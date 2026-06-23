Megbírságolta a Molt az MNB, de a bennfentes kereskedés ügyében nem indít eljárást

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2026 februárjában bennfentes kereskedés gyanúja borzolta a kedélyeket a magyar tőzsdén, miután a Mol több vezetője is nagy tételben adott el Mol-részvényeket egy különösen érzékeny időszakban: akkor, amikor a Barátság kőolajvezeték leállása miatt már hetek óta nem érkezett vezetékes orosz olaj Magyarországra, miközben a társaság hivatalosan csak később tájékoztatta a piacot a helyzetről és a kieső szállítások pótlásáról. Most megszületett az MNB döntése: a jegybank bennfentes kereskedelem gyanúja miatt nem tartotta indokoltnak piacfelügyeleti eljárás indítását, ugyanakkor megállapította, hogy a Mol késve tett eleget rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének. Emiatt a felügyelet figyelmeztette a társaságot és 43 millió forintos bírságot szabott ki rá.

43 millió forint felügyeleti bírság

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) folyamatos felügyelési tevékenysége keretében tekintette át, hogy a Mol megfelelt-e a tőkepiaci törvény tőzsdei kibocsátókra vonatkozó, rendkívüli tájékoztatási kötelezettségről szóló előírásainak a Barátság kőolajvezetéknek az orosz-ukrán háború miatti váratlan és tartós leállása, illetve a kieső olajimportnak az Adriai vezetéken való pótlásáról született döntése kapcsán.

A Barátság kőolajvezetékhez tartozó üzemanyagtartályt ért 2026. január 27-i orosz dróncsapás és a Magyarországra történő olajszállítások előre nem tervezett, huzamos ideig tartó leállása után

a Mol 2026. február 16-án – csak a történtek súlyosságáról, esetleges energiapolitikai hatásáról beszámoló sajtóhírek és kormányzati bejelentések után – tette közzé rendkívüli tájékoztatását

az olajimport kieséséről és annak más vezetéken való pótlásának szándékáról, valamint a stratégiai kőolajkészletek felszabadításának kezdeményezéséről - olvasható a közleményben.

A felügyelet feltárta, hogy a Mol már ez év február 11-étől kilépett szokásos operációs gyakorlatából, és intézkedéseket tett a Barátság kőolajvezetéken addig érkező, ám kiesett szállítás pótlásának az előkészítésére.

Legkésőbb ezen időponttól tehát a kibocsátó olyan információk birtokában volt, amelyek érintették a MOL Nyrt. megítélését éshatással lehettek értékpapírjai értékére vagy hozamára.

- szól az indoklás.

Márpedig ezeket a törvény szerint maximum egy munkanapon belül rendkívüli tájékoztatás keretében – a jogszabályban előírt kommunikációs felületeken – közzé kellett volna tennie.

Ennek hiányában a befektetőknek nem nyílt lehetőségük annak megítélésére, hogy a történtek hogyan hatnak a kibocsátó üzletmenetére, eredményére, importjának volumenére. Mindezek miatt sérülhetett a Mol részvényei kapcsán hozott befektetési döntéseik megalapozottsága.

A feltárt jogsértés miatt az MNB figyelmeztette a kibocsátót, hogy a jövőben mindenkor feleljen meg a rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak,

43 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki rá, illetve kötelezte a felügyeleti határozat közzétételére.

A bírságösszeg kapcsán – egyebek mellett – súlyosbító tényezőnek minősült, hogy a Mol – egy kiemelt hazai és nemzetközi figyelemmel övezett esemény kapcsán – a magyar tőkepiac meghatározó kibocsátójaként sértette meg a tőkepiaci törvényt. Ismétlődő szabályszegésről van szó, hiszen az MNB már korábban is marasztalta el a kibocsátót rendkívüli tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségének elmulasztása miatt.

Az MNB folyamatos felügyelési tevékenysége keretében azt is értékelte, hogy a Mol által késedelmesen közzétett információ egyes részelemei – a Mol érdekkörén kívül eső módon – a hivatalos közzétételt megelőzően nyilvánosságra kerültek. E körülmény önmagában a Mol által megvalósított jogsértés helyrehozatalára nem alkalmas. A befektetők ugyanis a tőzsdei cégek esetén – azok jogszerű magatartásában bízva – elsődlegesen a kibocsátóknak a jogszabály által előírt közzétételi helyeken tájékozódnak a szabályozott információkról. A Molt követő elemzők, piaci szereplők, magyar vagy külföldi médiumok a jogszabályok alapján alappal bíznak tehát abban, hogy a Molt érintő minden, (potenciálisan) tőkepiaci érintettségű információt maga a kibocsátó, elsődlegesen és alapvetően a hivatalos tőkepiaci közzétételi csatornák igénybevételével, a vonatkozó jogszabályok által előírt határidőben kommunikál a befektetők vagy a szélesebb közvélemény irányába.

Bennfentes kereskedés ügyében nem indokolt az eljárás

Ezen információk Moltól független részbeni nyilvánosságra kerülése nagymértékben csökkentette ugyanakkor az azokat a tőzsdei cég hivatalos közlése előtt esetlegesen már ismerők információs előnyét. Ez az előny (tulajdonképpen az adott információ bennfentes jellege) a bennfentes kereskedelem megállapíthatóságához mindenképpen szükséges. Erre tekintettel és az adatgyűjtés során beszerzett információkat értékelve

az MNB bennfentes kereskedelem gyanújával piacfelügyeleti eljárás indítását nem tartotta indokoltnak.

A jegybank a szokásos gyakorlatnak megfelelően teljeskörűen együttműködik az ügyben büntetőeljárást folytató Budapesti Rendőr-főkapitánysággal. Ennek keretében minden szükséges, az MNB rendelkezésére álló dokumentumot, információt a nyomozó hatóság rendelkezésére bocsát - olvasható a közleményben.

Az MNB által tárgyalt ügy azért is kapott különösen nagy figyelmet, mert a Barátság vezeték leállása és a Mol későbbi tájékoztatása mellett felmerült a vezetői részvényügyletek és a bennfentes kereskedés kérdése is. Ahogy arról mi is beszámoltunk,

a január 29-i közzététel alapján Ratatics Péter, a fogyasztói szolgáltatások ügyvezető igazgatója január 26-án 52 795 darab Mol-részvényt értékesített 3820 forint/darab átlagáron, összesen 201 676 900 forint értékben.

Január 27-én szakadt meg az orosz kőolaj Magyarország felé irányuló szállítása a Barátság kőolajvezetéken.

Szintén január 27-én Székely Ákos pénzügyi vezérigazgató-helyettes 29 852 darab Mol-részvényt adott el 3978 forint/darab átlagáron, összesen 118 751 256 forint értékben.

Február 5-én Anthony Radev, a Mol igazgatósági tagja 160 072 darab részvényt adott el 4013 forintos átlagáron, összesen 642 368 936 forint értékben.

Február 6-án Járai Zsigmond igazgatósági tag 150 620 darab Mol-részvényt értékesített 4016 forint/darab átlagáron, összesen 604 889 920 forint értékben.

Ami a fenti idővonalból első pillantásra látható:

Ratatics Péter és talán még Székely Ákos is lehetséges, hogy a Barátság-vezeték leállása előtt adta el a Mol-részvényeket.

Az MNB mostani közlése mindenesetre külön választotta a tájékoztatási kötelezettség megsértését és a bennfentes kereskedés kérdését. A jegybank szerint a Mol késve tett eleget rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének, ezért indokolt volt a bírság. A felügyelet ugyanakkor azt is megállapította, hogy

a Moltól függetlenül az információ egyes részei már a hivatalos közzététel előtt nyilvánosságra kerültek, ami csökkenthette az esetleges információs előnyt.

Erre tekintettel az MNB nem tartotta indokoltnak, hogy bennfentes kereskedelem gyanújával piacfelügyeleti eljárást indítson.

Hónapokig húzódott a Barátság vezeték javítása

Az ügy súlyát növeli, hogy a Barátság kőolajvezeték leállása nem néhány napos technikai fennakadást okozott, hanem hónapokra meghatározta a Mol ellátási helyzetét és az energiapiaci kockázatok megítélését. Több cikkben is követtük, hogy mikor indulhat újra a szállítás a Barátság vezetéken, illetve hogy a kieső orosz vezetékes importot meddig kell alternatív útvonalon pótolni. A bizonytalanságot fokozta, hogy a helyreállítás üteme nem kizárólag a Moltól vagy a magyar féltől függött, hanem az ukrajnai infrastruktúra állapotától, az Ukrtransnafta javítási munkálataitól és az orosz–ukrán háborús környezet alakulásától is.

A javítási munkák várható lezárásáról április 20-án érkezett fontos jelzés: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy televíziós interjúban arról beszélt, hogy a Barátság kőolajvezeték április végére ismét készen állhat a szállításra. Ez azért volt fontos fejlemény, mert ekkor már közel három hónapja nem működött a Magyarország és Szlovákia ellátásában kulcsszerepet játszó vezetékes útvonal, miközben a Molnak a kieső mennyiségeket más forrásból kellett pótolnia.

Két nappal később, április 22-én már konkrét újraindítási jelzés érkezett: a Mol közölte, hogy az Ukrtransnafta hivatalosan értesítette a társaságot a javítási munkálatok befejezéséről. A közlés szerint a január 27. óta fennálló vis maior helyzet április 21-én megszűnt, az ukrán fél pedig jelezte, hogy készen áll a kőolajszállítás újraindítására Magyarország és Szlovákia irányába. Ez lényegében lezárta a Barátság vezeték több hónapos kényszerleállásának legfontosabb szakaszát, és megnyitotta az utat a normál vezetékes szállítás fokozatos visszaállítása előtt.

A javítás elhúzódása azért releváns az MNB mostani bírsága szempontjából, mert utólag is jól mutatja:

nem átmeneti, marginális üzemzavarról volt szó, hanem olyan eseménysorról, amely hetekig-hónapokig befolyásolhatta a Mol ellátási, logisztikai és költséghelyzetét.

Éppen ez adja a felügyeleti döntés egyik lényegi kontextusát: az MNB szerint a Molnak már akkor rendkívüli tájékoztatást kellett volna adnia a befektetőknek, amikor világossá vált, hogy a társaság kilép a szokásos operációs gyakorlatából, és intézkedéseket tesz a kieső Barátság-szállítások alternatív pótlására.

Címlapkép forrása: Portfolio