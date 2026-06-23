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Nincs megállás, naponta dőlnek a rekordok az árampiacon a hőhullám miatt
Gazdaság

Nincs megállás, naponta dőlnek a rekordok az árampiacon a hőhullám miatt

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A fokozódó hőhullám, az alacsony szélerőművi termelés és a magas kereslet miatt újra az egekbe szöktek az áramárak Európában. Belgiumban a szerdai szállítású esti termék ára elérte az elképesztő 1038 euró/MWh-t, miközben Németországban egy napig tartott a történelmi rekord.
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Az európai villamosenergia-rendszer egyik legismertebb kihívása, az úgynevezett „hitzeflaute” ismét megmutatta erejét. A német eredetű kifejezés olyan időszakot jelöl, amikor egyszerre jelentkezik hőség és gyenge széltermelés, vagyis a villamosenergia-rendszer két legfontosabb megújuló forrása közül az egyik gyakorlatilag kiesik, a másik pedig csak korlátozottan áll rendelkezésre.

A Montel Analytics beszámolója alpján szerdai szállítású villamos energia 20:45-ös negyedórás termékének ára Belgiumban 1038 euró/MWh-ra emelkedett, ami rendkívül magas értéknek számít még a jelenlegi, egyre szélsőségesebb európai piaci környezetben is. Hollandiában ugyanez a termék 902 euró/MWh-n, Dániában 787 euró/MWh-n, míg Németországban 747 euró/MWh-n zárt.

Utóbbi a német villamosenergia-piac történetének legmagasabb negyedórás ára

- az előző rekord mindössze egy napot élt meg.

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Az árrobbanás legfőképpen annak köszönhető, hogy a déli órákban a magas napenergia-termelés kiszorítja a földgáztüzelésű kombinált ciklusú erőműveket (CCGT) a termelésből, vagyis a rendszernek alig van szüksége rájuk. Amikor azonban a nap lenyugszik, a napelemes termelés néhány óra alatt lényegében összeomlik, miközben a fogyasztás rendkívül magas marad a légkondicionálók és a hőség miatt. Ilyenkor a gázos erőműveknek nagyon gyorsan kell visszatérniük a termelésbe, amely technológia az egyik legdrágább a piacon.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Európa jelentős részén a széltermelés is gyenge. Emiatt kevés olyan rugalmas kapacitás áll rendelkezésre, amely enyhíteni tudná az esti órákban jelentkező kínálati sokkot. Németországban példáját kiemelve az esti órákban a rendszer megújuló termeléssel nem fedezett fogyasztás 51,5 GW-ra emelkedett, ami több mint 10 GW-tal haladta meg az évszakos átlagot.

Magyarországon is nagyon magas árakkal találkozhatunk. A magyar áramtőzsde, a HUPX adatai alapján

holnap a magyar áramcsúcs 666,9 euró/MWh lesz a 20:45-21:00 közötti negyedórában.

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Forrás: HUPX

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