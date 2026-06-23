Tisza-kormány: megszűnik a közmédia, ahogy eddig ismertük, védett üzemanyagár is terítéken

Terítéken a védett üzemanyagár
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az üzemanyagárak szabályozásáról szóló törvényjavaslat parlamenti vitájában arról beszélt, hogy
Magyarország számára eljött az idő a válságüzemmódból való kilépésre és a normál piaci működéshez való visszatérésre.
Ennek jegyében a kormány megszüntetné az üzemanyagokra vonatkozó állandó hatósági ár fenntartását, ugyanakkor továbbra is biztosítaná annak lehetőségét, hogy rendkívüli piaci helyzet esetén gyors állami beavatkozásra kerüljön sor.
Kapitány szerint a márciusban bevezetett védett árak indokoltak voltak a nemzetközi energiapiaci feszültségek miatt, azonban a forint erősödése, a kedvezőbb nemzetközi környezet és az üzemanyagárak csökkenése lehetővé teszi a korlátozások kivezetését. Hangsúlyozta, hogy a piaci árak jelenleg már 10-15 forinttal a védett árszint alatt vannak.
A tárcavezető emellett kiemelte, hogy a javaslat pontosítja az ellenőrzési szabályokat és a stratégiai kőolajkészletek felhasználásának feltételeit is. Hozzátette: a jövedékiadó-csökkentés és a Mol által vállalt alacsonyabb árrés továbbra is érvényben marad annak érdekében, hogy a magyar autósok olcsóbban juthassanak üzemanyaghoz.
Ezekről is szavaztak
Új szabályok jönnek a politikai és kültéri reklámoknál: elfogadta az Országgyűlés a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településképi illeszkedéséről szóló törvényjavaslatot.
A csomag több területet érint egyszerre.
- Egyrészt szigorúbb keretek közé terelné azokat a politikai reklámokat, amelyek alkalmasak lehetnek gyűlöletkeltésre vagy az emberi méltóság sérelmére.
- Másrészt a kültéri gazdasági reklámoknál erősebb szerepet kaphat a településképi illeszkedés, vagyis az, hogy milyen hirdetések, milyen környezetben és milyen feltételekkel jelenhetnek meg.
Ezen kívül szavaztak az forrásokhoz kapcsolódó korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagról is. A cél az uniós feltételességi eljárásban vállalt jogállamisági mérföldkövek és szupermérföldkövek teljesítése.
A törvénycsomag több területet érint egyszerre.
- Módosítja a közbeszerzési szabályokat,
- erősíti az egyajánlatos eljárásokkal szembeni garanciákat,
- átalakítja a vagyonnyilatkozati rendszert,
- bővíti az Integritás Hatóság szerepét, valamint
- az információszabadsági szabályokhoz és a tényleges tulajdonosi adatokhoz való hozzáféréshez is hozzányúl.
A csomag nem jelenti automatikusan az EU-s pénzek azonnali kifizetését, de fontos feltétele lehet annak, hogy Magyarország teljesítse a Bizottság által elvárt mérföldköveket. A következő kérdés az lesz, hogy Brüsszel elegendőnek tartja-e az elfogadott szabályokat, illetve hogyan alakul a végrehajtás.
Továbbá elfogadta az Országgyűlés az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló OGY-határozat módosítását. A javaslat nem egy klasszikus szakpolitikai törvény, hanem a parlament saját működését érintő szabálycsomag.
Megszavazták a közmédia átalakításáról szóló törvényt, személyi változások jönnek
A parlament elfogadta a közmédia átalakításáról szóló törvényt, amely automatikusan leváltja a jelenlegi vezetők egy részét, felszámolja az MTVA eddigi központi szerepét, és új testületekre bízza a közmédia felügyeletét. A kormány szerint ezzel megnyílhat az út a függetlenebb és átláthatóbb közmédia felé, a kritikusok viszont arra figyelmeztetnek, hogy noha az irányvonal üdvözlendő, a politikai befolyás lehetősége az új rendszerben sem tűnik el teljesen. A jelenlegi módosítás az első lépés a közmédia átalakítása felé, az új kormány ősszel átfogó reformot tervez.
Szigorodnak a bizottsági szabályok
az Országgyűlés kedden elfogadta a Tisza Párt törvénymódosítását, amely jelentősen megerősíti a parlamenti vizsgálóbizottságok jogköreit.
A jövőben pénzbírság, rendőrségi elővezetés, sőt bizonyos esetekben akár szabadságvesztés is fenyegetheti azokat, akik akadályozzák a bizottságok munkáját.
A változtatás megnyithatja az utat több nagy politikai ügy – köztük a kegyelmi botrány és az MNB-alapítványok ügye – érdemi parlamenti vizsgálata előtt.
A módosítást a kormánypárt és több ellenzéki képviselő is támogatta.
A korábbi szabályozás egyik legnagyobb hiányossága az volt, hogy gyakorlatilag semmilyen érdemi következménye nem volt annak, ha valaki figyelmen kívül hagyta a bizottság meghívását, megtagadta az adatszolgáltatást vagy nem válaszolt a feltett kérdésekre. Eddig mindössze annyi történt, hogy az Országgyűlés plenáris ülésén tájékoztatták a nyilvánosságot a mulasztásról.
A most elfogadott törvény szerint első alkalommal 100 ezer forintos bírság szabható ki a kötelezettségeit elmulasztó személyre, második alkalommal már 1 millió forintot kell fizetnie, harmadik esetben pedig újabb 1 millió forintos bírság mellett a vizsgálóbizottság elnöke rendőrségi elővezetést is kezdeményezhet.
A módosítás nemcsak a megjelenést, hanem az együttműködést is kikényszerítené. Az Országgyűlés ennek érdekében a Büntető Törvénykönyvet is módosította. A jövőben vétséget követhet el az, aki alapos indok nélkül megtagadja az adatszolgáltatást vagy a nyilatkozattételt, illetve olyan módon működik együtt, amely érdemben akadályozza a vizsgálóbizottság munkáját. Ez akár két évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető lehet, míg a bizonyítottan valótlan adatok szolgáltatása súlyosabb esetben három évig terjedő börtönbüntetést vonhat maga után.
A párt kezdeményezésére már öt vizsgálóbizottság alakult meg, amelyek
- a gyermekvédelem helyzetét,
- a kegyelmi ügyet,
- az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket,
- a végrehajtási rendszer visszásságait, valamint
- a spontán privatizáció és a közvagyonvesztés kérdését vizsgálhatják.
Emellett a Tisza Párt egy újabb bizottság létrehozását is kezdeményezi, amely az Orbán-kormány migrációs politikáját és az ehhez kapcsolódó kampányköltéseket vizsgálná.
Konkrét tervek egy régiós vasúthálózatról
Magyar Péter viszontválaszában elmondta, hogy
egy közös vasútvonal konkrét terveivel érkeznek a délutáni V4 egyeztetésre, ami összekötné a régiós fővárosokat.
Magyar Péter szerint a visegrádi együttműködés megerősítéséhez nemcsak politikai, hanem kulturális és társadalmi téren is szorosabb kapcsolatokra van szükség. A Tisza Párt elnöke arról beszélt, hogy nagyobb szerepet kellene kapnia a visegrádi együttműködést támogató intézményeknek, és akár további forrásokat is érdemes lenne bevonni a közös programok finanszírozásába.
Szerinte a visegrádi országok közötti kapcsolatok korábbi meggyengülésének egyik fő oka az volt, hogy a magyar kormány az orosz–ukrán háború kérdésében szembekerült több közép-európai partnerével.
Újra nagy lehet a V4
A visegrádi együttműködés újjáépítését és a régiós kapcsolatok megerősítését nevezte a magyar külpolitika egyik fontos céljának felszólalásában Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a V4-országoknak közösen kell dolgozniuk
az energiabiztonság javításán, az észak–déli közlekedési folyosók fejlesztésén, valamint az egyetemi, kutatási, kulturális és innovációs együttműködések erősítésén.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a visegrádi együttműködés alapját jelentő politikai bizalmat is helyre kell állítani. Kiemelte: a cél az, hogy a V4 ismét a régió fejlődésének, biztonságának és európai súlyának egyik meghatározó motorjává váljon.
A kormányfő történelmi párhuzamot is vont, felidézve, hogy a rendszerváltás időszakában Közép-Európa visszatérését jelképezte a visegrádi együttműködés megszületése. Megfogalmazása szerint a térség ma is erős, több mint 65 millió ember otthona, Európa egyik legfontosabb ipari központja és az uniós gazdasági növekedés egyik motorja.
A beszéd végén arra utalt , hogy a visegrádi együttműködés új lendületet kaphat, és felidézte, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnök a múlt héten úgy fogalmazott:
a V4-szövetség visszatért.
Kezdődik a parlamenti ülés
Hamarosan napirend előtti felszólalásra készül a parlamentben Magyar Péter. A Tisza Párt vezetője az országgyűlési képviselők előtt beszél majd az aktuális politikai és közéleti kérdésekről.
A beszéd különös jelentőséget kap az elmúlt időszak politikai fejleményeinek fényében, így várhatóan éles politikai üzenetekből és reakciókból sem lesz hiány az Országgyűlésben. A felszólalást és az arra adott válaszokat élőben követjük.
Karácsony Gergely: bennünket nem lehetett megvesztegetni
Reagált a sajtóban megjelent korrupciós állításokra Karácsony Gergely főpolgármester. Facebook-bejegyzésében visszautasította azokat a felvetéseket, amelyek szerint a fővárosi vezetés érintett lehetett volna az ügyben.
Karácsony szerint a sajtóban megjelent vallomások alapján egyes szereplők az ő nevére hivatkozva fogadhattak el korrupciós pénzeket, ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy a vallomások szerint a pénzt kifizető személy is elismerte: a fővárosnál nem tudta érvényesíteni érdekeit.
A főpolgármester azt írta, hogy a fővárosi vezetés hivatalba lépése után több intézkedést is hozott az alvállalkozói rendszerek visszaszorítása érdekében. Elmondása szerint a Budapesti Közművek létrehozásakor szigorították a beszerzési szabályokat, fokozott ellenőrzéseket vezettek be, valamint több olyan feladatot is saját kézbe vontak, amelyeket korábban külső vállalkozók végeztek.
A főpolgármester szerint a főváros több jogi lépést is tett az ügyben.
Beszámolója szerint a temetők zöldfelület-fenntartásával kapcsolatban büntetőfeljelentés született, emellett a BKM polgári pert is indított az elmúlt tíz év alvállalkozói teljesítéseinek vizsgálata érdekében. Tájékoztatása szerint egy újabb büntetőfeljelentést tavaly tettek meg a korábbi alvállalkozói kör egészével szemben.
Karácsony Gergely bejegyzésében a parkolási rendszert is megemlítette. Felidézte, hogy korábban többször kritizálta a fővárosi parkolási rendszert, és azt írta: a parkolóautomaták tervezett kivonásával a következő hetekben egy újabb, szerinte problémás rendszer felszámolása kezdődik meg.
A főpolgármester végül úgy fogalmazott, hogy nem a nyilatkozatokat, hanem az elmúlt évek intézkedéseit érdemes vizsgálni. Állítása szerint a főváros célja az volt, hogy felszámolja azokat az alvállalkozói hálózatokat, amelyek szerinte maffiaszerűen működtek Budapest egyes területein.
Ez történt hétfőn
Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a parlamentben – saját megfogalmazása szerint talán eddigi legfontosabb felszólalásában – jelentette be a Tisztítótűz-műveletet, aminek egyik fő lába a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal (NVVH) felállítása. A hivatalról szóló törvénytervezet hétfő este társadalmi egyeztetésre került.
A rendkívül széles jogkörű, az Országgyűlés által felügyelt, önálló költségvetésű szuperhatóság, amely egyes ügyekben nyomozhatna, vádat emelhetne, bankszámlákba tekinthetne be, az ügyészségtől átvehetne folyamatban lévő ügyeket, és vagyonzárolást is kezdeményezhetne. A hivatal hatásköre kiterjedne az állami és önkormányzati vagyonra, a korábban állami körből kikerült vagyonelemekre, a jegybankhoz kapcsolódó alapítványokra, valamint a döntően közbeszerzésekből élő cégekre is, amelyeket akár már büntetőeljárás előtt állami felügyelet alá vonhatna.
A miniszterelnök a közjogi méltóságok helyzetét rendező 17. alaptörvény-módosításról is beszélt: a módosítás hatálybalépésével megszűnne Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása, szeptembertől pedig átfogó alkotmányozási folyamat indulna.
A hétfő további fontos fejleményei:
- Távozhat a legfőbb ügyész: Magyar Péter szerint Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésznek rövidesen le kell mondania, és a kormány arra számít, hogy ez meg is történik – információi szerint az érintett maga mond le.
- 12 éves képviselői korlát: a kormány 12 évben korlátozná a parlamenti képviselőséget. Török Gábor elemzése szerint, ha a korlátot – a miniszterelnöki ciklusszámításhoz hasonlóan – 1990-től visszamenőleg alkalmaznák, az a Fidesz több vezető politikusát (köztük Szijjártó Pétert, Lázár Jánost, Gulyás Gergelyt és Kocsis Mátét) kizárhatná a parlamentből. Az alkotmánymódosítást egyelőre nem nyújtották be.
- Kihelyezett kormányülés: a hétvégén vidéken tart ülést a kormány.
- Aszálytámogatás: a kukoricatermelők legfeljebb 3,8 milliárd forintnyi rendkívüli, vissza nem térítendő támogatást kaphatnak az aszálykárok enyhítésére az uniós mezőgazdasági válságalapból.
- Rendvédelmi átszervezés: a Belügyminisztérium több rendelettervezetet küldött egyeztetésre, amely a rendőrség, a katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtás és a határvadászok működését érintené.
- Új ÁKK-vezér: június 22-től Tardos Gergely vezeti az Államadósság Kezelő Központot.
Kedden a figyelem a gödöllői V4-csúcsra irányul, ahol Magyar Péter a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfővel tárgyal a Grassalkovich-kastélyban a visegrádi együttműködés újraindításáról.
A bejelentett ülésezési rend szerint folytatódik az Országgyűlés plenáris ülése is – napirendre kerülhet a referencia-kamatstop, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai hirdetések szabályozása és a közmédiára vonatkozó szabályok módosítása. A háttérben tovább zajlik az NVVH-tervezet és a 17. alaptörvény-módosítás társadalmi egyeztetése, és kiderülhet, mikor, illetve milyen formában nyújtja be a kormány a beígért, 12 éves képviselői korlátot tartalmazó alkotmánymódosítást.
Azonnali átszervezés az Onkológiai Intézetben a betegek érdekében - A miniszter is megszólalt
Az Országos Onkológiai Intézet 3-as épületében a műtői légtechnikai és klimatizációs rendszerének meghibásodása, valamint a tartós hőhullám miatt átmenetileg módosítani kellett a kórház műtéti rendjét - derült ki hétfő este. A hírre szinte azonnal reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, ezek szerint remélhetőleg holnapra elhárul a műszaki akadály.
Nyakunkon a matuzsálemek gazdasága: 100 éves emberek tömegeire kell felkészülnünk
Ez lesz a gazdaság egyik legsúlyosabb kihívása.
Megszavazták a közmédia átalakításáról szóló törvényt, személyi változások jönnek
A törvény hatálybalépésével egy sor vezető megbízatása megszűnik.
Mindent letarol a dollár, egyéves csúcsra emelkedett
Megállíthatatlannak tűnik.
Megvan, mire költene azonnal több pénzt a magyar egészségügyben az államtitkár
Közben országleltárt készít az új minisztérium.
Már halálos következményei vannak a hőségnek Franciaországban
Mintegy húszan fulladtak vízbe.
Kapaszkodik az EU gazdasága, de fellendülés továbbra sem látszik
Eközben Németország és Franciaország is szenved.
Tarolnak a kínaiak, kezdenek eltűnni a benzines és gázolajos autók Európában
Minden ötödik új autó tisztán elektromos.
Kiszivárgott: példátlan lépésre kényszerül Moszkva
Akár már júniusban.
Négyszerezett Magyarország, de még mindig a régiós lista végén kullog
Húsz év alatt átalakult a régió energiatérképe: a BB tengely mind a tizenegy országa növelte a megújuló energiaforrások arányát, a régiós átlag pedig csaknem megduplázódott.... The post
Work-life balance a munkajogban
Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h
2026 befektetései: öröm és bánat
Lassan az év közepéhez érünk, és a tőzsdei mérleg meglehetősen vegyes képet mutat. A 2026-os év eddigi hozamai egy dologra biztosan emlékeztetnek minket: a befektetési világ nem csak Ameriká
Minden összeállhatott az MNB-nek a kamatvágáshoz?
A vártnál kedvezőbb infláció, az erős forint, a csökkenő hazai hozamok és az enyhülő energiaár-kockázatok egyaránt javíthatták az MNB kamatcsökkentési mozgásterét. The post Minden össz
Microsoft vs Meta Platforms - kereskedés
Most eldöntöm, hogy melyikből vegyek, ha mindkettő leesik a kívánt árszintre. Nyilván lehet egy olyan verzió is, hogy abból, amelyik előbb ér oda, vagy éppen vehetnék mindkettőből is, de me
Hogyan érdemes bánni 3-5 milliárd forinttal egy profi befektető szerint?
A legtöbb ember számára hárommilliárd forint már olyan összeg, amellyel generációkig nem kellene dolgozni. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb: ekkora vagyon is elolvadhat, ha... The pos
"Hol vannak a nők?" - És miért nagyon rossz ez a kérdés
Amíg itt fenekedett a NER, addig a társadalom értelmesebb (és gerincesebb) részét egybeforrasztotta az ellene való küzdelem. A honvédő háborúnak, sőt, most már lassan az... The post "Hol van
A náci párttagkönyvek nyilvánossága: példa lehet az ügynökakták megnyitásához?
A múlttal való szembenézés kapcsán fontos mérföldkő lehet Magyarországon az ún. "ügynökakták" - idén október 22-ére tervezett - nyilvánosságra hozatala, amely az elmúlt időszakban kie
A Brexit óta nem tér magához Nagy-Britannia: miért bukott meg Keir Starmer?
Ismét lemondott egy miniszterelnök.
Nem akar csitulni az autópiaci turbulencia: most még nagyobb felelősség hárul a flottakezelőkre
Kövesdán Balázzsal, az MHC Mobility kereskedelmi vezetőjével és Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel beszélgettünk a Portfolio Business Podcast legújabb adásában.
Volt egy egyéjszakás kalandunk a piacgazdasággal. Próbálkozzunk tovább!
Képes-e Magyarország élni a történelmi eséllyel?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.