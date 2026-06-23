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Tisza-kormány: indul a V4-csúcs Gödöllőn, élőben beszél Magyar Péter
Gazdaság

Tisza-kormány: indul a V4-csúcs Gödöllőn, élőben beszél Magyar Péter

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Kedden Gödöllőn, a Grassalkovich-kastélyban rendezi meg Magyar Péter miniszterelnök a Visegrádi Négyek újraindított csúcstalálkozóját, ahol a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfőt fogadja. A bejelentett ülésezési rend szerint folytatódik az Országgyűlés plenáris ülése is, amelynek napirendjén szerepelhet a referencia-kamatstop, a politikai hirdetések szabályozása és a közmédiára vonatkozó szabályok módosítása. A háttérben ott a hétfőn meghirdetett Tisztítótűz-művelet: társadalmi egyeztetésen a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal (NVVH) felállításáról szóló tervezet, és a 17. alaptörvény-módosítás is. Percről percre tudósítunk a fejleményekről.
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Újra nagy lehet a V4

A visegrádi együttműködés újjáépítését és a régiós kapcsolatok megerősítését nevezte a magyar külpolitika egyik fontos céljának felszólalásában Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a V4-országoknak közösen kell dolgozniuk

az energiabiztonság javításán, az észak–déli közlekedési folyosók fejlesztésén, valamint az egyetemi, kutatási, kulturális és innovációs együttműködések erősítésén.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a visegrádi együttműködés alapját jelentő politikai bizalmat is helyre kell állítani. Kiemelte: a cél az, hogy a V4 ismét a régió fejlődésének, biztonságának és európai súlyának egyik meghatározó motorjává váljon.

A kormányfő történelmi párhuzamot is vont, felidézve, hogy a rendszerváltás időszakában Közép-Európa visszatérését jelképezte a visegrádi együttműködés megszületése. Megfogalmazása szerint a térség ma is erős, több mint 65 millió ember otthona, Európa egyik legfontosabb ipari központja és az uniós gazdasági növekedés egyik motorja.

A beszéd végén arra utalt , hogy a visegrádi együttműködés új lendületet kaphat, és felidézte, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnök a múlt héten úgy fogalmazott:

a V4-szövetség visszatért.

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Kezdődik a parlamenti ülés

Hamarosan napirend előtti felszólalásra készül a parlamentben Magyar Péter. A Tisza Párt vezetője az országgyűlési képviselők előtt beszél majd az aktuális politikai és közéleti kérdésekről.

A beszéd különös jelentőséget kap az elmúlt időszak politikai fejleményeinek fényében, így várhatóan éles politikai üzenetekből és reakciókból sem lesz hiány az Országgyűlésben. A felszólalást és az arra adott válaszokat élőben követjük.

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Karácsony Gergely: bennünket nem lehetett megvesztegetni

Reagált a sajtóban megjelent korrupciós állításokra Karácsony Gergely főpolgármester. Facebook-bejegyzésében visszautasította azokat a felvetéseket, amelyek szerint a fővárosi vezetés érintett lehetett volna az ügyben.

Karácsony szerint a sajtóban megjelent vallomások alapján egyes szereplők az ő nevére hivatkozva fogadhattak el korrupciós pénzeket, ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy a vallomások szerint a pénzt kifizető személy is elismerte: a fővárosnál nem tudta érvényesíteni érdekeit.

A főpolgármester azt írta, hogy a fővárosi vezetés hivatalba lépése után több intézkedést is hozott az alvállalkozói rendszerek visszaszorítása érdekében. Elmondása szerint a Budapesti Közművek létrehozásakor szigorították a beszerzési szabályokat, fokozott ellenőrzéseket vezettek be, valamint több olyan feladatot is saját kézbe vontak, amelyeket korábban külső vállalkozók végeztek.

A főpolgármester szerint a főváros több jogi lépést is tett az ügyben.

Beszámolója szerint a temetők zöldfelület-fenntartásával kapcsolatban büntetőfeljelentés született, emellett a BKM polgári pert is indított az elmúlt tíz év alvállalkozói teljesítéseinek vizsgálata érdekében. Tájékoztatása szerint egy újabb büntetőfeljelentést tavaly tettek meg a korábbi alvállalkozói kör egészével szemben.

Karácsony Gergely bejegyzésében a parkolási rendszert is megemlítette. Felidézte, hogy korábban többször kritizálta a fővárosi parkolási rendszert, és azt írta: a parkolóautomaták tervezett kivonásával a következő hetekben egy újabb, szerinte problémás rendszer felszámolása kezdődik meg.

A főpolgármester végül úgy fogalmazott, hogy nem a nyilatkozatokat, hanem az elmúlt évek intézkedéseit érdemes vizsgálni. Állítása szerint a főváros célja az volt, hogy felszámolja azokat az alvállalkozói hálózatokat, amelyek szerinte maffiaszerűen működtek Budapest egyes területein.

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Ez történt hétfőn

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a parlamentben – saját megfogalmazása szerint talán eddigi legfontosabb felszólalásában – jelentette be a Tisztítótűz-műveletet, aminek egyik fő lába a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal (NVVH) felállítása. A hivatalról szóló törvénytervezet hétfő este társadalmi egyeztetésre került.

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A rendkívül széles jogkörű, az Országgyűlés által felügyelt, önálló költségvetésű szuperhatóság, amely egyes ügyekben nyomozhatna, vádat emelhetne, bankszámlákba tekinthetne be, az ügyészségtől átvehetne folyamatban lévő ügyeket, és vagyonzárolást is kezdeményezhetne. A hivatal hatásköre kiterjedne az állami és önkormányzati vagyonra, a korábban állami körből kikerült vagyonelemekre, a jegybankhoz kapcsolódó alapítványokra, valamint a döntően közbeszerzésekből élő cégekre is, amelyeket akár már büntetőeljárás előtt állami felügyelet alá vonhatna.

A miniszterelnök a közjogi méltóságok helyzetét rendező 17. alaptörvény-módosításról is beszélt: a módosítás hatálybalépésével megszűnne Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása, szeptembertől pedig átfogó alkotmányozási folyamat indulna.

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A hétfő további fontos fejleményei:

  • Távozhat a legfőbb ügyész: Magyar Péter szerint Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésznek rövidesen le kell mondania, és a kormány arra számít, hogy ez meg is történik – információi szerint az érintett maga mond le.
  • 12 éves képviselői korlát: a kormány 12 évben korlátozná a parlamenti képviselőséget. Török Gábor elemzése szerint, ha a korlátot – a miniszterelnöki ciklusszámításhoz hasonlóan – 1990-től visszamenőleg alkalmaznák, az a Fidesz több vezető politikusát (köztük Szijjártó Pétert, Lázár Jánost, Gulyás Gergelyt és Kocsis Mátét) kizárhatná a parlamentből. Az alkotmánymódosítást egyelőre nem nyújtották be.
  • Kihelyezett kormányülés: a hétvégén vidéken tart ülést a kormány.
  • Aszálytámogatás: a kukoricatermelők legfeljebb 3,8 milliárd forintnyi rendkívüli, vissza nem térítendő támogatást kaphatnak az aszálykárok enyhítésére az uniós mezőgazdasági válságalapból.
  • Rendvédelmi átszervezés: a Belügyminisztérium több rendelettervezetet küldött egyeztetésre, amely a rendőrség, a katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtás és a határvadászok működését érintené.
  • Új ÁKK-vezér: június 22-től Tardos Gergely vezeti az Államadósság Kezelő Központot.

Kedden a figyelem a gödöllői V4-csúcsra irányul, ahol Magyar Péter a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfővel tárgyal a Grassalkovich-kastélyban a visegrádi együttműködés újraindításáról.

A bejelentett ülésezési rend szerint folytatódik az Országgyűlés plenáris ülése is – napirendre kerülhet a referencia-kamatstop, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai hirdetések szabályozása és a közmédiára vonatkozó szabályok módosítása. A háttérben tovább zajlik az NVVH-tervezet és a 17. alaptörvény-módosítás társadalmi egyeztetése, és kiderülhet, mikor, illetve milyen formában nyújtja be a kormány a beígért, 12 éves képviselői korlátot tartalmazó alkotmánymódosítást.

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