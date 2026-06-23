Kapaszkodik az EU gazdasága, de fellendülés továbbra sem látszik

Az S&P Global előzetes euróövezeti kompozit beszerzésimenedzser-indexe (PMI) júniusban
háromhavi csúcsra, 49,5 pontra emelkedett a májusi 48,5-ről.
Chris Williamson, az S&P Global Market Intelligence vezető üzleti közgazdásza rámutatott, hogy az eurózóna gazdasága éppen csak elkerüli a recessziót, és a felmérés alapján a második negyedévben stagnáló GDP-re lehet számítani, szemben a Reuters júniusi konszenzusával, amely még 0,1 százalékos negyedéves növekedést jelzett előre.
Az új megrendelések állománya már a negyedik egymást követő hónapban csökkent, jóllehet a visszaesés üteme lassult. A feldolgozóipari megrendelések minimális javulása nem tudta ellensúlyozni a szolgáltató szektor iránti kereslet folyamatos gyengülését. Érdemes megjegyezni, hogy a felmérésben részt vevők többsége még az Egyesült Államok és Irán közötti, június 17-i tűzszüneti megállapodás aláírása előtt küldte vissza a válaszokat.
Németországban másfél éve nem látott mértékben esett vissza az üzleti aktivitás, míg Franciaországban mérséklődött a csökkenés üteme, miközben az eurózóna többi tagállama összességében szerény kibocsátás-növekedést ért el.
A feldolgozóipari PMI ugyan 51,6-ról 51,3-ra csökkent – ezzel négyhavi mélypontra süllyedve –, ám így is a szektor bővülését jelzi. A gyárak kibocsátását elsősorban a készletfelhalmozás támogatta, mivel a megrendelők az esetleges jövőbeli áremelkedésektől és ellátási zavaroktól tartva igyekeztek előre vásárolni. Az üzleti bizalom az áprilisi, 31 hónapos mélypont után immár a második egymást követő hónapban javult, ám az összkép továbbra is visszafogott maradt.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Együtt kongatják a vészharangot lengyel és ukrán lapok: ebből csak Oroszország jöhet ki győztesen
Közös nyilatkozatot adtak ki a diplomáciai kapcsolatok megromlása miatt.
Egyre rosszabb a helyzet Franciaországban, már hatodik hónapja zsugorodik a gazdaság
Gyengélkedik az eurózóna két legnagyobb gazdasága.
Közeleg a végjáték: bukás szélén Netanjahu, már Trump is készül a végső szakításra
Mozgolódik a Fehér Ház, megvan a B-terv.
Ízekre szedtük az MNB új nyugdíjpénztári kalkulátorát – Mutatjuk a mellbevágó számokat
Sokan meg fognak lepődni.
Drámai térkép jelent meg: szabályosan letarolja Magyarországot a kánikula
40 fok is lehet a héten.
Lemondott a miniszterelnök, azonnal egymásnak estek Brüsszellel
A brexit-vita semmi nem volt a mostani indulatokhoz képest.
Euróbevezetés, AI, termelékenységi problémák - Fel kell kötniük a gatyájukat a magyar vállalkozásoknak
Budapesten zárta roadshowját a KAVOSZ és a Portfolio közös rendezvénye.
Nem várt adat érkezett, újra kopogtat a recesszió Németországban
Gyorsul a lassulás.
Négyszerezett Magyarország, de még mindig a régiós lista végén kullog
Húsz év alatt átalakult a régió energiatérképe: a BB tengely mind a tizenegy országa növelte a megújuló energiaforrások arányát, a régiós átlag pedig csaknem megduplázódott.... The post
Work-life balance a munkajogban
Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h
2026 befektetései: öröm és bánat
Lassan az év közepéhez érünk, és a tőzsdei mérleg meglehetősen vegyes képet mutat. A 2026-os év eddigi hozamai egy dologra biztosan emlékeztetnek minket: a befektetési világ nem csak Ameriká
Minden összeállhatott az MNB-nek a kamatvágáshoz?
A vártnál kedvezőbb infláció, az erős forint, a csökkenő hazai hozamok és az enyhülő energiaár-kockázatok egyaránt javíthatták az MNB kamatcsökkentési mozgásterét. The post Minden össz
Microsoft vs Meta Platforms - kereskedés
Most eldöntöm, hogy melyikből vegyek, ha mindkettő leesik a kívánt árszintre. Nyilván lehet egy olyan verzió is, hogy abból, amelyik előbb ér oda, vagy éppen vehetnék mindkettőből is, de me
Hogyan érdemes bánni 3-5 milliárd forinttal egy profi befektető szerint?
A legtöbb ember számára hárommilliárd forint már olyan összeg, amellyel generációkig nem kellene dolgozni. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb: ekkora vagyon is elolvadhat, ha... The pos
"Hol vannak a nők?" - És miért nagyon rossz ez a kérdés
Amíg itt fenekedett a NER, addig a társadalom értelmesebb (és gerincesebb) részét egybeforrasztotta az ellene való küzdelem. A honvédő háborúnak, sőt, most már lassan az... The post "Hol van
A náci párttagkönyvek nyilvánossága: példa lehet az ügynökakták megnyitásához?
A múlttal való szembenézés kapcsán fontos mérföldkő lehet Magyarországon az ún. "ügynökakták" - idén október 22-ére tervezett - nyilvánosságra hozatala, amely az elmúlt időszakban kie
A Brexit óta nem tér magához Nagy-Britannia: miért bukott meg Keir Starmer?
Ismét lemondott egy miniszterelnök.
Nem akar csitulni az autópiaci turbulencia: most még nagyobb felelősség hárul a flottakezelőkre
Kövesdán Balázzsal, az MHC Mobility kereskedelmi vezetőjével és Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel beszélgettünk a Portfolio Business Podcast legújabb adásában.
Volt egy egyéjszakás kalandunk a piacgazdasággal. Próbálkozzunk tovább!
Képes-e Magyarország élni a történelmi eséllyel?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.