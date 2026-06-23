Tisza-kormány: Magyar Péter nagy tervvel állt elő, délután jön a V4-csúcs Gödöllőn

A visegrádi együttműködés újjáépítését és a régiós kapcsolatok megerősítését nevezte a magyar külpolitika egyik fontos céljának felszólalásában Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a V4-országoknak közösen kell dolgozniuk

az energiabiztonság javításán, az észak–déli közlekedési folyosók fejlesztésén, valamint az egyetemi, kutatási, kulturális és innovációs együttműködések erősítésén.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a visegrádi együttműködés alapját jelentő politikai bizalmat is helyre kell állítani. Kiemelte: a cél az, hogy a V4 ismét a régió fejlődésének, biztonságának és európai súlyának egyik meghatározó motorjává váljon.

A kormányfő történelmi párhuzamot is vont, felidézve, hogy a rendszerváltás időszakában Közép-Európa visszatérését jelképezte a visegrádi együttműködés megszületése. Megfogalmazása szerint a térség ma is erős, több mint 65 millió ember otthona, Európa egyik legfontosabb ipari központja és az uniós gazdasági növekedés egyik motorja.

A beszéd végén arra utalt , hogy a visegrádi együttműködés új lendületet kaphat, és felidézte, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnök a múlt héten úgy fogalmazott:

a V4-szövetség visszatért.