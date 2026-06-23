Megszavazták a közmédia átalakításáról szóló törvényt, személyi változások jönnek

A képviselők a mai napon 145 igen és 39 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadták a közmédia átalakításáról szóló törvényt, amely a 2010 után kiépült közmédiamodell felszámolását ígéri.
A médiatörvény jelenlegi módosítása azt a célt szolgálja, hogy hozzá tudjunk férni a közmédiához, hogy azok a vezetők, akik jelenleg gátolják a közmédia átalakítását, elkerülhessenek onnan
– mondta Tarr Zoltán kultúráért felelős miniszter. A törvény hatálybalépésével, pár napon belül ugyanis automatikusan megszűnik a Médiatanács jelenlegi elnökének és tagjainak, valamint a Duna Médiaszolgáltató és az MTVA vezérigazgatóinak megbízatása.
A jogszabály azonban messze nem csupán a vezetők eltávolításáról szól, abban a kormány teljesen átalakítaná a közmédia intézményrendszerét.
Mi változik?
Az egyik legfontosabb változás, hogy megszűnne az MTVA eddigi központi szerepe. A jelenlegi rendszer helyett két fő közszolgálati szervezet jönne létre: a rádiós, televíziós és digitális közszolgálati tartalmakért felelős Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt., valamint az önálló nemzeti hírügynökségként működő MTI Nonprofit Zrt. Ez azt jelenti, hogy a műsorszolgáltatási és a hírügynökségi feladatokat újra külön szervezetbe rendeznék.
Az MTVA helyét részben a Sajtóalap venné át, egy elkülönített pénzalap. Ezt az újonnan felállítandó Médiatanács kezelné, és
a feladata már nemcsak közszolgálati tartalmak támogatása lenne, hanem független médiatartalom-szolgáltatók, közösségi médiaszolgáltatások és bizonyos sajtótermékek finanszírozása is.
Ez az egyik legérzékenyebb pontja lehet a változtatásnak, mert sok múlhat azon, hogy a gyakorlatban ki és milyen szempontok alapján döntene a támogatásokról.
A közmédia fölé egy új szervet is létrehoznának Független Közmédia Testület néven. Ez gyakorolná a tulajdonosi jogokat az új közmédiacégek felett, választaná meg a vezérigazgatókat, ellenőrizné a működést és a gazdálkodást, valamint jóváhagyná a nagyobb értékű szerződéseket. A testületben kormánypárti, ellenzéki és médiaszakmai jelöltek is helyet kapnának, vagyis a javaslat papíron megosztottabb felügyeleti modellt hozna létre.
A társadalmi kontrollt a Közszolgálati Tanács biztosítaná. Ez egy 18 tagú testület lenne, amelyet különböző társadalmi, szakmai, kulturális és civil szervezetek delegáltjaiból állítanának össze. A Tanács alkotná meg a Közszolgálati Chartát, vagyis azt az alapdokumentumot, amelyben rögzítenék a közmédia működésének szakmai és etikai elveit. A testület évente értékelné azt is, hogy a közmédia teljesíti-e a közszolgálati elvárásokat.
Emellett a Médiatanács összetétele és szerepe is változna. A javaslat szerint a jelenlegi, hosszú időre bebetonozott modell helyett rövidebb mandátumú, paritásosabb testület jönne létre: három tagot a kormánypárti, három tagot az ellenzéki képviselőcsoportok jelölnének, az elnököt pedig nyílt pályázat után választanák meg. A Médiatanács ugyanakkor továbbra is fontos szereplő maradna, többek között a Sajtóalap kezelésén keresztül.
Vegyes fogadtatás
A most elfogadott javaslat pozitívuma, hogy szakít a jelenlegi, erősen központosított közmédiamodellel. A törvény kimondott célja a közmédia függetlenségének, átláthatóságának és társadalmi felügyeletének erősítése, és ennek érdekében új ellenőrző testületeket hozna létre, valamint nagyobb szerepet ad a szakmai és civil szereplőknek. A kérdés inkább az, hogy ezek a garanciák a gyakorlatban is elég erősek lesznek-e.
A törvény kapcsán az egyik legfontosabb kifogás éppen az, hogy nem zárná ki teljesen a politikai befolyás lehetőségét. A közmédia új irányító testületében és a Médiatanácsban továbbra is parlamenti jelölések és parlamenti döntések játszanának kulcsszerepet, miközben a szakmai-civil szereplők súlya korlátozott maradna.
Ahogyan arról mi is írtunk, a reform egyik kockázata, hogy miközben szakítani akar a jelenlegi rendszerrel, több ponton a régi magyar médiapolitikai megoldásokhoz nyúl vissza: a politikai alkuk lehetőségét fennhagyó, bonyolult jelölési rendszerekhez. Polyák Gábor médiajogász ehhez hasonlóan arra figyelmeztetett, hogy a javaslat részben az 1996-os médiatörvény logikáját idézi fel, amely korábban sem volt egyértelmű sikertörténet.
Érzékeny pont a Sajtóalap is, melynek célja a független és közszolgálati tartalmak támogatása, ennek kapcsán viszont kulcskérdés, hogy ki és milyen szempontok alapján dönthet majd arról, hogy mi minősül támogatandó tartalomnak.
Nem biztos azonban, hogy minden a jelenlegiekben marad majd. Grósz Judit, a közmédia átalakításáért felelős miniszteri biztos csütörtökön arról írt:
Nemsokára elindítjuk a közmédia jövőjével kapcsolatos társadalmi és szakmai egyeztetést, ez része lesz a kiírandó pályázatnak. Ősszel pedig szintén konzultáció előzi majd meg a médiatörvény átfogó módosítását.
Így egyelőre csupán a közmédia átalakításának első felvonását láthattuk.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd
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