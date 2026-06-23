Megvan, mire költene azonnal több pénzt a magyar egészségügyben az államtitkár

Hatalmas érdeklődés övezi a szakmai körökben az új Egészségügyi Minisztérium hivatalos megnyilvánulásait, ami nem véletlen, hiszen hosszú kormányzati ciklusok után ismét önálló minisztérium felel a területért, ami jelzi, hogy az új kormány másképp kezeli az ágazatot. Ez volt tapasztalható az IME Egészségpolitika és egészségügyi rendszerek konferencián is kedden. A rendezvényterembe alig fért be a közönség.
Buga László államtitkár előadása előtt kiemelte, hogy az új minisztérium felállításán és funkcióinak feltöltésén jelenleg is dolgoznak, ez lassan lahad - ismerte el. A költségvetés elkészítése folyamatban van, miközben a tárca megoldja a napi szinten rá zúduló operatív feladatokat.
A hazai egészségügyi rendszer átalakításakor kulcsfontosságú a nemzetközi tapasztalatok beépítése. Az ellátásszervezési hibák feltárására jó példaként szolgál a brit egészségügyet vizsgáló, a 2005 és 2009 közötti kórházi összevonások tapasztalatait összegző Francis-jelentés. A dokumentum rámutatott, hogy a betegérdekek háttérbe szorulása, a visszajelzések elhanyagolása és a defenzív vezetői magatartás súlyos rendszerszintű problémákhoz vezet. A jelentésben megfogalmazott 290 javaslat alapjaiban változtatta meg a brit modellt.
A reformok egyik legfontosabb alapelve az úgynevezett "No Blame Culture" (hibáztatásmentes kultúra) meghonosítása, amely a retorziók helyett a hibákból való tanulásra helyezi a hangsúlyt - ismertette Buga László.
"A büntető jellegű, félelemre épülő rendszerek helyett egy tanulásra és biztonságra fókuszáló intézményi kultúrát kell meghonosítanunk, ahol
a hibákból való tanulás a fejlődés alapja.
A kanadai egészségügyi miniszter által 1974-ben publikált Lalonde-jelentés rávilágított, hogy az életmód és a magatartási jellemzők határozzák meg leginkább a várható élettartamot, míg az egészségügyi ellátórendszer ehhez mindössze 11 százalékban járul hozzá. Egy 2010-es követéses vizsgálat – a biológiai tényezők kiszűrésével – ezt a hozzájárulást 20 százalékra tette, megerősítve, hogy a fennmaradó rész az életmódon és a környezeti tényezőkön múlik - részletezte az államtitkár.
Magyarország jelenleg kedvezőtlen pozíciót foglal el az Európai Unióban a születéskor várható átlagos élettartam, valamint a születéskor várható egészséges élettartam tekintetében. Utóbbi mutató alapján az ország az utolsó harmadban, hátulról a harmadik helyen áll - jelezte Buga László.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy
a célzott szakpolitikai beavatkozások komoly eredményeket hozhatnak.
Jó példa erre a nemdohányzók védelméről szóló, 2011-ben bevezetett törvényi szabályozás – amely Szócska Miklós korábbi államtitkár munkájához köthető –, amelynek eredményeként a tüdődaganatos megbetegedések és a kapcsolódó halálozások száma mintegy 60 százalékkal csökkent.
"Az ellátórendszer puszta fejlesztése önmagában nem elegendő. A lakosság egészségi állapotának érdemi javításához az egészséges életmód támogatására, a lakhatási és munkakörülmények fejlesztésére, valamint célzott népegészségügyi programokra van szükség" - sorolta előadásában.
A hatékony beavatkozásokhoz pontos adatokra van szükség. Magyarország európai összevetésben jelentős adatvagyonnal rendelkezik: jelenleg 11 olyan központi adatbázis létezik, amely jogszabályilag szabályozott módon tartalmazza az intézmények humánerőforrás- és finanszírozási adatait, a szakmai kamarák adatbázisaival együtt pedig ez a szám a 14-et is elérheti.
A Hivatásos Egészségügyi Nyilvántartás (HÉNY) naprakész felületei pontos képet adnak a kapacitások kihasználtságáról. Az adatbázis szerint az országban található 2544 egészségügyi ellátó egységből 464 egység (mintegy 18 százalék) jelenleg nem működik, vagyis a tevékenysége humánerőforrás-hiány (orvos- vagy szakdolgozói hiány) miatt ideiglenesen vagy részlegesen szünetel.
Ez az adat azonban nem mutatja meg a teljes képet az államtitkár szerint, mivel a rendszerben jelentős a külső közreműködők jelenléte. Az egyik legnagyobb, orvosokat közvetítő magáncég adatai szerint a társaság 35 kórházban van jelen, és összesen 129 osztály működését biztosítja. Ezek közül 12-15 olyan osztály található, ahol a dolgozók több mint felét ez a külső vállalkozás biztosítja. A cég havonta 27 000-29 000 munkaórát teljesít a rendszerben, miközben a piacon lévő összes közreműködő vállalkozás által biztosított teljes óraszámot 60 000 és 70 000 óra közé becsülik.
A humánerőforrás eloszlása rendkívül egyenetlen - mutatott rá. Miközben az országos átlag ezer lakosra vetítve 4,32 orvos, Budapest orvosi ellátottsága több mint háromszorosa az országos átlagnak.
A strukturális aránytalanságokat a fekvőbeteg-ellátás ágyszámainak és az orvosok számának aránya is jól szemlélteti. Míg bizonyos vidéki intézményekben komoly hiány mutatkozik, addig például a Semmelweis Egyetem kardiológiai profilú osztályain több szakorvos dolgozik, mint ahány betegágy rendelkezésre áll - hozott egy példát.
A helyzet pontos felmérése továbbra is tart. Ebben Buga László elmondása szerint a tárca egy intézkedéssorozatot tervez, melynek első lépéseként a tárca egy részletes kérdőív segítségével méri fel a kórházak valós infrastrukturális, pénzügyi és személyi állapotát. A minisztérium célja, hogy a valós, kozmetikázatlan adatok birtokában alakítsa ki a regionális szintű ellátásszervezési stratégiát, amelyhez elengedhetetlen a kórházvezetők és a szakma transzparens, őszinte adatszolgáltatása.
Később kifejtette: nem csak számokról, excel táblákról van szó, hanem kulturális kérdésekről is, ezt is fel kell térképezni, hiszen emberekről beszélünk.
Az előadását követően a moderált beszélgetés során arról is beszélt Buga László, hogy a forrás allokálása során prioritást élvez a szakdolgozói béremelés, ami egy teljesen jogos igény az érintettek részéről. Ezen a javaslaton 10 fős csapat dolgozik már a minisztériumban.
Emellett fontosak az infrastrukturális fejlesztések.
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