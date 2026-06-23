Tisza-kormány: megszűnik a közmédia, ahogy eddig ismertük, védett üzemanyagár is terítéken

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az üzemanyagárak szabályozásáról szóló törvényjavaslat parlamenti vitájában arról beszélt, hogy

Magyarország számára eljött az idő a válságüzemmódból való kilépésre és a normál piaci működéshez való visszatérésre.

Ennek jegyében a kormány megszüntetné az üzemanyagokra vonatkozó állandó hatósági ár fenntartását, ugyanakkor továbbra is biztosítaná annak lehetőségét, hogy rendkívüli piaci helyzet esetén gyors állami beavatkozásra kerüljön sor.

Kapitány szerint a márciusban bevezetett védett árak indokoltak voltak a nemzetközi energiapiaci feszültségek miatt, azonban a forint erősödése, a kedvezőbb nemzetközi környezet és az üzemanyagárak csökkenése lehetővé teszi a korlátozások kivezetését. Hangsúlyozta, hogy a piaci árak jelenleg már 10-15 forinttal a védett árszint alatt vannak.

A tárcavezető emellett kiemelte, hogy a javaslat pontosítja az ellenőrzési szabályokat és a stratégiai kőolajkészletek felhasználásának feltételeit is. Hozzátette: a jövedékiadó-csökkentés és a Mol által vállalt alacsonyabb árrés továbbra is érvényben marad annak érdekében, hogy a magyar autósok olcsóbban juthassanak üzemanyaghoz.