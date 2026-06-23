Hatalmas fordulat a jegybanknál, sokkal kisebb lehet az infláció idén, mint korábban gondolták

A Magyar Nemzeti Bank június 23-án, kedden mutatja be a háromhavonta megjelenő, Inflációs jelentés néven futó átfogó gazdasági értékelését. Azonban a mai, az egyhangú elemzői várakozásoknak megfelelően lazítást hozó kamatdöntő ülés után már a szokásoknak megfelelően megismerhettük a két legfontosabb előrejelzés frissített számait.
A jegybank frissített inflációs és növekedési várakozásának megismerése már csak azért is fontos, mivel ez utalhat arra, hogy mennyire látják pozitívan a gazdaság helyzetét, és így mennyi kamatvágás jöhet idén.
Teljesen átalakult a jegybank inflációs képe
Az MNB átlagosan 1,8 százalékos inflációt vár az idei évre,
ami döbbenetes, 2 százalékpontos csökkenést jelent az előző, 3 hónappal ezelőtti várakozásukhoz képest.
A jegybank szerint 2027 is kedvezőbben alakulhat a vártnál, hiszen arra az időtávra 3,7-ről 2,3 százalékra mérsékelték a prognosztizált változások mértékét.
A változást minden bizonnyal az iráni háború kapcsán érkező kedvező hírek, a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítás fokozatos újraindulása okozták. Emellett fontos tényező, hogy a májusi inflációs adat kedvezőbb lett az elemzők által vártnál, leginkább amiatt, mivel az élelmiszerek drágulására számítottak, ennek azonban épp az ellenkezője következett be. A szokatlan jelenség mögött a forint erősödése áll.
|Az MNB 2026 márciusi és júniusi előrejelzései (éves átlag, %)
|2026-ra
|2027-re
|2028-ra
|márc.
|jún.
|márc.
|jún.
|márc.
|jún.
|Fogyasztóiár-index *
|3,8
|1,8
|3,7
|2,3
|3,0
|3,0
|GDP-növekedés
|1,7
|2,0
|3,0
|3,0
|2,7
|2,9
|* Az inflációs előrejelzés endogén, vagyis a mögöttes kamatpálya változásával a döntési horizont végére a 3%-os inflációs célra "zár".
|Forrás: MNB, Portfolio
Ha a jegybank mostani előrejelzése bejön, és idén tényleg 1,8 százalékos lesz az infláció, akkor az az MNB 2-4 százalékos toleranciasávján kívül esik. Nem valószínű azonban, hogy ez különösen aggasztaná őket, sőt, inkább pozitív fejleményekről beszélhetünk: az euró bevezetésének egyik feltétele az árstabilitás, amelynek érdekében tartósan 2 százalék körüli áremelkedési ütemet kellene célozni.
A friss jegybanki inflációs prognózis jelentősen eltér attól, amit az elemzők várnak, akik májusban körkérdésünkre válaszolva 2026-ra 3,3, 2027-re 4,4 százalékos inflációra számítottak.
|Elemzői felmérés az inflációs* prognózisokról (év/év, %)
|név
|intézmény
|2026. átlag
|2027. átlag
|Balog-Béki M. - Sümegi Á.
|MBH Bank
|3,4
|4,0
|Becsey Zsolt
|Unicredit Bank
|3,0
|4,2
|Béri Zsófia
|VIG Alapkezelő
|2,6
|-
|Kiss Péter
|Amundi
|3,2
|3,5
|Palócz Éva
|Kopint-Tárki
|3,3
|3,7
|Regős Gábor
|Gránit Alapkezelő
|3,5
|4,4
|Trippon Mariann
|CIB Bank
|2,9
|3,9
|Virovácz Péter
|ING Bank
|3,6
|4,0
|konszenzus (medián)
|3,3
|4,0
|Forrás: Portfolio
|* fogyasztóiár-index
Emellett a növekedés is pozitívabban alakulhat a vártnál, az idei évre 2 százalékos GDP-bővülést vár az MNB a korábbi 1,7 százalék helyett, ami jövőre 3 százalékra gyorsulhat.
A mai kamatdöntés indoklásáról Varga Mihály sajtótájékoztatót tart, amelyet élőben közvetítünk.
Cikkünk frissül.
Címlapkép forrása: Portfolio
Itt az MNB kamatdöntése!
Összeült a Monetáris Tanács.
Érvágás Putyinnak: az egész világ elé kiteregetik az orosz fegyverek legféltettebb titkait
Minden kimegy az internetre.
Enyhül a nyomás a magyar tőzsdén
De még mindig esésben a BUX.
Megszavazták: óriási változás jön a kutakon!
Itt a védett áras rendszer vége.
Egyre súlyosabb a szakítás Izrael és Amerika közt: már az amerikai fegyverek sem kellenek
Elég határozott kijelentés.
Engedi a munkaidő csökkentését a hőség miatt egy európai kormány
Bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban.
Kritikus területen ütött vissza Amerikának a vámháború
Megy a helyezkedés.
NATO-csúcs lesz Törökországban, máris lekapcsoltak több mint kétszáz feltételezett bűnözőt és terroristát
Az Iszlám Állam 56 állítólagos tagját is kézre kerítették.
Nemzetközi ÁFA változások 2026 Q2
Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló
Négyszerezett Magyarország, de még mindig a régiós lista végén kullog
Húsz év alatt átalakult a régió energiatérképe: a BB tengely mind a tizenegy országa növelte a megújuló energiaforrások arányát, a régiós átlag pedig csaknem megduplázódott.... The post
2026 befektetései: öröm és bánat
Lassan az év közepéhez érünk, és a tőzsdei mérleg meglehetősen vegyes képet mutat. A 2026-os év eddigi hozamai egy dologra biztosan emlékeztetnek minket: a befektetési világ nem csak Ameriká
Minden összeállhatott az MNB-nek a kamatvágáshoz?
A vártnál kedvezőbb infláció, az erős forint, a csökkenő hazai hozamok és az enyhülő energiaár-kockázatok egyaránt javíthatták az MNB kamatcsökkentési mozgásterét. The post Minden össz
Microsoft vs Meta Platforms - kereskedés
Most eldöntöm, hogy melyikből vegyek, ha mindkettő leesik a kívánt árszintre. Nyilván lehet egy olyan verzió is, hogy abból, amelyik előbb ér oda, vagy éppen vehetnék mindkettőből is, de me
Hogyan érdemes bánni 3-5 milliárd forinttal egy profi befektető szerint?
A legtöbb ember számára hárommilliárd forint már olyan összeg, amellyel generációkig nem kellene dolgozni. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb: ekkora vagyon is elolvadhat, ha... The pos
"Hol vannak a nők?" - És miért nagyon rossz ez a kérdés
Amíg itt fenekedett a NER, addig a társadalom értelmesebb (és gerincesebb) részét egybeforrasztotta az ellene való küzdelem. A honvédő háborúnak, sőt, most már lassan az... The post "Hol van
A náci párttagkönyvek nyilvánossága: példa lehet az ügynökakták megnyitásához?
A múlttal való szembenézés kapcsán fontos mérföldkő lehet Magyarországon az ún. "ügynökakták" - idén október 22-ére tervezett - nyilvánosságra hozatala, amely az elmúlt időszakban kie
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
A Brexit óta nem tér magához Nagy-Britannia: miért bukott meg Keir Starmer?
Ismét lemondott egy miniszterelnök.
Nem akar csitulni az autópiaci turbulencia: most még nagyobb felelősség hárul a flottakezelőkre
Kövesdán Balázzsal, az MHC Mobility kereskedelmi vezetőjével és Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel beszélgettünk a Portfolio Business Podcast legújabb adásában.
Volt egy egyéjszakás kalandunk a piacgazdasággal. Próbálkozzunk tovább!
Képes-e Magyarország élni a történelmi eséllyel?