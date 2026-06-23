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Megdőlhet Magyarországon a nyári áramfogyasztási rekord
Gazdaság

Megdőlhet Magyarországon a nyári áramfogyasztási rekord

MTI
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Ezen a nyáron még nem dőlt meg a tavalyi áramfogyasztási rekord, de a továbbiakban lehet esetleges nyári csúcsdöntésekre számítani - közölte a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. kedden az MTI megkeresésére.

A Mavir adatai szerint ezen a nyáron eddig június 19-én, pénteken volt a legnagyobb a rendszerterhelés, este 20 óra 45-kor elérte a 6075 megawattot (MW), 26 Celsius fokos napi átlaghőmérséklet mellett. Tavaly a nyári csúcsdöntés június 26-án történt, akkor 6766 MW volt a maximum, napi 30,3 Celsius fokos átlaghőmérséklet mellett.

Magyarországon az eddigi abszolút nyári csúcsot 2024. július 16-án regisztrálták, akkor a rendszerterhelés elérte a 7036 megawattot.

A hazai téli áramfogyasztási csúcsok általában magasabbak, de előfordult már olyan, például 2015-ben, hogy a nyári csúcsterhelés meghaladta a télen mért maximumot - tájékoztatott a Mavir.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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