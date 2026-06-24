Azonnal leállíttatta a kormányhivatal a kínai akkugyárat Debrecenben

Mint arról beszámoltunk, Papp László, Debrecen polgármestere szerdán bejelentette, hogy az önkormányzat büntetőfeljelentést tesz a felszín alatti vizek veszélyeztetése és szennyezése miatt. A városvezető arra kérte a hatóságokat, hogy folytassanak le átfogó vizsgálatot, indokolt esetben tiltsák el a vállalatot a tevékenységtől, és vizsgálják meg a környezethasználati engedély visszavonásának lehetőségét is. Kiemelte, hogy aki a város környezetvédelmi szabályait megszegi, annak a büntetőjogi következményekkel is szembe kell néznie.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal vízügyi hatósága végül lépett is szerda estére:

A környezetvédelmi hatóság felfüggesztette a kínai hátterű Semcorp tevékenységét, miután a vizsgálatok jelentős fém- és félfémszennyezést mutattak ki.

A hatóság a korábban akkreditált mintavételre kötelezte az akkumulátorokhoz szeparátorfóliát gyártó vállalatot. Bár a cég elvégeztette a vizsgálatokat a monitoringkutakban, a csapadékvíz-elvezető rendszerben és a tározóban, az eredményeket csak késve nyújtotta be. Emiatt egymillió forintos bírságot szabtak ki a vállalatra, amelyet a Semcorp a bíróságon megtámadott. A késve beküldött adatokból egyértelműen kiderült, hogy számos fém és félfém – többek között a lítium, az arzén, az ólom, a cink és a kadmium – koncentrációja jelentősen meghaladta mind a jogszabályi határértékeket, mind pedig a környezet eredeti alapállapotát.

A súlyos határérték-túllépések miatt a vízügyi hatóság kötelezte a céget a csapadékvíz-tározó vízzáróvá tételére, a monitoringkutak negyedéves ellenőrzésére, valamint a vizsgált anyagok körének bővítésére. Emellett a vállalatnak meg kell térítenie a több mint kétmillió forintos eljárási költséget, és egy újabb, egymillió forintos vízgazdálkodási bírságot is meg kell fizetnie.

Ezzel párhuzamosan a környezetvédelmi hatóság környezeti tényfeltárást és kármentesítést rendelt el, valamint eljárást indított a társasággal szemben az engedélytől eltérő működés miatt. Ez a mostani eset független egy korábbi, oltóhabbal történt szennyezéstől.

A vállalatnál nem ez az első probléma, a környezetvédelmi hatóság ugyanis már a mérések miatt a tavalyi tesztüzem idején is felfüggesztette a gyár működését, miután a vizsgálatok akkor is határérték-túllépést mutattak.

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