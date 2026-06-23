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Gazdaság

Két új villamos állt forgalomba Budapesten

MTI
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Újabb CAF-villamosokkal gyarapodott a budapesti járműflotta: a műszaki vizsgálatok, valamint az előírt próbafutások teljesítését követően forgalomba állt a 36. és a 37. szerelvény - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden.

A BKK közleménye szerint a villamosok a korábban megrendelt, 51 darabos CAF-flotta részei, amelynek járművei folyamatosan érkeznek Budapestre és készülnek a forgalomba állásra. A következő villamosok már az üzembe helyezést megelőző vizsgálati és engedélyezési folyamat különböző szakaszaiban járnak - írták.

Mint olvasható, a gyártó a következő időszakban is folyamatosan adja át az új járműveket, amelyek révén Budapesten a forgalomban lévő alacsonypadlós villamosok aránya negyven százalék fölé emelkedik.

Az új CAF-villamosok forgalomba állítását minden esetben összetett előkészítési folyamat előzi meg: a gyártást követő tesztelés, a gyártói műszaki ellenőrzések, a próbafutások, a megrendelői szemlék, valamint az engedélyezéshez szükséges hatósági vizsgálatok teljesítése után állhatnak forgalomba az új szerelvények. Ennek része az előírt 500 kilométeres hibamentes próbafutás és a műszaki ellenőrzések sorozata is.

A BKK közölte: a járműállomány folyamatos megújítása lehetővé teszi, hogy egyre több alacsonypadlós szerelvény közlekedjen azokon a vonalakon, ahol már jelenleg is járnak. Így az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es, a 42-es, az 50-es, az 56-os, az 56A és a 61-es vonalán is tovább növekedhet a CAF-villamosok száma, sőt a 100. január végi forgalomba állásának köszönhetően a 3-as és a 42-es vonalon már csak CAF-ok közlekednek.

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A tervek szerint a 2-es, a 23-as és a 24-es, valamint a 62-es vonalán szintén megjelenhetnek a korszerű villamosok, illetve a 14-es és a 69-es vonalon további alacsonypadlós járművek is forgalomba állhatnak. Ezenkívül a BKK és a BKV vizsgálja a 47-es és a 49-es vonalon történő bevezetés infrastrukturális feltételeit is - olvasható a közleményben, amelyben rámutattak: az új járművek fogadásához és a hálózat további korszerűsítéséhez elengedhetetlenek bizonyos infrastrukturális beruházások, többek között az áramellátás fejlesztése, a vonali és végállomási átépítések, valamint a kocsiszíni kiszolgálás bővítése.

A járműbeszerzés az Európai Unió támogatásával és az állam társfinanszírozásával valósul meg, a vissza nem térítendő támogatás összege 54,15 milliárd forint.

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