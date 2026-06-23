Megtalálták Amerika gyenge pontját: hatalmas pénzügyi pofonra lehet képes az öreg kontinens

Az elemzés szerint az európai befektetők mintegy 9,6 ezer milliárd dollár értékben tartanak amerikai eszközöket, ami hozzávetőleg másfélszerese annak az összegnek, amelyet az Egyesült Államok fektetett be Európában.
Ez az aszimmetria érdemi pénzügyi befolyást biztosíthat Európának.
A kutatók ugyanakkor rámutatnak: ennek kihasználásához meg kellene szüntetni az amerikai államkötvényeket jelenleg megillető szabályozási kedvezményeket Európában. Farzad Saidi, az IfW szakértője szerint az amerikai államkötvények jelenleg feltétel nélküli kivételt élveznek, így olcsóbb finanszírozáshoz jutnak annál, mint amit a hitelképességi mutatók indokolnának. A javasolt szabálymódosítás ezt a kivételt szüntetné meg.
A tanulmány szerzői a "nulla kockázati súly" megszüntetésének hatásait vizsgálták két európai szabályozási keretben: a Solvency II rendszerben alkalmazott felárszabályban és a tőkekövetelmény-rendeletben (CRR). Saidi szerint az amerikai, 120 százalékot meghaladó államadósság-ráta és a hitelminősítések romlása miatt a jelenlegi kedvezményes besorolás felügyeleti szempontból alig indokolható.
A változtatások hatására a biztosítók, bankok és nyugdíjalapok körében a kereslet az amerikai államkötvények iránt a következő évtizedben mintegy 200 milliárd dollárral csökkenhet. Ennek következtében a hozamok emelkedése évi 33-42 milliárd dollárral növelheti az amerikai költségvetés finanszírozási költségeit, ami nagyjából az amerikai hadsereg költségvetésének egyötödét-negyedét teszi ki.
Eközben a források európai állam- és banki kötvényekbe történő átcsoportosítása javíthatná az európai bankok finanszírozási szerkezetét, valamint mérsékelhetné dollárfüggőségüket - tették hozzá.
A pénzügyi piacokra gyakorolt hatás a tanulmány szerint várhatóan mérsékelt lenne. Mivel az európai dollárpozíciók jelentős része fedezett, ezek leépítése ellentétes irányú tőkeáramlásokat generálhat. Emiatt a dollár esetleges gyengülése és a hozamok emelkedése inkább fokozatosan, semmint hirtelen következne be. A szerzők ugyanakkor hangsúlyozzák: az árfolyamok alakulását folyamatosan figyelemmel kell kísérni.
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