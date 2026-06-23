Varga Mihály üzent a kormánynak: most lehetne kivezetni az árrésstopot

Az infláció mindenki számára csak hátrányokkal jár, ez a kiinduló pontunk - mondja újságírói kérdésre Varga.

A mai ülés nem volt egyhangú, döntő többség szavazott a 25 bázispontos csökkentésre

- mondja az elnök. Ez alapján vélhetően volt legalább egy nagyobb kamatcsökkentésre vonatkozó szavazat is. Ennek részletei kiderülhetnek a július 8-án megjelenő rövidített jegyzőkönyvből.