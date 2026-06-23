Megszavazták: óriási változás jön a kutakon!

Elfogadták a törvényt
A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és öt tartózkodás mellett fogadta el, a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett,
az árak megállapításáról szóló törvény és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítást.
Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták.
A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett, az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva,
lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát.
Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a miniszternek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A tárcavezető szerint ugyanakkor hosszú távon az a cél, hogy az üzemanyagpiac normál piaci körülmények között működjön, mivel szerinte az állandó árkorlátozás nem összeegyeztethető egy jól működő piacgazdasággal.
A miniszter külön kitért a független benzinkutak helyzetére is. Elmondása szerint a kisebb kutak érdekképviseletei támogatták a védett ár megszüntetését, mivel az ismét nagyobb mozgásteret és kiszámíthatóbb működési környezetet biztosíthat számukra.
Hogyan jutottunk idáig?
A védett üzemanyagáras rendszert még az iráni háború nyomán megugró olajárak hatásának tompítására vezette be a magyar kormány március 11-én, a rendszer kivezetését pedig az olajárak és a forint alakuásához kötötte áprilisban. Később aztán az is kiderült, hogy a Mollal együtt a Tisza vezetősége átbeszélte, hogy mikor lesz reális kivezetni a rendszert, de pontos számadatot nem tudtunk.
Az áttörést az iráni-amerikai békemegállapodás híre hozta el, amire a pénz- és tőkepiacok reakciója nem maradt el:
- az olajárak immár jócskán 80 dollár alá (azaz három hónapos mélypontra) mérséklődtek,
- a forint pedig közel öt éve nem látott szintre erősödött a globális tartalékdevizák ellenében.
Mindezek következtében meredeken csökkenni kezdett a benzin és a gázolaj piaci ára Magyarországon, így a piaci és a védett árak közötti különbség gyakorlatilag eltűnt, sőt. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy
A VÉDETT ÁRAS RENDSZER kivezetésének hatása a mostani környezetben JÓVAL MÉRSÉKELTEBB A MAGYAR AUTÓSOK SZÁMÁRA, MINT AZ ELMÚLT HETEKBEN VAGY HÓNAPOKBAN BÁRMIKOR lett volna.
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