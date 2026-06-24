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SUI
Svájc 0 0 Kanada
CAN
B csoport
ÉLŐ  40'
BIH
Bosznia-Hercegovina 2 0 Katar
QAT
  gól: Sultan Al-Brake 34'
B csoport
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Átment az eddigi legkeményebb stresszteszten az EU, de komoly vihar készülődik a piacokon
Gazdaság

Átment az eddigi legkeményebb stresszteszten az EU, de komoly vihar készülődik a piacokon

Portfolio
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Az Európai Bizottság az eladósodott tagállamoknak, köztük Olaszországnak nagyobb költségvetési mozgásteret engedne bizonyos energiahatékonysági beruházásokra, kiterjesztve a korábban védelmi kiadásokra kialakított menekülési záradékot. A lépés komoly vitát váltott ki a tagállamok között: Franciaország, Hollandia és Finnország is bírálta a kivételek bővítését, míg a hitelminősítők egyelőre visszafogottan reagáltak. Az EU költségvetési felügyeleti rendszere ezzel eshetett át a pandémia utáni átalakítás óta a legkomolyabb stressztesztjén.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
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Az Európai Unió költségvetési felügyeleti rendszere a Bloomberg értékelése szerint a pandémia utáni átalakítás óta most eshetett át az eddigi legkomolyabb stressztesztjén:

az Európai Bizottság ugyanis nagyobb költségvetési mozgásteret engedne az eladósodott tagállamoknak, köztük Olaszországnak, bizonyos energiahatékonysági intézkedésekre.

A lépés egyelőre nem váltott ki komoly befektetői aggodalmat, és a nagy hitelminősítők elemzői sem jeleztek pánikot.

A módosítás lényege, hogy az EU a korábban elsősorban védelmi kiadásokra kitalált menekülési záradékot korlátozottan energiafogyasztás-csökkentő beruházásokra is alkalmazhatóvá tenné. Frank Gill, az S&P európai, közel-keleti és afrikai szuverén elemzési vezetője szerint fontos különbség, hogy Brüsszel nem energiaár-támogatásokat, adókedvezményeket vagy költségvetési osztogatást venne ki a szabályok alól, hanem beruházásokról van szó.

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Gill szerint hosszú távon „meggyőző érv” szól amellett, hogy Európa csökkentse kiszolgáltatottságát az energiaársokkokkal szemben.

A kötvénypiaci helyzet feszült, mert az államok egyre nagyobb mértékben támaszkodnak befektetői finanszírozásra.

Az S&P számításai szerint a globális szuverén hitelfelvétel 2026-ban elérheti a 14,1 ezer milliárd dollárt, ami a 2019-es összeg kétszerese. Az eurózónában ezt tovább élezi, hogy az Európai Központi Bank fokozatosan leépíti kötvényállományát, miközben a holland nyugdíjalapok – amelyek korábban fontos vevők voltak – csökkentik a hosszabb lejáratú állampapírokkal szembeni kitettségüket.

Olaszország azért került a vita középpontjába, mert Giorgia Meloni kormánya üzemanyagadó-csökkentést hajtott végre, és többlet költségvetési mozgásteret kért az eredetileg katonai kiadásokra szánt kivételes szabály alapján. Az Európai Bizottság kezdeti fenntartások után részben engedett, de a június 11-i euróövezeti pénzügyminiszteri találkozón Franciaország és Hollandia pénzügyminisztere is kritikát fogalmazott meg a Bloomberg forrásai szerint. Riikka Purra finn pénzügyminiszter ennél nyíltabban bírálta a lépést, mondván: „a költségvetési szabályokat nem szabad egyre több kivétellel felhígítani”.

A bírálók szerint a szabályok lazítása veszélyes precedenst teremthet: az Európai Költségvetési Tanács az inflációs kockázatok miatt aggódik, és „erősen megkérdőjelezhetőnek” nevezte, hogy egy védelmi célú kivételt más kategóriába soroljanak át.

Moritz Kraemer, az S&P korábbi szuverén hitelminősítési vezetője szerint így végső soron a kötvénypiaci befektetőkre maradhat a fegyelmezés, vagyis pontosan az a helyzet állhat elő, amelyet az uniós költségvetési szabályoknak elvileg meg kellene előzniük.

A hitelminősítői reakciók összességében visszafogottabbak: Federico Barriga-Salazar, a Fitch nyugat-európai szuverén csapatának vezetője szerint az eset inkább azt mutatja, hogy Olaszország megpróbál a szabályokon belül maradni, nem pedig egyszerűen figyelmen kívül hagyja azokat. Valdis Dombrovskis gazdasági biztos az Európai Parlamentben azt mondta, hogy az új keretrendszer kifejezetten lehetővé teszi a nemzeti menekülési záradékokat, de a mozgástér korlátozott. A Bloomberg szerint az EU költségvetési rendszere a viták ellenére nemzetközi összevetésben még mindig hitelesebbnek látszik, mint például a gyakran változó brit költségvetési szabályok vagy az amerikai adósságplafon körüli rendszeres politikai patthelyzetek.

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