Megszólalt Tarr Zoltán: hat embert őrizetbe vettek a 17 milliárd forintnyi NKA-pénzek ügyében

A NAV hat személyt vett őrizetbe a 17 milliárd forintot meghaladó kulturális támogatási ügyben – jelentette be Tarr Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az őrizetbe vett személyeket hűtlen kezelés gyanújával hallgatták meg, valamennyien az NKTK és a Kulturális és Innovációs Minisztérium jelenlegi vagy korábbi alkalmazottai. A miniszter szerint a korábban politikai lojalitás alapján kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen a kulturális támogatási rendszer átlátható és szakmai alapú átalakításához. A NAV közölte: kezdeményezték a hat érintett letartóztatását.

"Halad előre a Hankó-botrány felderítése, a NAV ma hat érintettet vett őrizetbe a 17 milliárd forintot meghaladó támogatások ügyében" - közölte közösségi oldalán Tarr Zoltán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt írja:

a nyomozók munkája és a korábbi, politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átláthatóan átalakítani, szakmai alapon működővé tenni a kulturális támogatási rendszert kiépítését.

Tarr azt is közölte: a hűtlen kezelés gyanújával meghallgatott és most őrizetbe vett egykori és mostani munkavállalók az NKTK és a Kulturális és Innovációs Minisztérium alkalmazásában állnak vagy álltak.

A NAV közleménye áttörésről ír: a NAV nyomozói kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztériumban, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél (NKTK), valamint magánszemélyeknél. Az elmúlt időszakban a tényállás teljes körű tisztázása érdekében a NAV jelentős számú tanút hallgatott ki, továbbá elemezte, értékelte a lefoglalt nagy mennyiségű elektronikus adatot.

Jelentős előrelépés, hogy június 23-án bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt hat főt állítottak elő.

Az elkövetők korábban az NKTK és a Kulturális és Innovációs Minisztérium alkalmazásában álltak – és néhányan közülük még most is alkalmazásban állnak. A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az eljárás alá vont személyeket több mint 17 milliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

A NAV nyomozói mind a hat személyt őrizetbe vették, és az illetékes ügyészségnél kezdeményezték letartóztatásukat.

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