Problémák vannak a Yettel szolgáltatásainál

A Downdetector adatai alapján

a felhasználói panaszok fél tizenkettő körül kezdtek el hirtelen megszaporodni a Yettel szolgáltatásaival kapcsolatban, és a szolgáltatás még délután két órára sem állt helyre.

Bár a bejelentések túlnyomó többsége a mobiladat-szolgáltatás kimaradására vagy lassulására vonatkozik, sokaknál a hagyományos hanghívások és a szélessávú kapcsolat is akadozik. A hálózati problémával kapcsolatban megkeresték a mobilszolgáltatót, de hivatalos tájékoztatás és válasz egyelőre nem érkezett.

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