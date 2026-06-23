Kapaszkodik az EU gazdasága, de fellendülés továbbra sem látszik

Bár júniusban már a harmadik egymást követő hónapban zsugorodott az euróövezet magánszektora, a visszaesés üteme mérséklődött az S&P Global kedden közzétett felmérése szerint. A turisztikai és szabadidős ágazat szerény élénkülése ugyanakkor nem tudta teljesen ellensúlyozni az új megrendelések tartós visszaesését.

Az S&P Global előzetes euróövezeti kompozit beszerzésimenedzser-indexe (PMI) júniusban

háromhavi csúcsra, 49,5 pontra emelkedett a májusi 48,5-ről.

Chris Williamson, az S&P Global Market Intelligence vezető üzleti közgazdásza rámutatott, hogy az eurózóna gazdasága éppen csak elkerüli a recessziót, és a felmérés alapján a második negyedévben stagnáló GDP-re lehet számítani, szemben a Reuters júniusi konszenzusával, amely még 0,1 százalékos negyedéves növekedést jelzett előre.

Az új megrendelések állománya már a negyedik egymást követő hónapban csökkent, jóllehet a visszaesés üteme lassult. A feldolgozóipari megrendelések minimális javulása nem tudta ellensúlyozni a szolgáltató szektor iránti kereslet folyamatos gyengülését. Érdemes megjegyezni, hogy a felmérésben részt vevők többsége még az Egyesült Államok és Irán közötti, június 17-i tűzszüneti megállapodás aláírása előtt küldte vissza a válaszokat.

Németországban másfél éve nem látott mértékben esett vissza az üzleti aktivitás, míg Franciaországban mérséklődött a csökkenés üteme, miközben az eurózóna többi tagállama összességében szerény kibocsátás-növekedést ért el.

A feldolgozóipari PMI ugyan 51,6-ról 51,3-ra csökkent – ezzel négyhavi mélypontra süllyedve –, ám így is a szektor bővülését jelzi. A gyárak kibocsátását elsősorban a készletfelhalmozás támogatta, mivel a megrendelők az esetleges jövőbeli áremelkedésektől és ellátási zavaroktól tartva igyekeztek előre vásárolni. Az üzleti bizalom az áprilisi, 31 hónapos mélypont után immár a második egymást követő hónapban javult, ám az összkép továbbra is visszafogott maradt.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images