Átment az eddigi legkeményebb stresszteszten az EU, de komoly vihar készülődik a piacokon

Az Európai Unió költségvetési felügyeleti rendszere a Bloomberg értékelése szerint a pandémia utáni átalakítás óta most eshetett át az eddigi legkomolyabb stressztesztjén:
az Európai Bizottság ugyanis nagyobb költségvetési mozgásteret engedne az eladósodott tagállamoknak, köztük Olaszországnak, bizonyos energiahatékonysági intézkedésekre.
A lépés egyelőre nem váltott ki komoly befektetői aggodalmat, és a nagy hitelminősítők elemzői sem jeleztek pánikot.
A módosítás lényege, hogy az EU a korábban elsősorban védelmi kiadásokra kitalált menekülési záradékot korlátozottan energiafogyasztás-csökkentő beruházásokra is alkalmazhatóvá tenné. Frank Gill, az S&P európai, közel-keleti és afrikai szuverén elemzési vezetője szerint fontos különbség, hogy Brüsszel nem energiaár-támogatásokat, adókedvezményeket vagy költségvetési osztogatást venne ki a szabályok alól, hanem beruházásokról van szó.
Gill szerint hosszú távon „meggyőző érv” szól amellett, hogy Európa csökkentse kiszolgáltatottságát az energiaársokkokkal szemben.
A kötvénypiaci helyzet feszült, mert az államok egyre nagyobb mértékben támaszkodnak befektetői finanszírozásra.
Az S&P számításai szerint a globális szuverén hitelfelvétel 2026-ban elérheti a 14,1 ezer milliárd dollárt, ami a 2019-es összeg kétszerese. Az eurózónában ezt tovább élezi, hogy az Európai Központi Bank fokozatosan leépíti kötvényállományát, miközben a holland nyugdíjalapok – amelyek korábban fontos vevők voltak – csökkentik a hosszabb lejáratú állampapírokkal szembeni kitettségüket.
Olaszország azért került a vita középpontjába, mert Giorgia Meloni kormánya üzemanyagadó-csökkentést hajtott végre, és többlet költségvetési mozgásteret kért az eredetileg katonai kiadásokra szánt kivételes szabály alapján. Az Európai Bizottság kezdeti fenntartások után részben engedett, de a június 11-i euróövezeti pénzügyminiszteri találkozón Franciaország és Hollandia pénzügyminisztere is kritikát fogalmazott meg a Bloomberg forrásai szerint. Riikka Purra finn pénzügyminiszter ennél nyíltabban bírálta a lépést, mondván: „a költségvetési szabályokat nem szabad egyre több kivétellel felhígítani”.
A bírálók szerint a szabályok lazítása veszélyes precedenst teremthet: az Európai Költségvetési Tanács az inflációs kockázatok miatt aggódik, és „erősen megkérdőjelezhetőnek” nevezte, hogy egy védelmi célú kivételt más kategóriába soroljanak át.
Moritz Kraemer, az S&P korábbi szuverén hitelminősítési vezetője szerint így végső soron a kötvénypiaci befektetőkre maradhat a fegyelmezés, vagyis pontosan az a helyzet állhat elő, amelyet az uniós költségvetési szabályoknak elvileg meg kellene előzniük.
A hitelminősítői reakciók összességében visszafogottabbak: Federico Barriga-Salazar, a Fitch nyugat-európai szuverén csapatának vezetője szerint az eset inkább azt mutatja, hogy Olaszország megpróbál a szabályokon belül maradni, nem pedig egyszerűen figyelmen kívül hagyja azokat. Valdis Dombrovskis gazdasági biztos az Európai Parlamentben azt mondta, hogy az új keretrendszer kifejezetten lehetővé teszi a nemzeti menekülési záradékokat, de a mozgástér korlátozott. A Bloomberg szerint az EU költségvetési rendszere a viták ellenére nemzetközi összevetésben még mindig hitelesebbnek látszik, mint például a gyakran változó brit költségvetési szabályok vagy az amerikai adósságplafon körüli rendszeres politikai patthelyzetek.
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