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Megfizethetetlen lett a helyi élelmiszer a Balatonon – a lakosoknak csak a diszkont maradt
Gazdaság

Megfizethetetlen lett a helyi élelmiszer a Balatonon – a lakosoknak csak a diszkont maradt

agrarszektor.hu
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A klímaváltozás és a turizmus átalakulása komoly kihívások elé állítja a balatoni mezőgazdaságot. Bár a fenntartható jövőt a helyi termékekre épülő rövid ellátási láncok jelenthetnék, ezek elterjedését a munkaerőhiány és a szezonális vendéglátás mellett leginkább az akadályozza, hogy a magas minőségű élelmiszereket a helyiek helyett szinte kizárólag az odautazó turisták tudják megfizetni - közölte az Agrárszektor.
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A környezeti változások egyre szűkítik a termelési lehetőségeket a régióban, mivel új kórokozók jelennek meg, és egyre kevesebb növényfajta bírja a szélsőséges időjárást. Így a gazdáknak és a beszállítóknak is folyamatosan új utakat kell keresniük. A forró nyári napok például arra kényszerítik a termelőket, hogy a permetezést és az egyéb munkálatokat a kora reggeli órákra időzítsék. Ez azonban rendszeresen feszültséget szül az üdülőtérségekben, mert a pihenni vágyó, újonnan beköltöző lakosokat vagy a nagy értékű nyaralók tulajdonosait zavarja a hajnali mezőgazdasági tevékenység. Bár az európai uniós irányelvek a helyi közösségeket bevonó zöld átállást szorgalmazzák, a térség sajátosságai ezt megnehezítik.

A rövid ellátási láncoknak elméletileg stabil felvásárlói hátteret adhatnának a helyi éttermek, ám a valóságban a szezonalitás gátolja ezt a folyamatot.

Ahogy a témában kutató Nagy Gyula és Szkalisity András munkájából is kiderül, a vendéglátósok télen gyakran zárva tartanak, a nyári csúcsforgalomban pedig egyszerűen nincs idejük a helyi kistermelőkkel foglalkozni.

Emellett a munkaerőhiány is kritikus pontot jelent, ami miatt sok gazdálkodó kénytelen felhagyni bizonyos tevékenységekkel.

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Az állattartás drasztikus visszaszorulása különösen fájó a régióban, hiszen paradox módon a helyi éttermek és kóstolókat tartó borászatok éppen a minőségi hús- és tejtermékeket hiányolják a leginkább a kínálatból.

A legfőbb akadály azonban nem a termelés oldalán jelentkezik, hanem abban, hogy ki vásárolja meg ezeket az élelmiszereket. A balatoni kézműves, magasabb minőségű termékek ára ugyanis a legtöbbször meghaladja a helyi lakosság fizetőképességét. Ők jövedelmi helyzetükből adódóan kénytelenek a diszkontáruházak olcsóbb, nem helyi kínálatát választani, esetleg a saját kertjükre és a szomszédaikra támaszkodni.

Emiatt a helyi termékek vásárlói döntő többségükben a turisták és a tehetősebb nyaralótulajdonosok közül kerülnek ki.

Ez a kettősség komoly fenntarthatósági ellentmondást eredményez. Gazdaságilag hiába jelenti a túlélést a termelőknek a magasabb árú prémium élelmiszerek értékesítése, ha azok társadalmi szempontból a helyiek számára elérhetetlenek maradnak. Környezeti oldalról pedig erősen megkérdőjelezhető annak a rendszernek a létjogosultsága, amelynek fogyasztói jellemzően messziről utaznak a térségbe.

Ezt a jelenséget jól mutatja egy Káli-medencében működő termelői piac esete is. Bár a kezdeményezés megtalálta a fizetőképes célközönségét és felvirágoztatta a keresletet, sokan kritizálják, amiért egyfajta turistacsalogató "élménypiaccá" vált ahelyett, hogy a valódi, helyi élelmiszer-fogyasztást szolgálná. Ahhoz tehát, hogy a Balatonnál a rövid ellátási láncok valóban fenntarthatóak legyenek, a turizmus túlzott kiszolgálása mellett meg kell találni a módját annak is, hogy az élelmiszerek a helyi társadalom számára is megfizethetőek és elérhetőek maradjanak.

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