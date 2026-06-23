Tisza-kormány: megszavazták a médiatörvényt, gyökeresen átalakul a közmédia

az Országgyűlés kedden elfogadta a Tisza Párt törvénymódosítását, amely jelentősen megerősíti a parlamenti vizsgálóbizottságok jogköreit.

A jövőben pénzbírság, rendőrségi elővezetés, sőt bizonyos esetekben akár szabadságvesztés is fenyegetheti azokat, akik akadályozzák a bizottságok munkáját.

A változtatás megnyithatja az utat több nagy politikai ügy – köztük a kegyelmi botrány és az MNB-alapítványok ügye – érdemi parlamenti vizsgálata előtt.

A módosítást a kormánypárt és több ellenzéki képviselő is támogatta.

A korábbi szabályozás egyik legnagyobb hiányossága az volt, hogy gyakorlatilag semmilyen érdemi következménye nem volt annak, ha valaki figyelmen kívül hagyta a bizottság meghívását, megtagadta az adatszolgáltatást vagy nem válaszolt a feltett kérdésekre. Eddig mindössze annyi történt, hogy az Országgyűlés plenáris ülésén tájékoztatták a nyilvánosságot a mulasztásról.

A most elfogadott törvény szerint első alkalommal 100 ezer forintos bírság szabható ki a kötelezettségeit elmulasztó személyre, második alkalommal már 1 millió forintot kell fizetnie, harmadik esetben pedig újabb 1 millió forintos bírság mellett a vizsgálóbizottság elnöke rendőrségi elővezetést is kezdeményezhet.

A módosítás nemcsak a megjelenést, hanem az együttműködést is kikényszerítené. Az Országgyűlés ennek érdekében a Büntető Törvénykönyvet is módosította. A jövőben vétséget követhet el az, aki alapos indok nélkül megtagadja az adatszolgáltatást vagy a nyilatkozattételt, illetve olyan módon működik együtt, amely érdemben akadályozza a vizsgálóbizottság munkáját. Ez akár két évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető lehet, míg a bizonyítottan valótlan adatok szolgáltatása súlyosabb esetben három évig terjedő börtönbüntetést vonhat maga után.

A párt kezdeményezésére már öt vizsgálóbizottság alakult meg, amelyek

a gyermekvédelem helyzetét,

a kegyelmi ügyet,

az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket,

a végrehajtási rendszer visszásságait, valamint

a spontán privatizáció és a közvagyonvesztés kérdését vizsgálhatják.

Emellett a Tisza Párt egy újabb bizottság létrehozását is kezdeményezi, amely az Orbán-kormány migrációs politikáját és az ehhez kapcsolódó kampányköltéseket vizsgálná.