Nem várt adat érkezett, újra kopogtat a recesszió Németországban

A német magánszektor aktivitása tizennyolc hónapos mélypontra süllyedt júniusban, miután a szolgáltató szektorban tovább mélyült a visszaesés – derül ki az S&P Global kedden közzétett felméréséből.

Németország kompozit beszerzésimenedzser-indexe (BMI) júniusban 48,0 pontra süllyedt a májusi 48,8 ponthoz képest, elmaradva a Reuters által megkérdezett elemzők 49,6 pontos várakozásától.

A növekedést a visszaeséstől elválasztó határvonal az 50 pontos szintnél húzódik.

Az üzleti aktivitás immár a harmadik egymást követő hónapban csökken, ráadásul egyre gyorsuló ütemben, ami növeli annak a valószínűségét, hogy a német gazdaság a második negyedévben ismét recesszióba süllyedt

– mutatott rá Phil Smith, az S&P Global Market Intelligence igazgatóhelyettese.

A visszaesés motorja ezúttal is a szolgáltató szektor volt, amelynek ágazati mutatója a májusi 48,1 pontról 46,8 pontra zuhant, ezzel 2022 novembere óta a legalacsonyabb szintet érve el. Eközben a feldolgozóipari BMI minimálisan, 50,1-ről 50,0 pontra mérséklődött, vagyis pontosan a stagnálás határán egyensúlyozik.

Az új megrendelések állománya negyedik hónapja zsugorodik, a visszaesés üteme pedig tavaly december óta a leggyorsabbnak bizonyult. Pozitívumként értékelhető ugyanakkor az inflációs nyomás enyhülése, miután a beszerzési költségek növekedési üteme négyhavi, a kibocsátási áraké pedig háromhavi mélypontra lassult.

Forrás: Reuters

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