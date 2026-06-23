Nincs megállás, naponta dőlnek a rekordok az árampiacon a hőhullám miatt

Az európai villamosenergia-rendszer egyik legismertebb kihívása, az úgynevezett „hitzeflaute” ismét megmutatta erejét. A német eredetű kifejezés olyan időszakot jelöl, amikor egyszerre jelentkezik hőség és gyenge széltermelés, vagyis a villamosenergia-rendszer két legfontosabb megújuló forrása közül az egyik gyakorlatilag kiesik, a másik pedig csak korlátozottan áll rendelkezésre.
A Montel Analytics beszámolója alpján szerdai szállítású villamos energia 20:45-ös negyedórás termékének ára Belgiumban 1038 euró/MWh-ra emelkedett, ami rendkívül magas értéknek számít még a jelenlegi, egyre szélsőségesebb európai piaci környezetben is. Hollandiában ugyanez a termék 902 euró/MWh-n, Dániában 787 euró/MWh-n, míg Németországban 747 euró/MWh-n zárt.
Utóbbi a német villamosenergia-piac történetének legmagasabb negyedórás ára
- az előző rekord mindössze egy napot élt meg.
Hitzeflaute is pushing European 15-minute spot prices to new records, with Belgium hitting EUR 1,038/MWh at the 20:45 CET window for delivery on Wednesday. The Netherlands hit EUR 902/MWh in the same window. Denmark's DK1 zone reached EUR 787/MWh. Germany, Europe's largest… pic.twitter.com/d45et7PD7R https://t.co/d45et7PD7R— Montel Analytics (@MontelAnalytics) June 23, 2026
Az árrobbanás legfőképpen annak köszönhető, hogy a déli órákban a magas napenergia-termelés kiszorítja a földgáztüzelésű kombinált ciklusú erőműveket (CCGT) a termelésből, vagyis a rendszernek alig van szüksége rájuk. Amikor azonban a nap lenyugszik, a napelemes termelés néhány óra alatt lényegében összeomlik, miközben a fogyasztás rendkívül magas marad a légkondicionálók és a hőség miatt. Ilyenkor a gázos erőműveknek nagyon gyorsan kell visszatérniük a termelésbe, amely technológia az egyik legdrágább a piacon.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy Európa jelentős részén a széltermelés is gyenge. Emiatt kevés olyan rugalmas kapacitás áll rendelkezésre, amely enyhíteni tudná az esti órákban jelentkező kínálati sokkot. Németországban példáját kiemelve az esti órákban a rendszer megújuló termeléssel nem fedezett fogyasztás 51,5 GW-ra emelkedett, ami több mint 10 GW-tal haladta meg az évszakos átlagot.
Magyarországon is nagyon magas árakkal találkozhatunk. A magyar áramtőzsde, a HUPX adatai alapján
holnap a magyar áramcsúcs 666,9 euró/MWh lesz a 20:45-21:00 közötti negyedórában.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Itt az MNB közleménye: van még tér a kamatcsökkentésre
A pozitív reálkamat fenntartása mellett.
Problémák vannak a Yettel szolgáltatásainál
Megszaporodtak a panaszok.
Egyre közelebb az előrehozott választásokhoz Románia
Kormányalakítási egyeztetés indul.
Évtizedek óta nem tapasztalt vízhiány alakult ki egy magyarországi területen
Több tucat zalai települést érint.
Bajban Giorgia Meloni? – Váratlan döntés születhet Olaszországban
Források szerint előrehozott választások jöhetnek.
20 milliót csalt ki gyanútlan követőitől a magát Jézus reinkarnációjának kiadó magyar férfi
A felajánlásokból saját luxus életvitelét finanszírozta, most körözik.
Kíméletlenül tombol a hőhullám, megdőlt az éjszakai melegrekord - Már egy atomerőművet is be kell zárni Franciaországban
Vörös hőségriadó van érvényben.
Miért uralja az amerikai részvénypiac a világindexeket?
A legismertebb világindexek nem a globális GDP-t, hanem a tőzsdén jegyzett vállalatok piaci értékét követik - ezért lehet bennük ilyen meghatározó az amerikai részvénypiac. The post Miért u
Négyszerezett Magyarország, de még mindig a régiós lista végén kullog
Húsz év alatt átalakult a régió energiatérképe: a BB tengely mind a tizenegy országa növelte a megújuló energiaforrások arányát, a régiós átlag pedig csaknem megduplázódott.... The post
2026 befektetései: öröm és bánat
Lassan az év közepéhez érünk, és a tőzsdei mérleg meglehetősen vegyes képet mutat. A 2026-os év eddigi hozamai egy dologra biztosan emlékeztetnek minket: a befektetési világ nem csak Ameriká
Minden összeállhatott az MNB-nek a kamatvágáshoz?
A vártnál kedvezőbb infláció, az erős forint, a csökkenő hazai hozamok és az enyhülő energiaár-kockázatok egyaránt javíthatták az MNB kamatcsökkentési mozgásterét. The post Minden össz
Microsoft vs Meta Platforms - kereskedés
Most eldöntöm, hogy melyikből vegyek, ha mindkettő leesik a kívánt árszintre. Nyilván lehet egy olyan verzió is, hogy abból, amelyik előbb ér oda, vagy éppen vehetnék mindkettőből is, de me
Nemzetközi ÁFA változások 2026 Q2
Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló
Hogyan érdemes bánni 3-5 milliárd forinttal egy profi befektető szerint?
A legtöbb ember számára hárommilliárd forint már olyan összeg, amellyel generációkig nem kellene dolgozni. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb: ekkora vagyon is elolvadhat, ha... The pos
"Hol vannak a nők?" - És miért nagyon rossz ez a kérdés
Amíg itt fenekedett a NER, addig a társadalom értelmesebb (és gerincesebb) részét egybeforrasztotta az ellene való küzdelem. A honvédő háborúnak, sőt, most már lassan az... The post "Hol van
A Brexit óta nem tér magához Nagy-Britannia: miért bukott meg Keir Starmer?
Ismét lemondott egy miniszterelnök.
Nem akar csitulni az autópiaci turbulencia: most még nagyobb felelősség hárul a flottakezelőkre
Kövesdán Balázzsal, az MHC Mobility kereskedelmi vezetőjével és Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel beszélgettünk a Portfolio Business Podcast legújabb adásában.
Volt egy egyéjszakás kalandunk a piacgazdasággal. Próbálkozzunk tovább!
Képes-e Magyarország élni a történelmi eséllyel?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.