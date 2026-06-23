Kamatot vágott az MNB, hamarosan megszólal Varga Mihály

Délután három órától sajtótájékoztatót tart Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke azt követően, hogy keddi ülésén 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a kamatot a Monetáris Tanács. A jegybank emellett közzéteszi friss gazdasági előrejelzéseit és közleményét a mai ülésről.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Az előzetes várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal 6%-ra mérsékelte az alapkamatot kedden az MNB Monetáris Tanácsa, illetve ezzel párhuzamosan a kamatfolyosó két szélét is hasonló mértékben csökkentette. Előzetesen a Portfolio által megkérdezett szakemberek arra számítottak, hogy akár az 50 bázispontos lépés is szóba kerülhet az ülésen, de a jelek szerint

marad az óvatosabb forgatókönyv mellett a Tanács.

A döntés hátteréről délután három órakor jelenik meg a szokásos közlemény, illetve sajtótájékoztatót tart Varga Mihály. Emellett érkezik az MNB szokásos negyedéves GDP- és inflációs előrejelzése.

Az eseményekről és az esetleges piaci reakciókról a Portfolio folyamatosan tudósít.

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