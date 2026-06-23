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Ma dönt a parlament a védett üzemanyagárak kivezetéséről, futószalagon jönnek a fontos határozatok
Gazdaság

Ma dönt a parlament a védett üzemanyagárak kivezetéséről, futószalagon jönnek a fontos határozatok

MTI
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A védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényjavaslatról dönthet az Országgyűlés kedden, e heti kétnapos ülésének második napján. A képviselők szavaznak az európai uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokról és a közmédiát átalakító előterjesztésről is.

A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, majd határozathozatalok következnek.

A parlament dönt az

európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról.

A törvényjavaslat az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó, úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja.

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A képviselők szavaznak

  • az Országgyűlés vizsgálóbizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szóló törvényjavaslatról,
  • illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról,
  • a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról,
  • valamint egyes beruházási szabályok módosításáról.
  • Zárószavazást tartanak a közmédiát átalakító, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más, kapcsolódó törvények módosításáról,
  • továbbá a sürgős és a kivételes eljárások számát átmenetileg emelő házszabály-módosításról.

Az Országgyűlés a kormány kezdeményezésére kivételes eljárásban kezdi tárgyalni és a nap folyamán határoz is az árak megállapításáról szóló törvény és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosításáról, amelyben a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolják

az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését.

Szintén kivételes eljárásban tárgyalják és döntenek a tiszás képviselők által benyújtott, az egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosításáról, amely fél évvel elhalasztaná az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését.

Az előterjesztő sürgős tárgyalására kérte a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvénynek a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő módosítását, mivel az július 1-jén lépne hatályba, így annak általános vitáját is lefolytatják a képviselők.

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