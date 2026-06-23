Véget ért a V4-ek tárgyalása, gyorsvasúttal kötné össze a visegrádi fővárosokat Magyar Péter

Kicsivel este fél nyolc után érkeztek meg a sajtótájékoztató helyszínére a résztvevők, magyar részről Orbán Anita és Ruff Bálint, azaz a két miniszterelnök-helyettes is jelen van az eseményen. A sajtótájékoztatót Szondi Vanda kormányszóvivő vezeti, aki szerint "nagyon sűrű, de rendkívül gyümölcsöző" volt a tárgyalás.
Magyar Péter a sajtónyilatkozatát azzal kezdte:
The V4 is back, azaz a visegrádi négyek együttműködése visszatért.
Évfordulót is ünneplünk ma, 35 éve hozták létre a V4-ek szövetségét, mondta Magyar Péter, aki szerint sokkal több köti össze ezeket az országokat, mint amennyi elválasztja. A nap fő üzenete szerint az, hogy mind a négy ország elkötelezett az együttműködés megerősítésében.
A magyar kormányfő ezután a visegrádi országok jelentőségét hangsúlyozta: szerinte a 65 millió főt számláló V4 országok nagyobb volumenben kereskednek Németországgal, mint Németország Franciaországgal.
Magyar elárulta: átadott a vendégeinek egy Varsó, Prága, Pozsony, Budapest gyorsvasútvonalra vonatkozó tervet,
és célja, hogy a szlovák elnökség idején erre megszerezzék az Európai Unió pénzügyi támogatását is. A felek megállapodtak abban is, hogy visszatérve a régi bevált módszerhez, a V4 országok az uniós csúcsok, ülések előtt egyeztetni fogják álláspontjaikat, és minél több ponton igyekeznek majd egységesen fellépni.
Ezután Robert Fico, Szlovákia miniszterelnöke következett, Szlovákia vezeti majd a V4-ek elnökségét az év második felében. "Nagyon erősek voltunk, és ismét nagyon erősek akarunk lenni" - fogalmazta meg a közelgő szlovák elnökség alapelvét Robert Fico. Elmondása szerint az illegális migráció különös kérdés lesz a jövőben is, ezért kezdeményezi az Európai Tanács ülései előtt egy visegrádi országok között tartott koordinációs ülés megtartását.
"Nem teszünk az asztalra olyan témákat, amelyek elválasztanak minket" - mondta Fico.
Négy pillért jelölt meg a szlovák elnökség céljaként:
- egyrészt az európai versenyképesség megerősítését - ehhez szerinte csökkenteni kell az európai villamosenergia-árakat;
- másrészt az Európai Unió bővítésének kérdését;
- harmadrészt a védelmi ipar terén történő szektoriális együttműködést;
- végül az emberek közti kapcsolatok erősítését.
Andrej Babiš cseh miniszterelnök a sajtónyilatkozatában azt emelte ki: ez a négy ország Európa jövője. Nagy reményeket fűz ahhoz, hogy a V4 országok koordinációja sikeres lesz.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök leszögezte: ha mindig arra koncentrálnak a V4-ek, ami összeköti őket, akkor Európa meg fogja hallani a hangjukat. Nincs oka annak, hogy a visegrádi együttműködés ne legyen útmutatásként más európai országok számára is. "A V4 az egyik legnagyobb hatalom lesz" - vetítette előre.
A kérdésekre válaszolva Magyar Péter emlékeztetett: a lengyel-magyar viszony az előző kormányzás idején megromlott, ami sajnálatos, mert egy történelmi szövetségről van szó. Szerinte felemelő érzés volt a kormányalakítás után Lengyelország utcáin járni, és érezni az embereken, hogy újjáéled a lengyel-magyar együttműködés.
A V4+, azaz a visegrádi együttműködés kibővítésének kérdése is felmerült, de Magyar Péter szerint ez alatt nem állandó együttműködést, hanem potenciális alkalmi kooperációkat kell érteni.
Babiš azt szeretné, hogy vizsgálják felül az ETS1-szabályozást, melyet "marhaságnak" titulált, szerinte ehhez Németország támogatását is meg kellene nyerni.
A Benes-dekrétumok nem kerültek szóba az eseményen - árulta el Robert Fico. A kétoldalú kérdésekkel kétoldalú találkozókon terveznek foglalkozni, ma a visegrádi együttműködés volt a téma. Magyar Péter megerősítette: reményei szerint hamarosan létrejön egy hosszabb szlovák-magyar bilaterális találkozó, akár Pozsonyban, akár Budapesten, ahol minden kérdésre megoldást lehet találni.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka
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