Itt az MNB kamatdöntése!

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A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette az alapkamatot kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. A jegybank hamarosan közzéteszi friss GDP- és inflációs előrejelzését, az indoklásról pedig közleményt adnak ki, illetve sajtótájékoztatót tart Varga Mihály elnök is.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Ahogy arra előzetesen számítani lehetett, 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette az alapkamatot keddi ülésén a Monetáris Tanács. Ezzel február után tudott ismét lazítani a jegybank. Az elmúlt hetekben szinte minden összeállt, hogy lehetővé váljon a kamatcsökkentés, hiszen a májusi infláció elmaradt a várakozásoktól és a jegybank célsávja alatt van, a forint tovább erősödött, míg a közel-keleti háború pozitív irányba mozdult el, bár a múlt héten aláírt tűzszünet törékeny.

Vagyis továbbra is indokolt az óvatosság a nemzetközi fejlemények miatt, de akár a nagyobb, 50 bázispontos kamatcsökkentés lehetősége is szóba kerülhetett a mai ülésen.

Délután érkezik az MNB szokásos negyedéves előrejelzése, az Inflációs Jelentés csütörtöki publikálása előtt ma három órától a GDP-re és inflációra vonatkozó prognózist ismerhetjük meg. Azzal egyidőben teszi közzé közleményét a Monetáris Tanács a mai döntés indoklásával, illetve

sajtótájékoztatót tart Varga Mihály jegybankelnök.

Az eseményekről és az esetleges piaci reakciókról a Portfolio folyamatosan beszámol majd.

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