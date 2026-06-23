Sokkoló kutatás: majdnem minden második magyar vészhelyzetbe került tavaly

A magyar autósok kétötöde került váratlan vészhelyzetbe tavaly az utakon, a külföldi meghibásodások vagy balesetek költsége sok esetben több százezer forintra rúghat - derül ki a Redion (korábbi nevén Europ Assistance) Asszisztencia Biztosítás Index kutatásából.

A reprezentatív felmérés szerint a magyar autósok többsége rendszeresen tesz meg nagyobb távot belföldön, és csaknem minden második autós évente legalább egyszer hosszabb külföldi útra indul saját járművével. A magyarországi autópark jelentős része ugyanakkor elöregedett, az autók negyven százaléka 16 éves vagy annál idősebb, ami növeli a műszaki meghibásodások kockázatát.

A magyar háztartások 68 százalékában van saját tulajdonú személygépkocsi, és 14 százalékuk több autóval is rendelkezik. Az autóállomány mindössze 18 százaléka öt évnél fiatalabb, 31 százalékuk 6-15 éves. Közel minden negyedik jármű 16-20 éves, 17 százaléka ennél is régebbi.

Az autósok 42 százaléka tervez külföldi autós nyaralást idén, közülük minden tizedik több alkalommal is útra kel. A magyar autótulajdonosok jelentős része rendszeresen használja gépjárművét hosszabb utazásokra is. Az autósok 86 százaléka évente legalább egyszer belföldön tesz meg nagyobb távolságot, míg 47 százaléka éves szinten minimum egy alkalommal hosszabb külföldi útra indul saját járművével.

Bár a magyarok közel 70 százaléka úgy érzi, felkészült egy váratlan autós vészhelyzet kezelésére, a valóságban sokan komoly nehézségekkel és jelentős kiadásokkal szembesülnek, amikor bekövetkezik a baj. A felmérés szerint

az elmúlt évben a magyar autósok kétötödével fordult elő valamilyen útközbeni vészhelyzet.

A külföldi autós utazások során leggyakrabban általános műszaki meghibásodás (27 százalék), gumiabroncs-probléma (22 százalék), lemerült akkumulátor (14 százalék) vagy közlekedési baleset (13 százalék) okozott gondot.

A problémák megoldása sok esetben jelentős anyagi terhet ró az érintettekre. Műszaki hiba esetén a válaszadók 49 százaléka 250 ezer forint alatti összegből tudta megoldani a helyzetet, 36 százalékuknak azonban 250 és 500 ezer forint közötti összeget kellett kifizetnie a javításra, mentésre vagy hazajutásra, míg közel minden tizedik autós esetében a költségek meghaladták az 500 ezer forintot is.

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