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Kiderült, mikor jön a 40 fokos hőség Magyarországon
Gazdaság

Kiderült, mikor jön a 40 fokos hőség Magyarországon

Portfolio
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Magyarországon napról napra fokozódik a hőség, és a HungaroMet előrejelzése szerint június 29-én és 30-án akár a 40 °C-os hőmérsékletet is elérheti a hőmérséklet az ország területén.

Ahogy a kecskeméti fáklya diagramon is látható, napról napra egyre nagyobb lesz a forróság, méghozzá olyannyira nagy, hogy

29-én és 30-án a 40 °C-os értéket is jó eséllyel elérheti a hőmérséklet az ország határain belül

- írja a HungaroMet.

Most úgy néz ki, hogy a következő egy hétben napi melegrekordok is dőlnek majd.

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