Terták Elemér: még egyszer az állami árszabályozásról

Messzemenően egyetértek Madár Istvánnal abban, hogy az üzemanyagok védett ára, a kamatstop és az árrésstop megszüntetésének lehetősége világosan mutatja: Magyarország számára létezik egy kevésbé látványos, ám hosszú távon mindenképpen ígéretesebb út, amely a kiszámíthatóságra és a piaci versenyre épít.
Az elmúlt évek során a gazdaságpolitika valóban arra a népszerű populista érvre épített, hogy az embereket meg kell védeni a globalizáció káros következményeitől és a multinacionális vállalatok kapzsiságától, és hogy ezt a jó kormány meg is teszi. Az emberek többsége azonban hamar felismerte, hogy a kormány valójában nem a világ könyörtelenségétől óvta meg őket, hanem inkább a saját hibáinak következményeitől kényszerült megvédeni a családokat:
- Igen, a kamatstopot azért kellett bevezetni, mert oktalan pénzosztogatással sikerült Európa-bajnok inflációt szítani, aminek a következményeit csak tetézte a jegybank elhibázott monetáris politikája. De persze azért is szükség volt a kamatstopra, mert sokan néhány tizedpontnyi kamatelőnyért lemondtak a fix kamatozású hitelek nyújtotta biztonságról. Ezek megsegítése végett kellett másoknak a kamatstop terheit viselniük, ráadásul jóval tovább annál, mint amennyi egyáltalán indokolható lett volna, hiszen közben nőtt a kedvezményezettek keresete.
- Igen, az üzemanyagok védett árát tényleg a világpiaci olajárak hirtelen elpattanása váltotta ki, de a védett ár bevezetésében választási megfontolások mellett szerepet játszott a forint árfolyamának szélessávú kilengése is.
- Szó se róla: más országokban is megpróbálták a legkülönbözőbb módokon enyhíteni az üzemanyagárak váratlan emelkedésének következményeit, ám ezt többnyire úgy tették, hogy az áremelkedés egy részét engedték érvényesülni, ezzel sarkallva az üzemanyagok takarékosabb felhasználására. Ilyen késztetés azonban nálunk nem volt, a milliárdokat felemésztő védelemből pedig jószerint csak az autósok profitáltak. No, meg persze csak nálunk hárult a védett árak terhe aránytalan mértékben azokra a kis kutakra, amelyek a vidéki üzemanyag-ellátásban fontos szerepet játszanak.
- Igen, az árrésstop bevezetését a kormány szintén a megugró infláció elleni védelemre hivatkozva indokolta. Ám az eddig említett esetektől eltérően ezúttal az állam még képmutatásra is képes volt. Az árrésstopot ugyanis csak a nagyforgalmú üzletláncok számára tette kötelezővé, míg a kis boltoknak csak annyira kellett az áraikat visszafogniuk, hogy versenyben maradhassanak a nagyokkal szemben. Ez azonban számukra azért sem jelentett túlzott kihívást, mert a nagyforgalmú üzletláncoknak még tetemes – akár 4,5%-ig is terjedő – kiskereskedelmi adót is fizetniük kellett. Nem csoda, ha a kettős szorítás hatására a gyakran harácsolónak beállított nagy üzletláncok profitja minimálisra csökkent. Az volt ugyanis a kormányzatnak alig titkolt szándéka, hogy a piacon visszaszorítsa a külföldi láncokat, ugyanis ezek kiterjedt nemzetközi beszerzési láncaiknak köszönhetően komoly importversenynek tették ki az alacsony hatékonyságú hazai élelmiszeripari vállalkozásokat. Az árrésstop azért is volt álságos, mert csak a kereskedőket terhelte, a hazai termelők áraira azonban jószerint nem vonatkozott semmilyen érdemleges korlátozás, holott a termelői ár a fogyasztói ár 70–90%-át teszi ki.
Az árkorlátozásoknak nagy történelmi múltja van: például Diocletianus római császár a 301-ben kiadott ediktumában több mint ezer árucikk és szolgáltatás, valamint egyes szakmák napi munkabérének hatósági árát állapította meg. A rendelet célja a „mértéktelen harácsolás” megállítása és a birodalomban mindenütt azonos ár alkalmazásának biztosítása volt. A császári rendelet azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, nem mellesleg azért, mert a legtöbb későbbi árkorlátozó rendelkezéshez hasonlóan a problémáknak csak tüneti kezelését jelentette. Ugyanakkor a törvény által kilátásba helyezett súlyos büntetés dacára egyes áruk súlyos hiányához, valamint gyakran a fekete kereskedelem felvirágzásához vezetett.
A gazdaságtörténet egyértelműen tanúsítja, hogy árkorlátozások valamilyen formáját világszerte bevetették mindannyiszor, amikor a kereslet és a kínálat egyensúlya akár természeti, akár társadalmi okokból jelentősen felborult, hogy ezzel elejét vegyék a társadalmi elégedetlenség kirobbanásának.
Az árkorlátozások azonban természetüknél fogva önmagukban képtelenek orvosolni azokat az okokat, amelyek a bevezetésüket indokolttá tették.
Sőt, huzamosabb alkalmazásuk gyakran több kárt okozott, mint amennyi hasznot hozott. Ezért csínján kell velük bánni, s csak addig szabad fenntartani őket, amíg akár a kereslet visszafogásával vagy átalakításával, akár a kínálat növelésével nem lehet ismét egyensúlyközeli állapotig jutni.
Braun Eriknek igaza van abban, hogy az állami beavatkozás akkor válik különösen problémássá, amikor a gazdasági szereplők mentesülnek döntéseik következményeinek viselésétől, mert védelmük költségét az állam továbbhárítja a társadalom egészére. Ilyen helyzetben a döntési ösztönzők eltorzulnak. Hasonlóképpen veszélyes a különböző állami támogatások szinte parttalanná váló osztogatása is, mert konzerválja a rossz hatékonyságot, egyszersmind életben tartja azokat a vállalkozásokat, amelyek piaci alapon nem lennének képesek magukat fenntartani. Ezzel pedig hatékonyabb tevékenységektől és életrevalóbb vállalkozásoktól vonnak el erőforrásokat.
Mostanra elérkezett annak az ideje, és megteremtődött annak a feltétele is, hogy véget lehessen vetni a támogatások és korlátozások langyos vizében való dagonyázás minden formájának, ehelyett pedig mindenki a maga teljesítménye szerint boldoguljon.
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