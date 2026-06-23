Varga Mihály üzent a kormánynak: most lehetne kivezetni az árrésstopot

Mekkora csapás a túl erős forint?
Jelenleg is vannak olyan elérhető banki termékek, melyek a vállalkozások árfolyamkockázatát csökkenteni tudják, a hirtelen árfolyamkilengések ellen védelmet tudnak nyújtani - mondja az elnök azzal kapcsolatban, hogy a túl erős forint mennyire érinti hátrányosan a vállalati szektort. Varga kiemelte, hogy a magyar gazdaságnak elsősorban a versenyképesség és a termelékenység javulásán keresztül kell reagálnia ezekre a kihívásokra. Hozzátette, hogy ezzel kapcsolatban fontos elemzések jelentek meg, kiemelte Hamecz István cikkét, melyet a Portfolion publikált.
Nem került szóba az inflációs cél csökkentése
Nem volt szó a Monetáris Tanács mai ülésén az inflációs cél módosításáról vagy felülvizsgálatáról. Ismerve a kormány céljait természetesen házon belül foglalkozunk a kérdéssel, de egyelőre nem akarjuk az ezzel kapcsolatos gondolkodást publikálni - mondja Varga a Portfolio kérdésére. A kormány euróbevezetési céljai mellett az MNB-nek is csökkentenie kellene az inflációs célt a jelenlegi 3 százalékról 2%-ra.
Még két vágással számolnak
Háromszor 25 bázispont csökkentés kinéz ebből a nyári időszakból
- hangsúlyozza az MNB elnöke a lehetőséges további vágások mértékét illetően.
"Mini kamatcsökkentési ciklus"
Nagyon fontos szempont, hogy a nemzetközi jegybankok kamatemelés felé mozdulnak,
ami most történik, azt nevezhetjük egy "mini kamatemelési ciklusnak"
- szögezi le Varga. Hozzáteszi, hogy jelenleg a következő három hónapra látnak előre, erre az időszakra van egy pályájuk
Most kezd megjelenni az erősebb forint az árakban
Eddig nem láttuk az árazásban megjelenni az erősebb forintárfolyamot, most úgy tűnik, hogy ez is bekövetkezett. Március végén még 400 közelében is volt az árfolyam, az azóta történt erősödés egyre inkább megjelenik a cégek árazásában is - mondja a jegybank elnöke.
Ma sem volt egyhangú a döntés
Az infláció mindenki számára csak hátrányokkal jár, ez a kiinduló pontunk - mondja újságírói kérdésre Varga.
A mai ülés nem volt egyhangú, döntő többség szavazott a 25 bázispontos csökkentésre
- mondja az elnök. Ez alapján vélhetően volt legalább egy nagyobb kamatcsökkentésre vonatkozó szavazat is. Ennek részletei kiderülhetnek a július 8-án megjelenő rövidített jegyzőkönyvből.
Kivezetik az energiaimport-eszközt
Az energiaimporthoz kapcsolódó jegybanki eszköz június 30-ig áll rendelkezésre, az elmúlt időszakban a piaci feszültségek enyhülésével érdemben csökkent az energiaimportőrök devizakitettség-fedezése - jelentette be Varga Mihály.
Ki lehetne vezetni az árrésstopot
Az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, ez kedvező irányú elmozdulás, de a tartósságáról még meg kell győződnünk - mondja Varga.
Az inflációs előrejelzés pályája jelentősen lejjebb került, ennek oka az erősebb forint, illetve az alacsonyabb élelmiszer- és energiaárak. Hozzáteszi, hogy utóbbi folyamat eredményeként a védett ár kivezetése nem okoz üzemanyagár-emelkedést.
Az infláció az árréskorlátozások azonnali kivezetésével sem emelkedne a jegybanki cél fölé, vagyis ez nem veszélyeztetné az árstabilitást
- emeli ki az elnök.
Meglehet a 2 százalékos növekedés
A konjunktúraindexek érdemben javultak, a jegybank előrejelzései szerint a teljes vizsgált horizonton bővülést mutathat a fogyasztás, majd 2027-től a beruházások élénkülése is hozzájárulhat a növekedéshez. Ezzel párhuzamosan a külső kereslet várhatóan gyengébben alakul, visszafogja a növekedést. A jegybank friss várakozása szerint 2026-ban 2%-kal bővülhet a magyar gazdaság.
Nagyon szeretik a magyar eszközöket a befektetők
A forint az elmúlt hónapokban országspecifikus okokból erősödött, az erősebb deviza hozzájárul az inflációs kockázatok mérséklődéséhez. A magyar állampapírok hozamai is csökkentek, előretekintve elsősorban a költségvetési hiány várható alakulása és a külső egyensúlyi pozíció befolyásolhatják a magyar eszközök árfolyamát a jegybank elnöke szerint.
Az EKB és a Fed is emelhet
A globális jegybankok esetében emelkedő kamatpályát áraz a piac, az EKB már júniusban emelte a kamatot - hangsúlyozza Varga.
Lehet még tér a lazításra
A júniusi előrejelzés alapján az inflációs pálya érdemben lefelé tolódott márciushoz képest, az alappályát kiegyensúlyozott kockázatok övezik - kezdi az indoklást Varga Mihály. A geopolitikai feszültség enyhülésével a globális környezet kedvezőbbé vált, a hazai eszközök alacsonyabb kockázati felára fennmaradt, ezek növelik a Monetáris Tanács mozgásterét - mondja az elnök.
A Tanács a nyár folyamán a pozitív reálkamat fenntartása mellett további kamatcsökkentésekre lát teret, a továbbiakról pedig a szeptemberi inflációs jelentés ismeretében dönt - emeli ki Varga.
Kamatot vágott az MNB, hamarosan megszólal Varga Mihály
Az előzetes várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal 6%-ra mérsékelte az alapkamatot kedden az MNB Monetáris Tanácsa, illetve ezzel párhuzamosan a kamatfolyosó két szélét is hasonló mértékben csökkentette. Előzetesen a Portfolio által megkérdezett szakemberek arra számítottak, hogy akár az 50 bázispontos lépés is szóba kerülhet az ülésen, de a jelek szerint
marad az óvatosabb forgatókönyv mellett a Tanács.
A döntés hátteréről délután három órakor jelenik meg a szokásos közlemény, illetve sajtótájékoztatót tart Varga Mihály. Emellett érkezik az MNB szokásos negyedéves GDP- és inflációs előrejelzése.
Az eseményekről és az esetleges piaci reakciókról a Portfolio folyamatosan tudósít.
Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images
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