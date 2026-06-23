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Tovább tarthat a drágulás, mint gondolták: aggasztó jövőképet vázolt fel az EKB
Gazdaság

Tovább tarthat a drágulás, mint gondolták: aggasztó jövőképet vázolt fel az EKB

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Az eurózóna inflációja még egy tartós közel-keleti békefolyamat esetén is hosszabb ideig a jegybanki célérték felett maradhat – jelentette ki Philip Lane, az Európai Központi Bank vezető közgazdásza az Európai Parlament gazdasági bizottsága előtti meghallgatásán.

Az EKB júniusban azért emelte az irányadó kamatot, hogy megakadályozza az energiaárak emelkedése miatti hosszabb távú inflációs várakozások elszabadulását

- mondta Lane.

Szerinte a fogyasztóiár-index még 2027 első feléig is jóval a kétszázalékos célérték felett alakulhat, miután az elmúlt hónapban meghaladta a három százalékot. Úgy fogalmazott, hogy a közel-keleti konfliktus rendezése felé tett lépések üdvözlendők, ám a bizonytalanság továbbra is jelentős.

A vezető közgazdász ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az EKB reakciója megfontolt és finomhangolt, nem pedig drasztikus beavatkozás. Az előadásához mellékelt ábrák szerint az olajárak közelmúltbeli visszaesése az EKB alap- és enyhébb forgatókönyve közé szorítja az energiaárakat,

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ami mérsékli egy júliusi újabb kamatemelés szükségességét.

A piacok jelenleg mindössze húszszázalékos esélyt áraznak egy júliusi lépésre, a következő szigorítást pedig teljes egészében csak decemberre várják.

Peter Kažimír, a Szlovák Nemzeti Bank elnöke és az EKB Kormányzótanácsának egyik leginkább héja tagja ugyanakkor úgy vélekedett, hogy a "jegybank munkája még nem ért véget, mivel a békefolyamat nem semlegesíti azonnal az infláció okozta károkat". Érvelése szerint ha a pénzromlást nem fékezik meg időben, az egy önmagát gerjesztő ár-bér spirált indíthat el, amelyet később sokkal nehezebb lenne megfékezni.

Lane hozzátette, hogy bár a magas infláció és az energiaárak visszafogják a gazdasági aktivitást, a hatást tompítja a feszes munkaerőpiac, a mesterséges intelligenciába áramló jelentős beruházások, valamint a védelmi és infrastrukturális közkiadások. "A növekedés elmarad a remélt szinttől, de messze vagyunk a stagnálástól" – fogalmazott a vezető közgazdász, rámutatva, hogy a gazdaságban továbbra is számottevő lendület tapasztalható.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

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