Nyakunkon a matuzsálemek gazdasága: 100 éves emberek tömegeire kell felkészülnünk

A hosszabb élet nem a távoli jövő problémája, hanem már most formálja a gazdaságot – üzente Nic Palmarini az UniCredit LongevityTech Reportját bemutató online sajtóeseményen. A professzor szerint a longevity, vagyis a hosszabb és egészségesebb élet témája nem szűkíthető le az idősek ellátására, az egészségügyre vagy a nyugdíjrendszerekre. Sokkal inkább arról van szó,
hogyan lehet az egész életút során olyan technológiákat, pénzügyi megoldásokat és szolgáltatásokat kialakítani,
amelyek támogatják az embereket abban, hogy tovább éljenek jó egészségben.
A demográfiai átalakulás nagyságrendje önmagában is üzleti stratégiai kérdéssé teszi a témát: 2050-re világszerte mintegy 2 milliárd 60 év feletti ember élhet. Ez a változás egyszerre érinti a pénzügyi szektort, a lakhatást, az energiát, a mobilitást, az infrastruktúrát, a gyártást, a kiskereskedelmet és a digitális szolgáltatásokat. Palmarini úgy fogalmazott: a longevity olyan gazdasági megatrenddé válik, amely a fenntarthatóság gondolatához hasonlóan hosszú időre átírhatja a vállalati gondolkodást.
A professzor a várható élettartam kérdéskörében arra is rámutatott, hogy a vagyon és az egészség szorosan összefügg. Európában az átlagos várható élettartam már 80 év körül alakul, miközben a 20. század elején alig 50 év volt. Az országok és városrészek közötti különbségek ugyanakkor jelentősek: Londonon belül is előfordulhat több mint tízéves eltérés a várható élettartamokban.
A jelentés négy technológiát emel ki, amelyek meghatározó szerepet kaphatnak a hosszú élet gazdaságában:
- a mesterséges intelligenciát,
- a robotikát,
- a kvantumtechnológiát és
- az új generációs ember-gép interfészeket.
A hangsúly a háttérrendszereken van: azokon a megoldásokon, amelyek biztonságosabbá, megbízhatóbbá, személyre szabottabbá és hosszabb távon fenntarthatóbbá teszik a szolgáltatásokat.
A mesterséges intelligencia Palmarini szerint a longevity economy "kognitív infrastruktúrája" lehet. A banki világban ez megjelenhet az ügyfélkiszolgálásban, a csalásmegelőzésben, a kockázatkezelésben és a hosszú távú pénzügyi tervezésben.
Különösen fontos kérdés, hogy az emberek sok esetben alulbecsülik saját várható élettartamukat, ezért nem készülnek fel pénzügyileg a plusz évekre.
Az AI ebben személyre szabott előrejelzésekkel, életút-alapú tanácsadással és korai figyelmeztetésekkel segíthet.
A robotika szerepe szintén gyorsan bővül. A gyárakból és logisztikai központokból ismert megoldások mellett egyre nagyobb tér nyílhat az otthoni segítőrobotok, rehabilitációs rendszerek és idősgondozási technológiák előtt. Ezek a megoldások enyhíthetik a munkaerőhiányt, csökkenthetik a fizikai terhelést, és segíthetik az önálló életvitelt egy idősödő társadalomban.
A kvantumtechnológia Palmarini példái alapján a gyorsabb döntéstámogatás, a biztonságosabb adatkezelés és az innováció felgyorsítása miatt lehet kulcsfontosságú a longevity szempontjából.
Az idősödő társadalmakban az akadálymentesség is üzleti kérdéssé válik.
A hangvezérlés, a gesztusfelismerés, a viselhető eszközök, a haptikus technológiák és az agy–számítógép interfészek olyan felhasználói élményt tehetnek lehetővé, amely több életkorban és több fizikai állapotban is könnyen használható. A technológiai befogadás így közvetlenül kapcsolódik az ügyfélmegtartáshoz és a szolgáltatások hosszú távú értékéhez.
A jelentés üzenete szerint a következő évtizedekben azok a vállalatok kerülhetnek előnybe, amelyek hosszabb életciklusokra, tartós ügyfélkapcsolatokra, megbízható technológiai háttérre és idősödő munkaerőre terveznek. A bankok ebben központi szerepet játszhatnak, hiszen a pénzügyi biztonság, a hosszú távú tervezés és a bizalom közvetlenül befolyásolja, hogyan élik meg az emberek a hosszabb életet.
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