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Kétharmadot szereztek az elektromos hajtású autók Európában
Gazdaság

Kétharmadot szereztek az elektromos hajtású autók Európában

Portfolio
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Tovább nőtt az európai autópiac májusban, miközben az elektromos és hibrid modellek már egyértelműen meghatározzák a keresletet. A hagyományos európai gyártók eközben egyre erősebb versennyel szembesülnek a gyorsan terjeszkedő kínai márkák részéről, de egyelőre továbbra is ők dominálják a piacot.

Továbbra is az elektromos és hibrid járművek húzzák az európai autópiacot, miközben a hagyományos benzines és dízelmodellek iránti kereslet látványosan csökken. Az Európai Gépjárműgyártók Szövetségének (ACEA) kedden közzétett adatai szerint májusban 3,6 százalékkal nőtt az új autók regisztrációja az Európai Unióban, az Egyesült Királyságban és az EFTA-országokban(Svájc, Izland, Norvégia, Liechtenstein), összesen 1,15 millió járműre.

Az év első öt hónapjában a piac 4,5 százalékos bővülést mutatott az előző év azonos időszakához képest. A növekedés motorját elsősorban az elektrifikált modellek jelentették:

  • a tisztán elektromos autók forgalomba helyezése 39,1 százalékkal,
  • a plug-in hibrideké 13,2 százalékkal,
  • a hagyományos hibrideké pedig 8,2 százalékkal emelkedett.

Májusban az új autók több mint kétharmada már ebbe a kategóriába tartozott.

Ezzel párhuzamosan a belső égésű motorral szerelt járművek népszerűsége tovább csökkent. A benzines és dízelautók értékesítése egyaránt mintegy 19 százalékkal esett vissza. Az ACEA szerint a folyamatot több nagy európai piacon bevezetett vagy kibővített adókedvezmények és támogatási programok is segítik.

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A hagyományos európai gyártók közül több vállalat veszített piaci részesedéséből, így például Renault, a Stellantis és a Volkswagen csoport regisztrációi egyaránt 1–3 százalék közötti mértékben csökkentek. Eközben a kínai gyártók tovább növelték jelenlétüket: a Leapmotor eladásai több mint ötszörösükre emelkedtek, míg

a Chery és a BYD is több mint megduplázta európai forgalmát.

A Tesla szintén folytatta idei felzárkózását. A vállalat regisztrációi májusban 107,9 százalékkal nőttek éves összevetésben, így már negyedik egymást követő hónapban tudott javulást felmutatni. Bár a kínai szereplők növekedése látványos, az európai piacot továbbra is a kontinens nagy gyártói uralják, miközben az elektromos átállás fokozatosan alakítja át az erőviszonyokat.

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