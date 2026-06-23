Kifakadt Ruszin-Szendi Romulusz: "a haderő nem piramisjáték"

(...) jelentős összegeket fizettek azoknak, akik új tartalékos katonákat hoztak a rendszerbe. Egy-egy sikeres ajánlás után akár félmillió forintos nagyságrendű jutalom is járt
- hívta fel a figyelmet az előző hadvezetés egyik döntésére Ruszin-Szendi Romulusz a közösségi oldalán.
A miniszter úgy véli: az efféle ajánlói rendszereket leginkább biztosítási ügynökhálózatoknál, értékesítő cégeknél vagy különböző hálózatépítő vállalkozásoknál alkalmazzák, ahol a cél az új ügyfelek vagy új belépők számának növelése, ezért természetes, hogy jutalék jár egy sikeres ajánlásért.
"De a Magyar Honvédség nem biztosítótársaság. Nem telekommunikációs cég. És nem hálózatépítő vállalkozás. A haderő nem piramisjáték" - fogalmaz Ruszin-Szendi Romulusz.
A miniszter rendelkezésére álló adatok szerint mintegy 1500 fő érkezett ilyen konstrukcióban a rendszerbe. Ez közel 700 millió forint közpénz elköltését jelentette. (Ezek alapján egy főre vetítve közel 470 ezer forint lehetett a "fejpénz".)
Ruszin-Szendi a valódi problémát abban látja, hogy "muszáj volt a próbaidő letelte után is meghatározott ideig állományban maradni, hogy az ajánlónak ne kelljen visszafizetnie a már kifizetett jutalmat." Ugyanakkor rámutat: a haderőben "nemcsak a létszám számít, hanem a minőség is."
Amikor a rendszer pénzügyi ösztönzőkkel arra épül, hogy minél több embert hozzanak be, könnyen háttérbe szorulhat az a kérdés, hogy az adott jelentkező valóban alkalmas-e a katonai szolgálatra, és valóban saját elhatározásából, elkötelezetten kíván-e csatlakozni a Magyar Honvédséghez
- érvel a miniszter.
Ruszin-Szendi leszögezi: a haderőnek olyan emberekre van szüksége, akik önként, meggyőződésből, a haza szolgálatának szándékával csatlakoznak. Szerinte ezt a 700 millió forintot sokkal inkább
- a katonák élet- és munkakörülményeinek javítására,
- laktanyák felújítására,
- modern kiképzési eszközök beszerzésére,
- felszerelések fejlesztésére,
- vagy a katonacsaládokat támogató programokra
kellett volna fordítani.
"Erős haderőt nem jutalékokból, hanem elkötelezett, felkészült és motivált emberekből lehet építeni" - zárta a gondolatmenetet a hadügyminiszter.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt
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