Megvan az első név: Óbuda volt fideszes polgármesterét is az NKA-ügy gyanúsítottjaként hallgatták ki

A 24.hu információi szerint kedden nyomozók jelentek meg Óbuda korábbi fideszes polgármestere, Bús Balázs otthonánál, előállították és őrizetbe vették a politikust, akit Kecskemétre vittek és gyanúsítottként hallgattak ki.
A lapnak Bús ügyvédje is megerősítette a hírt: hűtlen kezelés miatt kezdeményezték Bús letartóztatását, aki részletes vallomást tett.
A fideszes politikus a közelmúltig a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alelnöki posztját töltötte be, és azután mondott le, hogy kitört a botrány a választás előtt fideszes körökben kiosztott 17 milliárd forintnyi kulturális támogatás miatt.
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