Addig óvatoskodott az MNB, hogy most mindenkit sikerült meglepnie

Az elmúlt egy évben az óvatos és a türelmes jelzők hangzottak el legtöbbször a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kapcsán, a jegybank is ezt az álláspontot képviselte. Kedden aztán nagyot fordult a hangulat, hiszen amellett, hogy a vártnak megfelelő 25 bázispontos kamatcsökkentésről döntött a Monetáris Tanács, további határozott lazítást vetített előre. Ezt a felvázolt sokkal alacsonyabb inflációs pálya alapozta meg. Ha a következő hónapokban tényleg további kamatcsökkentés jön, akkor az a forint eddigi erősödésének is gátat szabhat, könnyen lehet, hogy láttuk már az euróárfolyam alját az elmúlt napokban 350 alatt.

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Megjött a kamatvágás

Az előzetes várakozásoknak megfelelően kedden 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa. Ezzel február után tudott ismét lazítani a jegybank, miután a közel-keleti háború kitörése és a hirtelen az egekbe szökő energiaárak megtorpedózták a további kamatvágásokat.

A meglepetés az lett volna, ha nem lazított volna a jegybank, az utóbbi hetekben minden összeállt a lazításhoz:

A magyar kockázati felárak csökkenése nem csak tartósnak bizonyult, de folytatódott az elmúlt egy hónapban, ezt jelzi a forint 2,5%-os erősödése az euróval szemben és a tízéves kötvényhozam 30 bázispontos esése. A jegybank elnöke májusban épp ezt emelte ki, mint a bizonytalanság csökkenése irányába ható tényezőt. A májusi infláció jókora meglepetést okozott, hiszen a várt minimális emelkedés helyett ismét csökkent az áremelkedés mértéke. Ezzel az 1,8%-os adat ismét a jegybank toleranciasávja (3±1 százalékpont) alá került. Ugyan a mesterséges intézkedések (árrésstop, üzemanyagok védett ára, önkéntes árkorlátozások) továbbra is hatályban vannak, ami óvatossá teheti az MNB-t, de már ezek kivezetésével sem ugrana olyan magasra infláció, mint korábban feltételezni lehetett. Az intézkedések egy része egyébként hamarosan eltűnhet, hiszen a védett ár eltörléséről már döntött a kormány és a szolgáltatók áremelési moratóriuma is lejár június végén, a telekomcégek már be is jelentették, hogy drágulnak a csomagjaik. Az elmúlt napokban úgy tűnik, hogy a közel-keleti háború is a tűzszünet irányába mozdult el, bár egyelőre törékeny az amerikai-iráni béke lehetősége. De a hangulat javulása már látszik a piacokon, az olaj világpiaci ára például 80 dollár környékére esett vissza.

Vagyis a döntés önmagában nem okozott meglepetést, sőt az elemzők szerint akár az 50 bázispontos vágás is szóba kerülhetett az ülésen. Erre utalt Varga Mihály elnök is a kedd délutáni sajtótájékoztatóján, amikor azt mondta, hogy nem volt egyhangú a döntés, a Tanács nagy többsége szavazott a 25 bázispontos lazításra.