megismerhettük a két legfontosabb előrejelzés frissített számait.

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A jegybank frissített inflációs és növekedési várakozásának megismerése már csak azért is fontos, mivel ez utalhat arra, hogy mennyire látják pozitívan a gazdaság helyzetét, és így mennyi kamatvágás jöhet idén.

Teljesen átalakult a jegybank inflációs képe

Az MNB átlagosan 1,8 százalékos inflációt vár az idei évre,

ami döbbenetes, 2 százalékpontos csökkenést jelent az előző, 3 hónappal ezelőtti várakozásukhoz képest.

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A jegybank szerint 2027 is kedvezőbben alakulhat a vártnál, hiszen arra az időtávra 3,7-ről 2,3 százalékra mérsékelték a prognosztizált változások mértékét.

A változást minden bizonnyal az iráni háború kapcsán érkező kedvező hírek, a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítás fokozatos újraindulása okozták. Emellett fontos tényező, hogy a májusi inflációs adat kedvezőbb lett az elemzők által vártnál, leginkább amiatt, mivel az élelmiszerek drágulására számítottak, ennek azonban épp az ellenkezője következett be. A szokatlan jelenség mögött a forint erősödése áll.

Az MNB 2026 márciusi és júniusi előrejelzései (éves átlag, %)  
  2026-ra 2027-re 2028-ra
  márc. jún. márc. jún. márc. jún.
Fogyasztóiár-index * 3,8 1,8 3,7 2,3 3,0 3,0
GDP-növekedés 1,7 2,0 3,0 3,0 2,7 2,9
* Az inflációs előrejelzés endogén, vagyis a mögöttes kamatpálya változásával a döntési horizont végére a 3%-os inflációs célra "zár".
Forrás: MNB, Portfolio            

Ha a jegybank mostani előrejelzése bejön, és idén tényleg 1,8 százalékos lesz az infláció, akkor az az MNB 2-4 százalékos toleranciasávján kívül esik. Nem valószínű azonban, hogy ez különösen aggasztaná őket, sőt, inkább pozitív fejleményekről beszélhetünk: az euró bevezetésének egyik feltétele az árstabilitás, amelynek érdekében tartósan 2 százalék körüli áremelkedési ütemet kellene célozni.

A friss jegybanki inflációs prognózis jelentősen eltér attól, amit az elemzők várnak, akik májusban körkérdésünkre válaszolva 2026-ra 3,3, 2027-re 4,4 százalékos inflációra számítottak.

Elemzői felmérés az inflációs* prognózisokról (év/év, %)
név intézmény 2026. átlag 2027. átlag
Balog-Béki M. - Sümegi Á. MBH Bank 3,4 4,0
Becsey Zsolt Unicredit Bank 3,0 4,2
Béri Zsófia VIG Alapkezelő 2,6  -
Kiss Péter Amundi 3,2 3,5
Palócz Éva Kopint-Tárki 3,3 3,7
Regős Gábor Gránit Alapkezelő 3,5 4,4
Trippon Mariann CIB Bank 2,9 3,9
Virovácz Péter ING Bank 3,6 4,0
konszenzus (medián)   3,3 4,0
Forrás: Portfolio * fogyasztóiár-index

Emellett a növekedés is pozitívabban alakulhat a vártnál, az idei évre 2 százalékos GDP-bővülést vár az MNB a korábbi 1,7 százalék helyett, ami jövőre 3 százalékra gyorsulhat.

mnb infla
Az MNB friss inflációs előrejelzését tartalmazó legyezőábrája. Forrás: MNB Inflációs jelentés 2026. június.
gdp_MNB
Az MNB GDP-növekedésre vonatkozó friss előrejelzése. Forrás: MNB Inflációs jelentés 2026. június.

A mai kamatdöntés indoklásáról Varga Mihály sajtótájékoztatót tart, amelyet élőben közvetítünk.

Cikkünk frissül.

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