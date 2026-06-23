Tisza-kormány: indul a V4-csúcs Gödöllőn, sűrű nap vár a Parlamentre

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a parlamentben – saját megfogalmazása szerint talán eddigi legfontosabb felszólalásában – jelentette be a Tisztítótűz-műveletet, aminek egyik fő lába a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal (NVVH) felállítása. A hivatalról szóló törvénytervezet hétfő este társadalmi egyeztetésre került.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 22. Nyilvános a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvénytervezet

A rendkívül széles jogkörű, az Országgyűlés által felügyelt, önálló költségvetésű szuperhatóság, amely egyes ügyekben nyomozhatna, vádat emelhetne, bankszámlákba tekinthetne be, az ügyészségtől átvehetne folyamatban lévő ügyeket, és vagyonzárolást is kezdeményezhetne. A hivatal hatásköre kiterjedne az állami és önkormányzati vagyonra, a korábban állami körből kikerült vagyonelemekre, a jegybankhoz kapcsolódó alapítványokra, valamint a döntően közbeszerzésekből élő cégekre is, amelyeket akár már büntetőeljárás előtt állami felügyelet alá vonhatna.

A miniszterelnök a közjogi méltóságok helyzetét rendező 17. alaptörvény-módosításról is beszélt: a módosítás hatálybalépésével megszűnne Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása, szeptembertől pedig átfogó alkotmányozási folyamat indulna.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 22. Magyar Péter beszélt a leendő köztársasági elnökről, az alkotmányozásról és a vagyonvisszaszerzésről

A hétfő további fontos fejleményei:

Távozhat a legfőbb ügyész: Magyar Péter szerint Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésznek rövidesen le kell mondania, és a kormány arra számít, hogy ez meg is történik – információi szerint az érintett maga mond le.

Magyar Péter szerint Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésznek rövidesen le kell mondania, és a kormány arra számít, hogy ez meg is történik – információi szerint az érintett maga mond le. 12 éves képviselői korlát: a kormány 12 évben korlátozná a parlamenti képviselőséget. Török Gábor elemzése szerint, ha a korlátot – a miniszterelnöki ciklusszámításhoz hasonlóan – 1990-től visszamenőleg alkalmaznák, az a Fidesz több vezető politikusát (köztük Szijjártó Pétert, Lázár Jánost, Gulyás Gergelyt és Kocsis Mátét) kizárhatná a parlamentből. Az alkotmánymódosítást egyelőre nem nyújtották be.

a kormány 12 évben korlátozná a parlamenti képviselőséget. Török Gábor elemzése szerint, ha a korlátot – a miniszterelnöki ciklusszámításhoz hasonlóan – 1990-től visszamenőleg alkalmaznák, az a Fidesz több vezető politikusát (köztük Szijjártó Pétert, Lázár Jánost, Gulyás Gergelyt és Kocsis Mátét) kizárhatná a parlamentből. Az alkotmánymódosítást egyelőre nem nyújtották be. Kihelyezett kormányülés: a hétvégén vidéken tart ülést a kormány.

a hétvégén vidéken tart ülést a kormány. Aszálytámogatás: a kukoricatermelők legfeljebb 3,8 milliárd forintnyi rendkívüli, vissza nem térítendő támogatást kaphatnak az aszálykárok enyhítésére az uniós mezőgazdasági válságalapból.

a kukoricatermelők legfeljebb 3,8 milliárd forintnyi rendkívüli, vissza nem térítendő támogatást kaphatnak az aszálykárok enyhítésére az uniós mezőgazdasági válságalapból. Rendvédelmi átszervezés: a Belügyminisztérium több rendelettervezetet küldött egyeztetésre, amely a rendőrség, a katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtás és a határvadászok működését érintené.

a Belügyminisztérium több rendelettervezetet küldött egyeztetésre, amely a rendőrség, a katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtás és a határvadászok működését érintené. Új ÁKK-vezér: június 22-től Tardos Gergely vezeti az Államadósság Kezelő Központot.

Kedden a figyelem a gödöllői V4-csúcsra irányul, ahol Magyar Péter a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfővel tárgyal a Grassalkovich-kastélyban a visegrádi együttműködés újraindításáról.

A bejelentett ülésezési rend szerint folytatódik az Országgyűlés plenáris ülése is – napirendre kerülhet a referencia-kamatstop, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai hirdetések szabályozása és a közmédiára vonatkozó szabályok módosítása. A háttérben tovább zajlik az NVVH-tervezet és a 17. alaptörvény-módosítás társadalmi egyeztetése, és kiderülhet, mikor, illetve milyen formában nyújtja be a kormány a beígért, 12 éves képviselői korlátot tartalmazó alkotmánymódosítást.