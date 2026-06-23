Tisza-kormány: megszűnik a közmédia, ahogy eddig ismertük, és a védett üzemanyagárat is eltörölték

Megszavazta az Országgyűlés a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényjavaslatot.

A parlamenti vitában Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter azzal indokolta a döntést, hogy az intézkedést eredetileg egy rendkívüli nemzetközi energiapiaci válsághelyzetre válaszul vezették be,

a jelenlegi piaci környezetben azonban már nincs rá szükség.

A miniszter szerint az olajárak jelentősen csökkentek az elmúlt időszakban, miközben a hazai üzemanyagárak is a korábbi védett árszint alá kerültek. Példaként említette, hogy kedden reggel a Mol töltőállomásain a 95-ös benzin literenként 578 forintba, a gázolaj pedig 597 forintba került.

Kapitány hangsúlyozta, hogy a kormány továbbra is fenntartja annak lehetőségét, hogy rendkívüli helyzetben ismét beavatkozzon a piac működésébe.

Ha kialakul egy újabb krízishelyzet, a lakosság és a vállalkozások védelmében ismét lépni fogunk

– fogalmazott.

A tárcavezető szerint ugyanakkor hosszú távon az a cél, hogy az üzemanyagpiac normál piaci körülmények között működjön, mivel szerinte az állandó árkorlátozás nem összeegyeztethető egy jól működő piacgazdasággal.

A miniszter külön kitért a független benzinkutak helyzetére is. Elmondása szerint a kisebb kutak érdekképviseletei támogatták a védett ár megszüntetését, mivel az ismét nagyobb mozgásteret és kiszámíthatóbb működési környezetet biztosíthat számukra.

A vita során szóba került a kormány energiapolitikája is. Kapitány szerint Magyarországnak a jövőben is a diverzifikált energiamixre kell építenie, amelyben egyszerre kap szerepet a nukleáris energia, a földgáz, az import, valamint a megújuló energiaforrások.

A miniszter bejelentette, hogy

hamarosan új szélerőművi pályázatok indulhatnak,

miközben a kormány továbbra is támogatja a napenergia további bővítését és a villamosenergia-hálózat fejlesztését.

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Beszédében az energiafüggetlenség fontosságát is hangsúlyozta. Emlékeztetett arra, hogy a Barátság vezetéken korábban bekövetkezett fennakadások megmutatták, milyen fontos az alternatív ellátási útvonalak fenntartása és folyamatos használata. Kapitány István szerint Magyarországnak arra kell törekednie, hogy minden rendelkezésre álló infrastruktúrát – így az Adria vezetéket vagy a regionális összeköttetéseket – bármikor használni tudja, ezzel csökkentve az egyoldalú függőségeket.

A miniszter emellett cáfolta azokat a felvetéseket is, amelyek szerint a kormány állami energetikai vagyonelemek értékesítését tervezné.

Kijelentette, hogy ilyen szándék nincs, mivel ezek a vállalatok stratégiai jelentőségű és potenciálisan nyereséges eszközök az állam számára.