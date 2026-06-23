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Problémák vannak a Yettel szolgáltatásainál
Gazdaság

Problémák vannak a Yettel szolgáltatásainál

Portfolio
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Kedd délelőtt óta jelentős hálózati kimaradások tapasztalhatók a Yettel szolgáltatásaiban, írja a Downdetector. A több mint két órája tartó üzemzavar elsősorban a mobilinternetet érinti, de sokan jeleztek hibát a hanghívásokkal és a szélessávú internettel kapcsolatban is.

A Downdetector adatai alapján

a felhasználói panaszok fél tizenkettő körül kezdtek el hirtelen megszaporodni a Yettel szolgáltatásaival kapcsolatban, és a szolgáltatás még délután két órára sem állt helyre.

Bár a bejelentések túlnyomó többsége a mobiladat-szolgáltatás kimaradására vagy lassulására vonatkozik, sokaknál a hagyományos hanghívások és a szélessávú kapcsolat is akadozik. A hálózati problémával kapcsolatban megkeresték a mobilszolgáltatót, de hivatalos tájékoztatás és válasz egyelőre nem érkezett.

Címlapkép forrása: Portfolio

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