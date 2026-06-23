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Megvan az első név: Óbuda volt fideszes polgármesterét is az NKA-ügy gyanúsítottjaként hallgatták ki
Gazdaság

Megvan az első név: Óbuda volt fideszes polgármesterét is az NKA-ügy gyanúsítottjaként hallgatták ki

Portfolio
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Bús Balázst, Óbuda volt polgármesterét is őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki az NKA-pénzek ügyében. Tarr Zoltán percekkel ezelőtt számolt be arról, hogy a NAV nyomozói összesen hat embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatban.

24.hu információi szerint kedden nyomozók jelentek meg Óbuda korábbi fideszes polgármestere, Bús Balázs otthonánál, előállították és őrizetbe vették a politikust, akit Kecskemétre vittek és gyanúsítottként hallgattak ki.

A lapnak Bús ügyvédje is megerősítette a hírt: hűtlen kezelés miatt kezdeményezték Bús letartóztatását, aki részletes vallomást tett.

A fideszes politikus a közelmúltig a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alelnöki posztját töltötte be, és azután mondott le, hogy kitört a botrány a választás előtt fideszes körökben kiosztott 17 milliárd forintnyi kulturális támogatás miatt.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Mónus Márton

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